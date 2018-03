Nach Ansicht von Klaus Filbry könnte der Protest gegen Montagsspiele erfolgreich sein. (nordphoto)

Herr Filbry, in Frankfurt protestierten Fans mit Tennisbällen, in Dortmund blieben 25 000 Zuschauer weg. Auch in Bremen wird es gegen Köln zu vereinzelten Boykott-Aktionen gegen den Montagsspieltag kommen. Welchen Effekt haben diese Proteste?

Klaus Filbry: Auf jeden Fall wird Aufmerksamkeit erreicht. Die Protest-Aktionen sind so intensiv, dass wir darüber in der Liga diskutieren werden. In Frankfurt ist der Protest auf kreative Weise passiert. Bleiben Fans weg, wird in erster Linie der Verein bestraft – und das in einem für uns sehr wichtigen Spiel. Jeder Fan hat die freie Entscheidung, wir respektieren sie. Wir brauchen und freuen uns aber in diesem wichtigen Spiel über die Unterstützung eines jeden einzelnen Fans.

Hat Sie die Wucht der Proteste überrascht?

Die Vehemenz war schon außergewöhnlich. Es ist in jedem Fall keine befriedigende Situation.

Die Klubs haben das Signal der Fans empfangen und wollen über die Montagsspiele diskutieren. Ist es denkbar, dass sich kurzfristig etwas verändert, also im Verlauf der aktuellen oder kommenden Saison?

Vereine und Liga müssen und werden sich damit auseinandersetzen. Wir dürfen aber nicht verhehlen, dass alle 36 Vereine für die Einführung der Montagsspiele gestimmt haben. Es gibt Verträge, die es einzuhalten gilt. Wenn die neue Rechteperiode ansteht, muss man in Ruhe diskutieren und das Ergebnis in die Entscheidung einfließen lassen.

Ist es tatsächlich möglich, Montagsspieltage noch einmal einzukassieren?

Es wird immer eine Gruppe geben, die unzufrieden ist. Entsprechend geht es darum, genau und fair abzuwägen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass es bei Montagsspieltagen bleibt.

Die Zuschauerzahlen sind in der Bundesliga insgesamt leicht rückläufig. Welche Wertigkeit hat die Stadionauslastung in Zeiten hoher Fernsehverträge für die Vereine überhaupt noch?

Jeder Fan ist für unsere Unterstützung wichtig! Finanziell sind Karten-Einnahmen für uns ein signifikanter Bereich, die Fernseh-Einnahmen liegen aber deutlich höher. Nach wie vor haben wir in Bremen eine sehr hohe Auslastung. Erreichen wir die nicht, hängt es damit zusammen, dass der Gegner nicht die 100-prozentige Kapazität der Karten abruft. Und fünf bis sieben Prozent kommen trotz gekaufter Karten nicht ins Stadion.

Wenn es finanziell eher geringe Auswirkungen hat, warum trifft die Klubs der Boykott in den Kurven?

Weil grundsätzlich jede Unterstützung wichtig ist. Darum wollen wir so viele Fans wie möglich im Stadion haben. Zuschauer sind für die Atmosphäre unerlässlich und um Atmosphäre geht es beim Fußball. Die Ultras initiieren gute Stimmung und entwickeln so wertvolle Unterstützung der Mannschaft.

Haben die Proteste Auswirkungen auf die Vermarktung der Liga, beispielsweise bei der nächsten Fernseh-Rechtevergabe?

Leere Stadien oder nicht gefüllte Bereiche sind immer schlecht. Wir wollen, dass alle Fangruppierungen ins Stadion kommen.

Sie sagen, die Liga wird die Reaktionen der Fans auf die Montagsspiele diskutieren. Wie viel Protest verträgt der Fußball?

Die Botschaft, dass wir uns mit der Thematik beschäftigen müssen, ist angekommen. Wir sollten aber auch darauf hinweisen, weshalb es den Spieltag am Montag überhaupt gibt.

Bitte.

