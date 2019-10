Die Chance und die Chancen nicht genutzt

Hartes Duell: Werders Torschütze Josh Sargent im Luftkampf mit Herthas Karim Rekik (dpa)

Im Wesentlichen dauerte die Spielvorbereitung für die Werder-Profis diesmal nur 15 Sekunden. So lange brauchte Trainer Florian Kohfeldt im Abschlusstraining, um lautstark die Sinne der Spieler zu schärfen. Nach einer 3:0-Pausenführung war das kleine Trainingsspiel am Vortag mit einem 3:3 zu Ende gegangen, und Kohfeldt stauchte gleich beide Teams noch vor Ort zusammen. Seine Kernbotschaft: Gegen Hertha müssten alle Spieler 90 Minuten gegen den Ball arbeiten und wach sein, nicht nur eine Halbzeit.

Gesagt, getan? Leider nicht ganz! Der gute Plan ging diesmal nur 71 Minuten auf. Werder legte gegen den Hauptstadt-Klub richtig stark los, ging früh in die Zweikämpfe und auch früh in Führung: Schon in der 8. Minute traf Josh Sargent nach einem Doppelpass mit Maximilian Eggestein zum 1:0. Auch wenn der Schuss abgefälscht war, stand Sargent bei diesem Tor sehr allein – ein grober Patzer der Hertha-Defensive.

Besonderes Tor für Sargent

Auf der Anzeigetafel hingegen hätte Sargent beinahe schon bald Gesellschaft bekommen. Denn Werder drängte auf ein zweites Tor, um das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Doch Leonardo Bittencourt, Milot Rashica und Christian Groß scheiterten bis zur 30. Minute denkbar knapp. Für Sargent war sein 1:0 übrigens ein besonderer Treffer: Kein Werder-Spieler zuvor kann von sich behaupten, in diesem Alter von 19 Jahren und sieben Monaten schon vier Bundesligatore für Bremen erzielt zu haben. Es war der zweite Saisontreffer des US-Amerikaners.

Aufregung nach Ibisevic-Sturz

Auf der Gegenseite musste Werder ständig aufpassen, den spielstarken Berlinern nicht zu viel Raum zu gewähren. Große Aufregung entstand, als Hertha-Stürmer Vedad Ibisevic frei vor Jiri Pavlenka auftauchte. Der Bremer Torhüter fuhr dabei sein berühmtes Krakenbein aus. Ibisevic kam zu Fall und forderte Elfmeter, aber weder Schiedsrichter Dr. Felix Brych, noch der Video-Assistent im Kölner Keller wollten in dieser Szene eingreifen. Auch Marko Grujic, den Werder im Sommer gerne von dessen Stammverein FC Liverpool ausgeliehen hätte, kam zu gefährlichen Ausgleichs-Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Maximilian Mittelstädt traf für Berlin zudem nur die Latte.

Für Werder bot das Spiel die große Chance, in der Tabelle an der zwei Punkte besser platzierten Hertha vorbeizuziehen. Sportchef Frank Baumann, der weiter am Saisonziel Europacup festhalten möchte, sprach auch deshalb im Vorfeld von „einem ganz wichtigen Spiel“, schließlich geht es für Bremen darum, den Kontakt zum oberen Tabellendrittel nicht zu verlieren. Auch wenn Stammkräfte wie Kapitän Niklas Moisander, Toptorschütze Yuya Osako und der neue Innenverteidiger Ömer Toprak auch nach der Länderspielpause weiterhin verletzt fehlten, zeigte Werder eine gute erste Halbzeit mit viel Zug zum Tor und gutem Kombinationsspiel.

Jubiläum für Sahin

Wie so oft in den letzten Wochen agierte Nuri Sahin dabei als Spielgestalter mit vielen Ballkontakten von hinten heraus. Genau deshalb hatte Kohfeldt gegen Hertha erneut auf Sahin gesetzt, statt auf den wieder genesenen und kampfstärkeren Philipp Bargfrede. So kam Sahin zu seinem 250. Bundesligaspiel, die meisten davon natürlich im Trikot von Borussia Dortmund, wo er schon als 16-Jähriger (!) im August 2005 bei den BVB-Profis debütiert hatte.

Nach der verdienten 1:0-Führung zur Pause war die Stimmung im ausverkauften Weserstadion auch im zweiten Durchgang zunächst prächtig. Weil Werder Dampf machte, mutig und laufstark nach vorne spielte und in der eigenen Abwehr weniger zuließ. U23-Kapitän Christian Groß war auch in diesem Spiel nicht anzumerken, dass es die erste Bundesligasaison für den 30-Jährigen ist. Im Angriff hätte Milot Rashica beinahe seinen dritten Saisontreffer erzielt, scheiterte aber bei einem Chancen-Doppelschlag vor allem am überragend parierenden Rune Jarstein im Hertha-Tor (64. Minute).

Lukebakios Ausgleich als Quittung

So lief Werder ständig Gefahr, durch einen Fehler in der Defensive den Ausgleich zu kassieren – zum Beispiel bei Daridas Fernschuss in der 69. Minute, der aber wie so viele Versuche der Hertha das Bremer Tor verfehlte. Nur zwei Minuten später passierte es dann doch: Mit einem Flachschuss von der linken Strafraumgrenze ins lange Ecke zeigte der eingewechselte Belgier Dodi Lukebakio, warum er im Sommer mit einer Ablöse von 20 Millionen Euro Berlins Rekordtransfer wurde. Das 1:1 war eine Quittung für Werder, das die eigenen Vorteile zuvor nicht für ein zweites Tor nutzen konnte.

Ein ernüchternder Trend

Werder drängte nun zwar noch auf den erlösenden Siegtreffer, dabei vergab Leonardo Bittencourt in der 85. Minute eine sehr gute Chance. Am Ende musste auch Sturm-Legende Claudio Pizarro wieder mithelfen. Doch auch das nützte nichts mehr. Es blieb beim Unentschieden.

Mit diesem Ergebnis bestätigt sich für Werder ein ernüchternder Trend: Seit den schweren Verletzungen der beiden gesetzten Angreifer Niclas Füllkrug (zwei Saisontore) und Osako (drei Saisontore) konnte Werder kein einziges Spiel mehr gewinnen. Vor diesem 1:1 gegen Hertha gab es ein 0:3 gegen Leipzig sowie zwei Unentschieden in Dortmund (2:2) und Frankfurt (2:2). Füllkrug spielt erst Mitte 2020 wieder Fußball, Osakos Comeback soll vielleicht noch diesen Monat gelingen. Die Torchancen reichten auch diesmal. Aber es fehlte ein Vollstrecker.