Die Situation

Werder bleibt ohne Sieg im Tabellenkeller. Ein Blick auf die Tabelle reicht, um der gegenwärtigen Situation einen Namen zu geben: Abstiegskampf. Oder nicht? „Ergebniskrise, schwere Phase, Abstiegskampf – man kann es nennen, wie man will“, sagt Frank Baumann. „Wie die Schlagwörter lauten, spielt für uns keine Rolle. Wir wollen die Situation verbessern, nur damit beschäftigen wir uns.“

Der Trainer

Nach drei Punkten aus sechs Spielen rückt bei jedem Klub der Welt der Trainer verstärkt in den Blickpunkt, Alexander Nouri ergeht es da in Bremen nicht anders. Daraus eine Diskussion zu machen, wäre verfehlt. Zumindest verfrüht. Baumann vermittelt auch nach dem Remis gegen Freiburg glaubhaft, von Nouri überzeugt zu sein. „Intern gibt es keine Diskussion über den Trainer“, sagt Baumann zu MEIN WERDER. „Das ist kein Thema für uns.“

Der Trainer selbst schaute direkt nach dem Spiel in die Zukunft. Er wisse, woran er mit der Mannschaft arbeiten müsse, um bald bessere Ergebnisse zu erzielen, sagte Nouri: „Die positiven Dinge hervorheben und die Mannschaft darin bestärken. Wir haben zu null gespielt, standen defensiv gut.“ Auch offensiv hat Nouri positive Ansätze gesehen: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns acht Torsituationen erarbeitet, da waren klare Torchancen dabei. Da müssen wir einfach ein Tor machen.“

Die Spielphilosophie

Dass Werder über viele Jahre oft die meisten Gegentore aller Bundesligisten schlucken musste, prägt die Taktik in dieser Saison. Vielleicht zu sehr. Das schnelle Umschalten in die Defensive klappte in fast jedem Spiel, aber es bleibt nicht folgenlos. In die umgekehrte Richtung geht es nicht so schnell, vor allem nicht mit derselben Überzeugung. So wirkt das Bremer Spiel stets vorsichtig, zögernd. Die Furcht vor dem Risiko spielt immer mit.

Werder kommt zu Torchancen, aber nicht in besonders hoher Anzahl. Dass diese Chancen nicht genutzt werden, ist für den Sportchef das größte Problem. „Es war in den letzten Spielen schon so, dass wir das eine oder andere Tore mehr hätten machen können“, hadert Baumann mit der mangelhaften Chancenverwertung.

Gegen Freiburg stand nach Abpfiff aber die Frage im Raum, ob Werder den Sieg wirklich wollte. Oder ob die Furcht vor einer Niederlage den Angriffen die Wucht nahm. Nach dem Remis sagte Thomas Delaney einen bemerkenswerten Satz, den man durchaus als Kritik an der Grundausrichtung der Mannschaft verstehen kann. Und damit an der Taktik des Trainers: „Wir denken noch zu sehr daran, nicht zu verlieren. Wir müssen mehr aufs Gewinnen setzen.“ Dass darin Kritik an Nouri enthalten war, bestreitet Baumann. „Thomas hat sich und seine Mitspieler in die Pflicht genommen. Ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich Angst haben, ein Spiel zu verlieren.“

Das Personal

Da geht es zunächst um die Spieler, die nicht da sind. Max Kruse erzielte vergangene Saison 15 Tore, Zlatko Junuzovic vier (und bereitete 13 vor). Beide fallen verletzt aus, bis zu ihrer Rückkehr wird es wohl noch dauern. Und nicht zu vergessen Serge Gnabry, der auf elf Treffer kam und nun für Hoffenheim spielt. Zusammen macht das 30 der 61 Tore der vergangenen Saison aus. Werder leidet also speziell in der Offensive an mangelnden Alternativen.

Die Spieler, die zur Verfügung stehen, leiden unter anderen Problemen. Fin Bartels, im vergangenen Jahr kongenialer Partner von Kruse, steckt tief in einer Formkrise. Ishak Belfodil zeigt in Ansätzen, dass er eine Verstärkung sein kann. Derzeit braucht der Neuzugang aber eher die Unterstützung der Kollegen, als Alleinunterhalter benötigt er noch Eingewöhnungszeit.

Von der Bank können nur wenig Impulse kommen, es fehlen echte Alternativen. Izet Hajrovic kommt aus einer halbjährigen Pause nach einem Kreuzbandriss, er ist allenfalls eine Option für die Schlussminuten. Johannes Eggestein, hochgelobtes Sturmtalent, bekommt zwar einen Platz im Kader. Die Mannschaft zu verstärken, wird ihm aber offenbar noch nicht zugetraut. Aron Johannsson wurde zur U23 degradiert. Man benötigt viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass er bei Werder noch mal eine größere Rolle spielen kann.

Die nächsten Spiele

Das Auftaktprogramm mit Hoffenheim, Bayern, Berlin und Schalke hat Verein und Fans als Grund für den schwachen Start in die Saison gedient. Folgt man dieser Logik, wird bald der erste Sieg fällig. Mit dem HSV, Gladbach und Köln geht es nun gegen Mannschaften, die ebenfalls Probleme haben. Einen Siegbefehl will Baumann nicht ausgeben. Auch keine kurzfristige Tabellenplanung, eher eine mittelfristige. „Ich denke in einem Zeitraum bis zur Winterpause. Da wollen wir besser da stehen als im letzten Jahr.“ Damals überwinterte Werder auf Rang 15. In diesem Jahr soll es ein bisschen besser sein.