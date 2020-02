Davie Selke traf gegen Dortmund zum 1:0 und musste später verletzt ausgewechselt werden. (nordphoto)

Die obligatorische Frage nach der Personallage beantwortete Florian Kohfeldt am Donnerstag mit zwei Worten: „Sehr positiv“. Was der Werder-Trainer damit meinte: Es gibt keine weiteren Verletzungen. Das Bangen um Davie Selke, der beim 3:2-Sieg gegen Dortmund im Pokal verletzt ausgewechselt werden musste, geht allerdings weiter. Ob der Stürmer, der Probleme mit dem Hüftbeuger hat, am Sonnabend gegen Union Berlin auflaufen kann, entscheide sich kurzfristig, erklärte Kohfeldt und zeigte sich leicht optimistisch: „Die Chancen, dass er spielen kann, stehen 60:40.“

In den Kader zurückkehren könnte gegen Union Michael Lang. Der Rechtsverteidiger hat seine Oberschenkelverletzung überwunden und am Mittwoch erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Kein Thema für Sonnabend sind laut Kohfeldt dagegen die verletzten Philipp Bargfrede, Ludwig Augustinsson und Theo Gebre Selassie. Bei Augustinsson und Gebre Selassie hofft der Coach auf ein Comeback gegen Leipzig am 15. Februar.

Geschont werden muss gegen Union indes niemand. Das Spiel kommt immerhin am Ende einer englischen Woche. Beim 34-jährigen Kapitän Niklas Moisander ist Belastungssteuerung stets ein wichtiges Thema, Offensivmann Leonardo Bittencourt laboriert noch an Knöchelproblemen. Es seien aber alle einsatzbereit, versicherte Kohfeldt. Die Zeit zwischen dem Dortmund- und dem Union-Spiel reiche aus zur Regeneration. „Frische ist bei keinem ein Problem“, betonte Kohfeldt.