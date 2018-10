Es brannte eine Viertelstunde vor Schluss noch nicht lichterloh bei Werder, aber man musste kein Fatalist sein, um sich auszumalen, wie die Schlussphase beim Stand von 1:0 laufen könnte: Der VfL Wolfsburg würde immer mehr Druck aufbauen, die Frequenz der Bälle in den Bremer Strafraum immer weiter erhöhen, immer schneller den Abschluss suchen. Trainer Bruno Labbadia hatte mit der Hereinnahme von Stürmer Daniel Ginczek für Mittelfeldmann Yunus Malli bereits ein entsprechendes Signal ausgesendet. Es drohte ein Nürnberg-Revival. Am dritten Spieltag hatte Werder gegen den Aufsteiger 66 Minuten in Führung gelegen und in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert.

Doch dann erschien die grüne Nummer 4 auf der Leuchttafel des Vierten Offiziellen, und ohne überhaupt den Rasen betreten zu haben, wirkte Claudio Pizarro wie Baldrian und Aufputschmittel in einem für das still-nervöse Weserstadion. Mit nüchternen Analysen ist Pizarro kaum mehr beizukommen. Nicht umsonst bezeichnete Sportchef Frank Baumann den seit ein paar Tagen 40-Jährigen zuletzt als „Phänomen“.

Am Freitag gegen Wolfsburg holte Pizarro alle Zuschauer unter den 41.000, die nicht sowieso standen, nur dadurch von den Sitzen, dass er sich aufmachte in Richtung Ersatzbank und seine Trainingsjacke auszog. „Ich glaube, die Wolfsburger hätten sich am liebsten mit erhoben, weil sie es einfach auch geil finden, dass er noch Fußball spielt“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt.

Raumöffner und Ballmagnet

In Zeiten von Packing, Heatmaps und Expected Goals gibt es noch kein Mittel, um die Aura eines Spielers zu messen. Doch es ist davon auszugehen, dass Pizarro Spitzenwerte erzielen würde. „70-Meter-Sprints dauerhaft zu machen, ist jetzt auch nicht mehr seins. Muss er aber auch nicht, wenn er diesen Effekt hat, dass Räume aufgehen“, sagte Kohfeldt und geriet ins Schwärmen: „Er trifft keine falschen Entscheidungen. Das ist einfach schön.“ Wann immer er eingewechselt wird, passiert etwas. Gegen Wolfsburg sollte es nicht anders sein. 96 Minuten als Joker hat Pizarro jetzt auf dem Konto, vier Tore schoss Werder in diesem Zeitraum.

Unmittelbar nach seiner umjubelten Hereinnahme leitete er in Spielmacher-Manier die beste Bremer Möglichkeit der zweiten Hälfte ein, es folgte ein eigener Abschluss aus der Distanz. Und dann kam die 86. Minute, in der die besagten Räume aufgingen und mit ihnen Kohfeldts Pläne. Ludwig Augustinsson warf von links ein, Pizarro nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor an und legte ab auf Davy Klaassen. Zwei Wolfsburger hatte Pizarro angezogen, in deren Rücken sich Maximilian Eggestein anbieten konnte, um ein Dreieck zu vollenden. Eggestein spielte umgehend zurück zu Pizarro, der in dieser Szene gleichermaßen ein Magnet für Ball und Gegner war. Es folgte der Pass, der Johannes Eggestein, kurz zuvor eingewechselt, auf die Reise zu seinem ersten Bundesligator schickte. „Das ist alles perfekt! Das Timing, das kannst du nicht lernen! Der alte Sack!“, wurde Pizarro von „Eurosport“-Experte Matthias Sammer gefeiert.

Nach Klaus „Tanne“ Fichtel, Manfred Burgsmüller und Mirko Votava ist Pizarro nun der vierte Feldspieler über 40 in der Bundesliga-Historie, alle haben eine Werder-Vergangenheit. Dass er weder ein spielendes Maskottchen ist, noch den Youngstern die Perspektive raubt, dafür stand das 2:0 exemplarisch: Da legt ein 40-Jähriger einem 20-Jährigen das entscheidende Tor auf, in einer ambitionierten Bundesliga-Mannschaft, die gerade ihren besten Start seit 2011 hingelegt hat. „Piza und ich haben schon öfter mal drüber gesprochen, dass ich bald mal mein erstes Tor machen könnte“, ließ Johannes Eggestein erahnen, welche Bedeutung der Sturmkollege für ihn hat. „Ich habe ihm gesagt: Dann leg‘ mir doch mal einen vor! Das hat er heute getan.“

Musterprofi mit Spaßgarantie

An Pizarros Geburtstag am vergangenen Mittwoch würdigte der Verein seinen Rekordtorschützen ausgiebig und herzlich, Extrawürste gab es jedoch keine, schließlich stand zwei Tage später das Heimspiel gegen Wolfsburg an. Pizarro trainierte im Kraftraum und zeigte sich danach den Fans, die draußen auf ihn gewartet hatten. Acht Torten habe er bekommen, berichtete Pizarro bei Instagram. Den Hinweis, dass er nichts davon gegessen habe, hätte sich der Oldie mit der vorbildlichen Ernährung eigentlich sparen können.

Allerdings profitiert Pizarro eben nicht nur von den professionellen Voraussetzungen, die er selbst schafft, sondern von weiteren Faktoren, die sich nicht genau beziffern lassen. Frank Baumann bescheinigte seinem ehemaligen Mitspieler eine „brutale Freude“ am Fußball. „Auch wenn er damit kein Geld verdienen könnte, glaube ich, dass er mit Spaß jeden Tag gegen den Ball treten würde“, sagte der Sportchef.

Gegen Wolfsburg tat Pizarro das binnen Sekunden dreimal entscheidend: Ballannahme mit links, Pass auf Davy Klaassen mit rechts, Pass auf Johannes Eggestein mit rechts. „Jemanden wie Claudio einwechseln zu können, ist ein Privileg“, sagte Kohfeldt. Und da der Trainer dieses Privileg exklusiv hat, genießt der Rest es einfach, Pizarro beim Fußballspielen zuzuschauen.