Man kennt das ja: Kaum wird der Fernseher eingeschaltet, wimmelt es vor Wiederholungen. Der Reiz um- oder am besten gleich wieder auszuschalten, wächst von Sekunde zu Sekunde. Warum sollte man auch etwas anschauen, was man schon kennt?! Niclas Füllkrug tut es trotzdem. Es ist sogar ein echter Pflichttermin. Und so macht es sich der 26-Jährige in seinem Bett bequem und guckt Fußball. Werder-Fußball. Die kompletten 90 Minuten des vorherigen Spieltags. Das Ziel: Füllkrug will so noch besser werden – selbst jetzt, wo es für ihn doch schon richtig gut läuft.

„Viele Szenen nimmst du auf dem Platz ganz anders wahr, als sie auf dem Platz passieren“, sagte der Angreifer am Dienstag. „Wenn ich mir das Spiel komplett anschaue, kann ich besser damit abschließen und weiß auch, was ich besser machen kann und worauf ich in der nächsten Trainingswoche wert legen muss.“ Und so wird auch nicht geschummelt. Vorspulen ist nicht. Eher das Gegenteil, auf manche Szene richtet Füllkrug gleich mehrfach den Blick und schaut sie sich immer und immer wieder an. Und das sind keineswegs nur die guten. „Interessanter ist es ja, sich die schlechteren Spiele anzugucken“, sagte er lächelnd. Da sehe man schließlich ganz genau, wo das Verbesserungspotenzial stecke. Zuletzt gegen Augsburg hat er dennoch viel Schönes registriert: „Ich war sehr agil, habe viele Aktionen und Ballbeteiligungen gehabt.“

Komplett schmerzfrei

Es ist noch nicht allzu viele Wochen her, da war es nicht unbedingt abzusehen, dass der Stürmer schon zum Saisonbeginn derart auffällig spielen würde. Trainer Florian Kohfeldt hatte zwar regelmäßig die Stärken des Sommer-Einkaufs hervorgehoben, aber zugleich auch für viel Geduld geworben. Nach dem dritten Knorpelschaden kehrt man schließlich nicht einfach so zur Tagesordnung zurück. Auch ein kämpferischer Musterprofi wie Niclas Füllkrug nicht. Trotzdem ist der Ex-Hannoveraner nicht überrascht, dass sein Niveau schon jetzt wieder ein derart gutes ist. Warum? „Weil ich auch in der Vorbereitung gemerkt habe, dass ich auf einem guten Level bin“, sagte Füllkrug. „Es war aber noch lange nicht das Level, das ich jetzt habe – das gebe ich auch zu.“

Die Zahlen können sich sehen lassen. Wettbewerbsübergreifend hat Füllkrug bislang einen Treffer erzielt und deren zwei vorbereitet. Die Gründe für seine blendende Frühform sind vielschichtig. „Wir haben es geschafft, mein Knie stabil zu machen. Und meine Muskulatur ist wahrscheinlich stärker als vor der Verletzung“, sagte er mit Blick auf die umsichtige Arbeit, die in allen Bereichen bei Werder mit ihm in Angriff genommen wurde. „Ich freue mich einfach nur, dass ich 90 Minuten schmerzfrei und ohne Probleme auf dem Platz stehen kann. Und wenn ich frei im Kopf bin, dann ist das das Wichtigste. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man ein gutes Spiel machen kann.“

Geburt der Tochter ändert alles

Nicht ganz unerheblich ist allerdings auch der Faktor Zeit. „Ich habe noch nie bei einem anderen Verein einen solch guten Start erwischt wie hier“, sagte Füllkrug. „Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich von Anfang an in der Vorbereitung dabei war. Das hatte ich auch noch nie, weil meine Transfers sonst immer erst sehr spät in der Periode waren.“ Doch nun ist eben alles anders – und Fußball manchmal nicht weniger als simple Mathematik. „Je länger man spielt und je länger man auch gesund spielt, desto mehr Chancen hat man, sich weiterzuentwickeln“, lautet Füllkrugs logische Erklärung für seinen Aufschwung.

Aber da ist noch mehr. Viel mehr sogar. Dinge, die wichtiger als Fußball sind – und diesen gerade dadurch leichter erscheinen lassen. Niclas Füllkrug ist Vater geworden. Vor vier Wochen war das, seither hat sich sein Leben grundlegend geändert. „Es kann sonst was passiert sein, wenn ich nach Hause komme und die Kleine auf den Arm nehme, dann ist es unglaublich“, sagte er. Füllkrugs Augen leuchten, als er diese Worte spricht. Und dieses innere Glück ist es, das ihm auch an anderer Stelle hilft. „Das ist etwas, was mir viel Kraft gegeben hat. Ich habe darüber auch mit Florian Kohfeldt geredet, der ebenfalls das Gefühl hat, dass mich das ganz schön beflügelt hat“, sagte er. „Dann macht das auch die eine oder andere Stunde Schlaf weniger wett, weil man einfach so viel positive Energie am Tag bekommt, die man dann auf dem Feld nutzen kann.“

Vertrauen in den Kader

Schläferische Engpässe scheint es für ihn allerdings ohnehin kaum zu geben. „Die Kleine ist echt gut drauf. Sie meckert immer nur so laut, dass es nur die Mama hört“, erzählte er lachend. „Und stillen kann ich ja auch nicht.“ Der Scherz war ihm gelungen, doch Niclas Füllkrug ist spürbar weit davon entfernt, in den eigenen vier Wänden nur die Füße hochzulegen. „Ich weiß, dass auch andere Zeiten kommen werden, und dann werde ich immer gerne für sie aufstehen und für sie da sein“, sagte er deshalb. Wieder leuchteten seine Augen, wieder wirkte Niclas Füllkrug in diesem Augenblick wie der zufriedenste Mensch auf dieser Welt.

Diese positive Grundstimmung soll Werder nun auch durch das Auswärtsspiel bei Union Berlin (Sonnabend, 15.30 Uhr) tragen. Personelle Sorgen hin oder her. „Ja, wir haben verletzte Spieler, und es wird auch in der ganzen Saison so bleiben, dass man mal einen verletzten Spieler hat“, sagte Füllkrug, der trotzdem keine klaffenden Lücken im Team erkennen kann. Eher Chancen und Möglichkeiten. „Ich sehe das nicht als dramatisch an. Es wird zum Beispiel an diesem Wochenende wieder irgendein anderer Spieler ein Topspiel machen – da bin ich mir zu einhundert Prozent sicher.“ Es fand sich niemand, der ihm bei derart viel Glückseligkeit im Raum in diesem Moment widersprechen wollte.