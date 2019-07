Die Enttäuschung war im ersten Moment sehr groß. Wer im Finale einer Europameisterschaft steht, will natürlich auch gewinnen. Maximilian Eggestein hat mit der deutschen U21-Nationalmannschaft jedoch das Endspiel gegen Spanien verloren. „In der Sommerpause habe ich realisiert, welche Chance wir verpasst haben“, sagte Werders Mittelfeldspieler am Mittwoch. Trotz dieser Enttäuschung war das Turnier aber auch ein besonderes Erlebnis für den 22-Jährigen, der betonte: „Die EM hat Lust auf mehr gemacht.“

Mehr davon kann es für Eggestein künftig nur noch in der A-Nationalmannschaft geben, denn der U21 ist er nun entwachsen. Einmal wurde er schon von Bundestrainer Joachim Löw nominiert, und der Bremer sagte: „Ich wäre gerne wieder dabei. Das geht aber nur über Leistung.“ Im kommenden Jahr steht die Europameisterschaft an. „Die U21-EM hat in Deutschland schon eine kleine Euphorie ausgelöst. Da kann man sich ein wenig vorstellen, wie es bei solch einem großen Turnier wäre“, sagte Eggestein.

EM oder Olympia?

Sollte er es nicht zur EM schaffen, könnte der Mittelfeldspieler im Sommer 2020 auch als einer von drei älteren Akteuren zu den Olympischen Spielen nach Tokio fahren. Die Qualifikation dafür hat die U21 als EM-Zweiter geschafft. Eggestein sagte aber ganz klar: „Die EM wäre für mich reizvoller als Olympia.“

Damit es mit der Nominierung klappt, will er bei Werder in der neuen Saison noch mehr Verantwortung übernehmen. „Ich will den Weg der Mannschaft mitprägen“, unterstrich Eggestein. Dafür müsse er aber nicht unbedingt der neue Kapitän sein: „Einer bekommt die Binde, aber die Verwantwortung ist bei uns immer auf mehrere Schultern verteilt und zu diesen Spielern möchte ich gehören.“

Welches Ziel er mit Werder anstrebt, ist für Maximilian Eggestein auch schon klar. „Wir haben Lust, wieder um Europa mitzuspielen“, sagte er. Das sei auch ohne den abgewanderten Kapitän Max Kruse möglich. „Wir haben schon gezeigt, dass wir mit dieser Truppe erfolgreich sein können. Neue Spieler sind natürlich willkommen, aber nicht zwingend notwendig.“