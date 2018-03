In der Sportlersprache würde es heißen, dass sich die Gespräche auf der Zielgeraden befinden. Ein guter Teil der Strecke ist bewältigt, um im Bild zu bleiben, und jetzt geht es um den Endspurt, auf dem alles zum Abschluss gebracht werden soll. So könnte man den Stand der Verhandlungen zwischen Werder und Thomas Schaaf beschreiben, in denen es um die neu zu schaffende Stelle des Technischen Direktors geht: Sie sind auf den finalen Metern.

Nach Informationen von MEIN WERDER haben beide Seiten einen grundsätzlichen Konsens gefunden, zur neuen Saison zusammen zu arbeiten. "Wir sind weiterhin in guten Gesprächen, aber es ist noch nichts fixiert", sagt Schaaf auf Nachfrage. Frank Baumann, der die Verhandlungen für den Klub führt, drückt sich sehr ähnlich aus. In den bisherigen Gesprächen zwischen Baumann und Schaaf wurde abgeklopft, ob es die Notwendigkeit für einen Technischen Direktor gibt (es gibt sie). Auch über Aufgabenbereiche und Schwerpunkte der Tätigkeit wurde konkret gesprochen (und Einigkeit erzielt). Der grobe Fahrplan steht also.

Inhaltliche Klarheit, Vertragsgestaltung offen

Es gibt aber Punkte, in denen beide Seiten erst noch zueinanderfinden müssen. Zum Teil, weil sie bisher schlicht nicht thematisiert wurden, beispielsweise die Höhe des Gehalts. Eine günstige Lösung ist Schaaf nicht, das ist den Verantwortlichen bei Werder bewusst. Dafür bringt Schaaf neben seiner Expertise auch einen klangvollen Namen mit, und das ist eben nicht billig. Viele Bundesligisten haben die Stelle eines Technischen Direktors bereits geschaffen, auch wenn sie in den meisten Fällen unter anderem Namen fungieren. Es ist keiner darunter, der vom Kaliber Thomas Schaaf ist.

Ausverhandelt werden muss auch die Laufzeit des Vertrages. Herauskommen dürfte ein Kontrakt über zwei bis drei Jahre. Da es zu Schaafs Aufgaben gehören wird, den Klub in einigen Bereichen neu zu strukturieren und langfristige Prozesse einzuleiten, macht eine kürzere Laufzeit wenig Sinn. Schaaf soll und will nachhaltig arbeiten, dazu braucht er einen größeren zeitlichen Rahmen. Dazu wird es kaum unterschiedliche Ansichten geben.

Ende der Trainerlaufbahn?

Für Schaaf bedeutet das im Gegenzug, sich vom Job des Trainers verabschieden zu müssen. Unterschreibt er einen Vertrag als Technischer Direktor bei Werder, würde er sich langfristig festlegen. Dazu gehört auch, einem verlockenden Angebot als Trainer ab dem 1. Juli zu widerstehen. Es ist also eine grundsätzliche Entscheidung, die Schaaf für sich treffen muss - nach Jahrzehnten als Trainer dürfte ihm das vermutlich nicht leicht fallen. Zumal er immer wieder, auch in jüngster Vergangenheit, Angebote bekommt, mit denen er sich sehr ernsthaft beschäftigt. Das aber wäre dann vorbei.

Dass es am Ende anders kommt und Schaafs Rückkehr zu Werder doch noch scheitert, ist unwahrscheinlich. Dafür sind die Verhandlungen zu weit und der Wille, zusammen zu kommen, auf beiden Seiten zu groß. Einen konkreten Termin für die nächste Gesprächsrunde gibt es zwar nicht. Baumann gibt trotzdem eine Prognose, in welchem zeitlichen Rahmen die Gespräche abgeschlossen sein sollten. "Spätestens Ende April wollen wir Klarheit. Das gilt für uns und vermutlich auch für Thomas", sagt der Sportchef gegenüber MEIN WERDER. In vier Wochen sollte also alles perfekt sein.