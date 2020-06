Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (54, SPD) hat vor dem Ende der Corona-Saison mit ihren Geisterspielen deutliche Kritik an der Deutschen Fußball-Liga (DFL) geäußert. Er glaube, dass „viele Leute nun erkannt haben, welch Geistes Kind die DFL ist. Auch was die Gnadenlosigkeit angeht, mit der sie ihre Interessen durchsetzt“, sagte Bovenschulte im Interview mit dem WESER-KURIER (Freitags-Ausgabe). Er habe schon vorher kein gutes Bild von der DFL gehabt, „und das hat sich durch die Krise auch nicht geändert“.

Die DFL sei bei den Bemühungen um einen Re-Start der Bundesliga in diesem Frühjahr keineswegs demütig aufgetreten, sondern „knallhart“, sagte Bovenschulte. Die führenden DFL-Vertreter seien „mit den derzeit einflussreichen Vereinen in Deutschland verbandelt und bestimmen, wo es lang geht. Und natürlich hat die DFL erhebliche politische Macht, und die setzt sie auch ein. Nicht unbedingt auf offener Bühne. Aber man sieht es dann am Ergebnis.“

„Nicht mal Schadenfreude“

Angesichts der langwierigen juristischen Auseinandersetzung zwischen dem Land Bremen und der DFL im Streit um die Polizeikosten bei Risikospielen rechnet Bovenschulte aber nicht damit, dass sich die Ligafunktionäre über einen Abstieg von Werder Bremen aus der Bundesliga freuen würden: „Ganz ehrlich: Die DFL ist ein seelenloser Machtapparat. Ob Werder in der ersten Liga dabei ist oder nicht, das interessiert die nicht. Da reicht´s nicht mal zur Schadenfreude.“

Wie die DFL sich zum Beispiel bei der Auseinandersetzung um die Polizeikosten für Risikospiele verhalten habe, das sei für ihn bis heute nicht zu verstehen: „Dass eine so reiche Liga nicht irgendwann gesagt hat: Wir können das nachvollziehen, wir haben sehr ordentliche Einnahmen und produzieren durch die Risikospiele zugleich besondere Kosten für die Allgemeinheit – lasst uns einen Fonds einrichten, aus dem wenigsten ein Teil der Polizeieinsätze bezahlt werden kann. Damit hätte man einen vernünftigen Kompromiss gehabt. Das wäre bei vielen Menschen sehr gut angekommen.“ Die DFL habe aber „offenbar einfach gedacht: Wir müssen das nicht, also machen wird das auch nicht. So nach dem Motto: Uns kann keiner – und wir haben auch die gesellschaftliche Macht, uns der Diskussion zu verweigern.“

„Eine willkürliche Strafmaßnahme“

Auch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) kritisierte Bovenschulte mit klaren Worten. Dass der Verband im Zuge des Polizeikostenstreits den Bremern ein Länderspiel verweigert habe und das Weserstadion seither mit dem Nationalteam meide, sei eine „willkürliche und ungerechte Strafmaßnahme“, von der er verlange, dass sie zurückgenommen werde. Bovenschulte: „­Wir waren unterschiedlicher Meinung in der Polizeikostenfrage und dann hat der DFB gesagt: Ihr habt gewagt uns zu kritisieren und jetzt bekommt ihr eins auf den Deckel. Es ging bei dem Länderspiel ja gar nicht um ein Risikospiel, es ging nur darum zu zeigen: Ihr in Bremen habt aufgemuckt, jetzt kriegt ihr die Quittung. Das war die Haltung des DFB. Und da muss man klar sagen: Diese Haltung ist nicht akzeptabel. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass auch der DFB das erkennt. So kann man einfach nicht miteinander umgehen.“

Auch die Hoffnung auf einen Klassenerhalt von Werder hat der Bremer Bürgermeister noch nicht aufgegeben: „Es gibt keinen Abgesang vor dem letzten Spieltag. Das ist auch meine Haltung. Am Samstag kann es deswegen nur heißen: Hintern zusammenkneifen, Köln putzen und für Union Berlin beten.“

Im Interview mit dem WESER-KURIER spricht Bovenschulte auch über das Engagement Bremer Unternehmer bei Werder, was sich im Verein wieder ändern muss und wie er bei den Spielen mitfiebert.