Ludwig Augustinsson war auf Schalke der Chef der ruhenden Bälle. (nordphoto)

Er war einfach nicht zu stoppen. Vor allem Ozan Kabak merkte das ziemlich schnell. Der Schalker räumte Ludwig Augustinsson während der ersten Hälfte zwar rigoros aus dem Weg und leistete sich anschließend noch die viel diskutierte Spuckattacke, doch der Schwede agierte auch fortan völlig unbeeindruckt. Intensiv bearbeitete er Werders linke Seite, vor allem seine offensiven Akzente gefielen. So war der Nationalspieler an der Entstehung aller drei Bremer Tore beteiligt.

„Er hat seine körperliche Stabilität wiedergefunden. Das ist für sein Spiel enorm wichtig“, sagte Florian Kohfeldt. „Zudem ist er verletzungsfrei, und zwar wieder über einen längeren Zeitraum.“ Abgehakt ist die Vorsaison, in der Augustinsson ungewohnt häufig aussetzen musste. Auch in der Schlussphase, als es für Werder ums sportliche Überleben ging, blieb er lange Zeit Beobachter. Der perspektivische Aufbau brachte den gewünschten Erfolg: Augustinsson erzielte im Relegationsrückspiel nicht nur den entscheidenden Bremer Treffer, sondern ist auch jetzt voll auf der Höhe. Wie viele seiner Mitspieler hat auch der 26-Jährige im Sommer betont, Wiedergutmachung betreiben zu wollen – nun lässt er Taten folgen. Vor dem 1:0 gegen Schalke schlug er die Ecke auf Vorbereiter Josh Sargent, beim zweiten Treffer flankte er direkt auf Niclas Füllkrug, vor dem Elfmeter hatte er für die scharfe Hereingabe in den Strafraum gesorgt. Und auch sonst segelten viele Bälle gefährlich vor das Tor.

„Wichtige Waffe“

Als Augustinsson 2017 aus Kopenhagen zu Werder wechselte, eilte ihm der Ruf als Flanken- und Standardexperte bereits voraus. Doch lange blieb es dabei. Mal lag es an eigenen Unzulänglichkeiten, dann wieder an Teamkollegen, die bei ruhenden Bällen den Vorzug erhielten. Bis jetzt. „Seine Standards sind wirklich gut“, lobte Kohfeldt. „Das waren sie eigentlich auch schon in der vergangenen Woche, aber da stimmten die Laufwege nicht. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass er da seine Aktionen hat. Das ist eine wichtige Waffe für uns.“

Ludwig Augustinsson sprach nach dem Spiel weniger über sich, sondern lieber über die Gesamtleistung. „Die Mentalität, die Aggressivität und der Hunger waren von der ersten Minute da“, sagte er. „Alles war besser als letzte Woche.“ Eine Einschätzung, die ähnlich präzise wie seine Vorlagen war.