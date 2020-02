Im Podcast "Rasenfunk" geht es um Werders Heimpleite gegen Union und die Perspektiven im Abstiegskampf. (nordphoto)

Was ist nur los bei Werder? Warum wird die Krise immer schlimmer? Welche Möglichkeiten gibt es noch, um den drohenden Abstieg zu verhindern? In der aktuellen Schlusskonferenz des Fußballpodcasts „Rasenfunk“ diskutieren Moderator Max-Jacob Ost, Yvonne Marjan vom Podcast „Frauen reden über Fußball“ und WK-Flutlicht-Reporter Christoph Bähr schwerpunktmäßig über die prekäre Lage bei Werder nach der 0:2-Pleite gegen Union Berlin.

„Werder hat große Probleme, wenn Gegner tief stehen. Da fehlt es am Tempo und an den Ideen. Das war Hin- und Hergeschiebe“, sagt Bähr mit Blick auf das Union-Spiel. „In vielen Bereichen geht es so weiter wie in der Hinrunde. Das ist alarmierend. Es stellt sich die Frage, was jetzt noch geändert werden kann. Irgendwann ist man zwangsläufig beim Trainer.“

Moderator Ost findet, dass Werder zu sehr im eigenen Saft schmort, und meint: „Man reagiert manchmal merkwürdig auf Kritik von außen. In gewissen Teilen ist Werder Bremen ein kritikunfähiger Verein. Man läuft sehenden Auges in einen Abstieg, der dramatisch für Werder werden könnte.“

Die komplette Folge des „Rasenfunks“ gibt es hier.