Es war Vorgabe des Kartellamts, dass es zwei Fernseh-Anbieter geben muss. Neben Sky ist das jetzt Eurosport. Zweitens brauchte die Liga aufgrund der Europa League einen weiteren Ausweichtermin. Das wäre eigentlich sonntags gewesen, mit insgesamt zehn Spieltagen. Um die Amateure zu schützen, hat die DFL im Verbund mit dem DFB entschieden, auf den Montagabend zu gehen. Bei fünf Spielen ist das passiert. Es sind also sportliche Gründe gewesen, keine kommerziellen, am Montagabend zu spielen. Im Gegenzug haben wir die englischen Wochen von vier auf zwei reduziert. Insgesamt gibt es also weniger Wochenspieltage als vergangene Saison.

Geht es in der öffentlichen Wahrnehmung nicht eher darum, dass der Fußball dem Kommerz alles unterordnet?

Das ist die Wahrnehmung, daran gibt es keinen Zweifel. Deshalb sollte man darauf hinweisen, wie die Entscheidung für die Montagsspiele zustande gekommen ist – dann stellt es sich anders dar. Aber die Botschaft der Leute ist deutlich, sie wollen ihre Spiele am Samstag und Sonntag haben, Freitagabend ist auch okay. Damit müssen wir uns vor der nächsten Rechtevergabe auseinandersetzen.

Mahnt die Liga das auch zur Vorsicht bei Plänen, künftig Pokal- oder Supercup-Finalspiele in Schanghai oder Dubai stattfinden zu lassen?

Damit muss man sehr, sehr achtsam umgehen. Und ich denke, dass wir das im Gegensatz zu England oder Spanien auch tun. Wir haben samstags fünf Spiele zur selben Anstoßzeit, haben moderate Eintrittspreise, haben Stehplätze in den Stadien. Das ist Fußballkulturgut und macht die Bundesliga einzigartig, das müssen wir schützen. Aber Transfers wie bei Neymar über 220 Millionen Euro treiben das Thema Kommerzialisierung auch in die Bundesliga hinein.

Gibt es Anzeichen, dass sich die Menschen vom Fußball abwenden? Dass eine Sättigung eingesetzt hat oder eine Unzufriedenheit mit der Entwicklung?

Warum bleiben Fans weg? Was denken Sie? Wie ist die Qualität des Spiels? Mit Fragen wie diesen müssen wir uns immer auseinandersetzen. Unser Ziel und Anspruch muss es sein, ein tolles Erlebnis für die Fans zu schaffen und damit ein volles Stadion. Aktuell gelingt uns das sehr gut, trotzdem müssen wir achtsam sein und im Dialog mit unseren Fans bleiben.

Da die deutschen Klubs in der Europa League katastrophal abgeschnitten haben, wirkt es aktuell merkwürdig, dass die Partie Werder gegen Köln an einem Montag stattfindet.

Die Liga hat sich die fünf Montagsspiele für die Rückrunde aufgehoben, da sie gehofft hat, mindestens noch vier Teilnehmer zu haben. Dazu die Gruppendritten der Champions League, wie jetzt Dortmund und Leipzig. Da wären die Ausweichtermine wichtig gewesen. Es kam aber anders. Unter diesem Aspekt wurde unser Spiel gegen Köln angesetzt.

Wagen Sie einen Blick in die Zukunft: Wird es beim nächsten TV-Vertrag höhere Erlöse geben oder ist das höchste Niveau erreicht?

Wachstumsraten wie in den vergangenen zwei Rechte-Perioden sind nicht mehr realistisch. Sky entwickelt sich sehr positiv. Wir müssen abwarten, wie es bei Eurosport sein wird. Und wir müssen abwarten, ob sich andere Anbieter auf den Markt wagen. Amazon hat einen ersten Test mit Hörfunk-Rechten gemacht. Was machen Unternehmen wie Netflix, Yahoo oder Google? Durch diesen Wettbewerb könnte noch mal eine Steigerung erfolgen.

Die Fragen stellten Christoph Sonnenberg und Malte Bürger.

Klaus Filbry

ist seit 2010 Mitglied der Geschäftsführung Werder Bremens, seit 2012 ist er Vorsitzender des Gremiums. Der 51-Jährige ist zugleich Mitglied des Präsidiums der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und des Vorstandes des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Filbrys Vertrag in Bremen wurde im vergangenen Sommer verlängert und läuft bis 2020.