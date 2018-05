Am Mittwochabend war Martin Harnik noch in Stuttgart. Dort hat er einmal als Profi für den VfB gespielt und jetzt mit dem aktuellen VfB-Mittelstürmer Daniel Ginczek ein Restaurant eröffnet, den „Meat Club“, zu deutsch ungefähr: das Fleisch-Lokal. Dafür gab es in den Sozialen Medien den heute schon obligatorischen Shitstorm, vor allem Veganer, Vegetarier und Tierschützer kritisieren das geschäftliche Engagement der beiden Fußballprofis.

Es dauerte danach nur ein paar Stunden, dann stand Martin Harnik erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit bei allen, die sich auf Nachrichtenportalen tummeln, bei Facebook und Twitter posten und Zeitungen lesen: Martin Harnik ist zurück bei Werder, neun Jahre, nachdem er den Klub als 22-jähriger Jungprofi verlassen hat. Einen zweiten Shitstorm binnen weniger Stunden hat Harniks Wechsel zurück zu Werder nicht ausgelöst. Im Gegenteil: Die Mehrheit der Werder-Fans freut sich.

Natürlich gibt es kritische Stimmen, die monieren, dass Harnik mit 30 zu alt sei. Dass er zu teuer sei. Dass er seine beste Zeit vor drei, vier Jahren hatte, als er noch beim VfB in Stuttgart spielte. Und dass Werder in der Offensive gar keinen so großen Bedarf habe, sondern sich lieber defensiv, in der Abwehr und im Mittelfeld, verstärken solle. Das ist alles nicht ganz falsch, greift im Fall Harnik aber doch entscheidend zu kurz.

Kostenpunkt? Zwei Millionen

Tatsächlich ist Harnik kein Spieler, vor dem noch viele Jahre Profifußball liegen. In die Kategorie „aufstrebender Spieler mit hohem Weiterverkaufswert“ wie Jiri Pavlenka, Thomas Delaney oder Ludwig Augustinsson fällt Harnik, der im vergangenen Jahr nach 68 Länderspielen für Österreich seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat, nicht. Das soll er aber auch gar nicht. „Er ist ein Spieler, der uns sofort verstärkt“, sagt Sportchef Frank Baumann.

Und zu teuer? Nach Informationen von MEIN WERDER zahlt Werder weniger als zwei Millionen Euro an Hannover 96. Diese Summe kann im Nachhinein auf knapp über zwei Millionen Euro steigen, wenn bestimmte erfolgsabhängige Faktoren greifen. Zwei Millionen Euro plus/minus sind im Jahr 2018 keine irrwitzige Zahlung, vor allem nicht für einen Spieler, bei dem man weiß, was man bekommt. Martin Harnik hat in 220 Bundesligaspielen 62 Tore geschossen und 32 vorgelegt. Das ist eine Torbeteiligung in fast jedem zweiten Spiel, für seinen letzten Klub Hannover 96 waren es in der abgelaufenen Saison neun Tore und drei Assists.

Deshalb beflügelt die Verpflichtung von Harnik, der einen Dreijahresvertrag bis 2021 erhält, auch die Fantasie der meisten Werder-Fans. Treue Wegbegleiter hatten in ihren Fotoarchiven gekramt und Bilder aus lange vergangenen Zeiten zutage gefördert. Martin Harnik, wie er als Jungprofi Seite an Seite mit Max Kruse für Werders U23 stürmt. Martin Harnik, wie er im Trikot seines Heimatklubs SC Vier- und Marschlande in Hamburg gemeinsam mit Max Kruse und zwei anderen Mitspielern in die Kamera grinst. Immer wieder Harnik und immer wieder Max Kruse. „Es war ein großer Traum von uns beiden, dass wir nicht nur im Amateurbereich die Fußballschuhe zusammen schnüren, sondern auch auf Profi-Ebene“, sagt Harnik, „dass wir nun die Chance bekommen, darauf freuen wir uns sehr, und darauf bin ich sehr stolz.“ Jetzt werden sie auf ihre alten Tage – auch Max Kruse ist schon 30 – versuchen, gegnerische Abwehrreihen in den Wahnsinn zu treiben.

Faustpfand für Kruse-Verlängerung?

