Nach Standardsituationen des Gegners verlieren die Werder-­Spieler zu oft den Überblick, so wie hier beim Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen. (nordphoto)

Es läuft die dritte Minute der Nachspielzeit in der Bundesliga-Partie zwischen dem SV Werder Bremen und dem SC Freiburg. Es steht 2:1 für Werder. Wieder einmal bekommt Freiburg einen Freistoß zugesprochen und man spürt die Verunsicherung bei den Bremer Spielern bis unter das Stadiondach. Es ist nicht die erste Standardsituation für Freiburg und gefühlt waren alle sehr gefährlich. Diesmal tritt allerdings der Worst Case ein: Freiburgs Angreifer Nils Petersen kommt frei zum Kopfball und trifft zum 2:2-Endstand.

Es ist der siebte Gegentreffer für Werder in der laufenden Saison nach einer Standardsituation, dazu kommen noch zwei Elfmeter. Insgesamt hat Werder Bremen nach zehn Spieltagen schon 21 Gegentore gefangen. Das ist eindeutig zu viel für eine Mannschaft, die als Saisonziel das Erreichen des internationalen Wettbewerbs ausgegeben hat.

Kein Muster zu erkennen

Aber woran liegt es, dass Werders Defensive so verwundbar ist und besonders bei Standardsituationen so unachtsam und fehlerhaft verteidigt? Die Antwort ist schwierig. Man muss klar festhalten, dass es nicht an einem einzelnen Spieler liegt oder dass ein Muster zu erkennen ist. In schöner Regelmäßigkeit wechseln sich die Spieler nicht nur mit individuellen Fehlern ab, sondern die Fehler in Werders Defensive sind auch unterschiedlicher Art. Mal verliert ein Spieler seinen Gegenspieler aus den Augen und dieser kann ihm im Rücken entwischen, dann setzt ein Spieler seinen Gegner beim Flanken nicht ausreichend unter Druck oder geht überhastet in den Zweikampf. Im eigenen Strafraum warten die Spieler auf den Ball, anstatt in den Ball hineinzugehen, wie sie es eigentlich gelernt haben sollten.

Hinzu kommen viele überflüssige Fouls, gerade in Strafraumnähe. Das war in der Schlussphase gegen Freiburg besonders auffällig. Standardsituationen führen in dieser Saison sehr häufig zu brenzligen Situationen im Bremer Strafraum. Auch beim Verteidigen von gegnerischen Ecken oder Freistößen kommt es immer wieder zu unterschiedlichen Fehlern. Mal ist ein Spieler nicht eng genug am Gegenspieler, mal kommt der Torhüter nicht energisch genug heraus.

Auffällige Aussagen

Wenn solch ein Problem existiert, hat das natürlich auch mentale Folgen. Die Schwäche bei gegnerischen Standardsituationen hat sich schon in den Köpfen der Spieler festgesetzt. Ihre Angst ist bei ruhenden Bällen deutlich zu spüren. Diese Angst wird auch durch die Aussagen einiger Spieler nach dem Spiel gegen Freiburg bestätigt. Werders Innenverteidiger Ömer Toprak sprach etwa davon, dass nach dem Freistoß, der zum Freiburger 2:2 führte, „Chaos“ geherrscht habe.

Es gibt also eine Menge Baustellen, die auf Florian Kohfeldt und sein Trainerteam warten. Besonders in der Defensive muss einiges verbessert werden, aber ich glaube daran, dass eine Verbesserung möglich ist. Abwehrchef Niklas Moisander kehrt nach seiner Verletzung bald zurück. Er war zwar in den ersten Saisonspielen auch nicht fehlerfrei, aber sein Comeback könnte die Abwehr stärken. Toprak sammelt zudem nach seiner Verletzung weiter Spielpraxis und bekommt dadurch hoffentlich mehr Sicherheit. Auch wenn das Verhalten nach gegnerischen Standardsituation wirklich Anlass zur Sorge gibt, bleibe ich dennoch Optimist und hoffe auf ein deutlich verbessertes Abwehrverhalten in naher Zukunft.

Dieter Eilts (54)

schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen in dieser Saison genau hin und analysiert die Leistungen der Mannschaft.