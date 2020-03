In der Bundesliga soll auch weiterhin gespielt werden - zumindest bis zur kommenden Woche. (dpa)

Das kommt durchaus unerwartet: Das Präsidium der Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat in einer Sondersitzung am Freitagvormittag nicht etwa die Aussetzung des Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga beschlossen, sondern eine andere Überlegung ausgearbeitet. Demnach soll es eine Unterbrechung der Saison erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. „Im Ergebnis dieses Austauschs schlägt das DFL-Präsidium der am kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung vor, den Spielbetrieb beider Ligen ab dem kommenden Dienstag bis einschließlich 2. April, also dem Ende der Länderspiel-Pause, auszusetzen“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der DFL.

Obwohl weltweit in anderen Sportarten und Ligen aufgrund des Coronavirus bereits Spieltage abgesagt oder gesamte Saisons vorzeitig beendet wurden, verfolgt die DFL einen anderen Weg. „Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen – aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Clubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte“, teilte der Ligaverband mit. „In der Länderspiel-Pause soll zwischen allen Clubs unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Erkenntnisse, zum Beispiel auch hinsichtlich des internationalen Spielkalenders, über das weitere Vorgehen befunden werden.“

Ob der aktuelle Spieltag am Ende tatsächlich komplett ausgetragen wird, ist dennoch fraglich. Beispielsweise könnte es Stoppsignale aus der Politik geben, auch in Bremen ist es möglich, dass das für Montag geplante Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen noch abgesagt wird, weil zu viele Fans auf dem Stadiongelände erwartet werden. Und nicht zuletzt geht es natürlich auch um den Faktor Gesundheit - auch für die DFL. „Die Gesundheit der gesamten Bevölkerung und damit auch aller Fußballfans sowie aller Akteure der Bundesliga und 2. Bundesliga hat oberste Priorität. Deshalb gilt selbstverständlich weiterhin, dass behördliche Anordnungen in jedem Fall umzusetzen sind“, erklärte der Ligaverband. „Die gesamte Gesellschaft und damit auch der Fußball stehen vor einer bislang unbekannten Herausforderung.“