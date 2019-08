Normalerweise macht Florian Kohfeldt gerne ein Geheimnis aus der Aufstellung fürs nächste Bundesligaspiel. Doch für seine bislang größte Problemzone, die Abwehr, lüftet der Trainer schon zu Beginn der Trainingswoche seine Pläne: Gegen Fortuna Düsseldorf werden Kapitän Niklas Moisander und Neuzugang Ömer Toprak zentral verteidigen, rechts flankiert von Theo Gebre Selassie – und links von Marco Friedl.

Das ist durchaus als bewusstes Zeichen für den jungen Österreicher zu sehen, denn Friedl hatte sich vor der Saison in der Hoffnung auf mehr Einsätze von Werder fest verpflichten lassen. Durch den Toprak-Transfer ist die Innenverteidigung nun jedoch besetzt. „Marco wird seine Spielzeit gegen Düsseldorf wie schon im Pokal als Linksverteidiger sammeln“, sagt Kohfeldt, „ich sehe ihn trotzdem auf Dauer in seiner Karriere eher in der Mitte, weil er dafür sehr viel mitbringt. Aber er kann auch auf beiden Außenbahnen verteidigen. Für ihn ist das gar kein Problem, ich glaube, er will einfach nur spielen.“ Der seit dem Trainingslager in Grassau angeschlagene Ludwig Augustinsson wird es zum Saisonstart höchstens in den Kader schaffen.

Baumann: „Wir sind nicht überbesetzt“

Die größten Verlierer des Toprak-Transfers sind die beiden Langzeitverletzten Sebastian Langkamp (Faserriss) und Milos Veljkovic (Zehen-OP), die sich im Vorjahr noch einen Wettstreit geliefert hatten um den freien Platz neben Moisander. Sportchef Frank Baumann stellt klar: „Durch die Verpflichtung von Ömer Toprak ist der Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung natürlich größer geworden.“ Wenn Langkamp und Veljkovic im Frühherbst topfit zurück sind, müssen sie um jede Einsatzminute kämpfen. Für Veljkovic spricht noch sein Alter (23 Jahre) und die ewige Hoffnung, dass er sich zu einem Leistungsträger entwickeln könnte. Langkamp hingegen ist schon 31. Wenn er mehr Spielanteile genießen möchte, müsste er den Verein wohl verlassen.

Vorerst möchte Baumann jedoch keinen der beiden verkaufen oder verleihen: „Wir sind in der Abwehr nicht überbesetzt. Im Lauf einer Saison passiert sehr viel, letztlich werden alle Spieler gebraucht. Deshalb fühlen wir uns sehr wohl, in der Abwehr diese Quantität und diese Qualität zu haben. Es gibt kein Bestreben, einen dieser Spieler abzugeben.“ Einzig der rechte Ersatzverteidiger Felix Beijmo wird Werder in den nächsten Tagen wohl auf Leihbaisis verlassen.