Je nachdem, wie gut das funktioniert, ist es sehr gut vorstellbar, dass irgendwann auch Kruse seinen Vertrag bei Werder verlängern wird. Kruse kann in der neuen Saison Kapitän werden. Er ist mit seinem besten Kumpel wiedervereint. Max Kruse dürfte ziemlich zufrieden sein mit dem, was gerade bei Werder passiert.

Die Planungen für die Offensive sind mit den Verpflichtungen von Kevin Möhwald, Yuya Osako und Martin Harnik abgeschlossen, jedenfalls auf der Zugangsseite. „Mit seiner Geschwindigkeit und seiner Erfahrung eröffnet er uns in der Offensive noch mehr Möglichkeiten“, sagt Cheftrainer Florian Kohfeldt.

Drei Neue, dazu Max Kruse, Milot Rashica, Florian Kainz, Fin Bartels, Aron Johannsson, die beiden Talente Joshua Sargent und Johannes Eggestein sowie Yuning Zhang, der sportlich keine Rolle spielt, und Lennart Thy, der sich nach seiner Ausleihe einen neuen Klub suchen darf – sage und schreibe zwölf Offensivspieler haben bei Werder einen Vertrag für die nächste Saison. Und auch wenn die Rückkehr von Fin Bartels nicht genau zu terminieren ist, wartet auf Sportchef Frank Baumann noch reichlich Arbeit bei der Verkleinerung der Offensivabteilung.

Ansonsten sind Werders Planungen, dafür, dass erst Ende Mai ist, so weit fortgeschritten wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wenn Robert Bauer und/oder Luca Caldirola gehen, beide Defensivspieler mit noch gültigen Verträgen, wird Werder hier noch nachbessern. Gesucht wird darüber hinaus ein defensiver Mittelfeldspieler.

Insgesamt aber sieht es schon ganz gut aus. Zumal Harnik fürs Gesamtgefüge innerhalb der Mannschaft wichtig wird. Harnik ist erfahren, meinungsstark, und nach dem Abgang von Kapitän Zlatko Junuzovic und dem drohenden Verlust von Thomas Delaney hat Werder Bedarf an sogenannten Führungsspielern. „The boys are back in town“, rockte Thin Lizzy einst, „The boys are back in town“, die Jungs sind zurück in der Stadt, hatte Mitte der Woche nun ein Kruse-Harnik-Fan getwittert. Das trifft die erwartungsfrohe Stimmung rund um Werder Bremen im Moment ganz gut. Harnik selbst sagt: „Ich freue mich riesig darauf, wieder im Weserstadion vor den Fans spielen zu dürfen.“

Große Freude beim früheren Jugendtrainer von Harnik und Kruse

Vor zwei Jahren gingen sie noch einmal dorthin, wo alles anfing. Der goldene Jahrgang des SC Vier- und Marschlande traf sich zehn Jahre nach dem überraschenden Aufstieg in die A-Jugend-Bundesliga wieder und besiegte die Herrenmannschaft des Vereins aus dem Hamburger Osten standesgemäß mit 6:2. Ganz besonders im Fokus der 1100 Zuschauer standen dabei die zwei Spieler der sogenannten Red Devils, die es in den Profi-Fußball geschafft haben: Martin Harnik und Max Kruse.

Als Zwölfjährige kickten die beiden erstmals zusammen für Vier- und Marschlande. In der A-Jugend beobachteten dann Werder-Scouts Harnik – und wurden dabei auch auf Kruse aufmerksam. „Die beiden haben früher auf dem Platz perfekt harmoniert“, sagt Thorsten Beyer, ihr Jugendtrainer, zu MEIN WERDER. Dass seine zwei besten Spieler zusammen nach Bremen wechselten, habe ihn nicht überrascht.

Von 2006 bis 2009 spielten Harnik und Kruse für Werder, standen aber nicht zusammen in der Bundesliga auf dem Platz. Dann wurde Harnik nach Düsseldorf verliehen, Kruse ging zum FC St. Pauli. In der kommenden Saison laufen die beiden Freunde nun wieder gemeinsam für Werder auf. Beyer trainiert mittlerweile den Bezirksligisten Eimsbütteler TV, hat aber noch Kontakt zu seinen ehemaligen Schützlingen. Er freut sich sehr darüber, dass Harnik und Kruse wieder vereint sind. „Ich hatte mir gewünscht, dass das schon früher passiert. Für die beiden ist das toll“, sagt er und fügt hinzu: „Ich wünsche ihnen, dass sie jetzt viele Tore für Werder machen.“