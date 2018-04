„Die Fans werden am Sonntag ins Weserstadion kommen und versuchen, die Mannschaft zum Sieg zu pushen“, sagte Frank Baumann am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig. „Ich habe nicht den Eindruck, dass die Fans die Saison schon abgehakt haben. Dafür gibt es auch keinen Grund. Wir sind noch nicht gerettet.“

Baumann erwartet eine „sehr konzentrierte“ Leipziger Mannschaft. „Sie kämpfen um die Champions-League-Plätze. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass sie jetzt einen Knacks bekommen haben“, sagte der Sportchef mit Blick auf Leipzigs Europa-League-Aus gegen Olympique Marseille.

Geht es nach Florian Kohfeldt, wird es am Sonntag ein „sehr, sehr intensives“ Spiel. „Wir wollen von der ersten Sekunde an mit Intensität unseren Plan verfolgen. Das wollen wir jeden im Stadion spüren lassen“, sagte Werders Cheftrainer. Mit Werder und Leipzig träfen zwei Mannschaften aufeinander, deren Grundgedanke es sei, wie man Tore erziele, so Kohfeldt. „Ich erwarte ein sehr interessantes und rassiges Spiel.“

Das Weserstadion wird am Sonntag höchstwahrscheinlich ausverkauft sein. Es gibt noch ein paar Restkarten, am Spieltag selbst werden aber keine Kassen mehr geöffnet, teilte Werder mit.