Zugegeben, zwei Heimsiege allein taugen nicht wirklich dazu, mit großen Ambitionen nach Dortmund zu reisen. Und auch der Blick in die Historie sorgt eher für Zweifel an drei weiteren Punkten: Werder hat doch tatsächlich seit mehr als zehn Jahren in der Bundesliga nicht mehr beim BVB gewonnen. Am 15. April 2007 (!) ließen Miroslav Klose und Diego die Bremer letztmals jubeln (2:0). Und danach? Da herrschte weitgehend Flaute. Im Pokal-Achtelfinale 2009 gab es noch einmal ein 2:1 dank Treffern von Hugo Almeida und Claudio Pizarro.

Auch die aktuelle Tabellensituation deutet eher darauf hin, dass Werders Negativserie am Sonnabend (15.30 Uhr) noch ein wenig ausgebaut wird – schließlich empfängt der Sechste den Vorletzten. Trotzdem gibt es fünf gute Gründe dafür, dass die Bremer dieses Mal etwas mitnehmen. Und sei es nur ein Punkt.

Max Kruse blüht wieder auf

Es ist noch nicht lange her, da wurde eifrig über Werders Offensivabteilung geredet. Spötter sagten gar, dass sie nicht existent sei. Einige Wochen später hat sich das geändert. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Werder nach dem Trainerwechsel taktisch verändert auftritt. Von den Ideen Florian Kohfeldts profitiert ein Mann ganz besonders: Max Kruse. Bereits in der Vorsaison war er die personifizierte Lebensversicherung, nun schwingt sich der 29-Jährige dazu auf, diese Rolle erneut zu übernehmen. Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Ein Spieler, der eine Qualität besitzt, die andere Teams aus den Niederungen des Tableaus nicht haben. Ein Spieler, der ein funktionierendes Team noch einmal auf ein anderes Level hebt. Max Kruse ist somit Risiko und Heilsbringer zugleich: Spielt er schlecht, spielt meist auch Werder wenig berauschend. Hat er seine besonderen Momente, sind Erfolgserlebnisse keine Seltenheit. Dieser Abhängigkeit sind die Bremer wahrscheinlich auch am Sonnabend ausgesetzt. Nach Kruses jüngsten Auftritten besteht aber die Hoffnung, dass er auch in Dortmund überzeugen wird. Und mit ihm die gesamte Mannschaft.

Die Abwehr steht

Es ist kaum zu glauben, aber Werder hat kein offenkundiges Defensivproblem mehr. Lediglich 16 Gegentreffer sind ein Topwert der Liga, nur Bayern München (11) und Eintracht Frankfurt (14) haben weniger Tore schlucken müssen. Zur Erinnerung: Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison hatte Werder exakt doppelt so viele Treffer kassiert. Natürlich lassen die Bremer auch weiterhin Chancen zu - ein zu 100 Prozent perfektes Spiel wird es auf diesem Niveau jedoch einfach nicht geben. Wünschenswert, aber eben unrealistisch. Wichtiger ist allerdings, dass die Bremer nicht mehr so anfällig wirken. „Die Mannschaft tritt anders auf als vorher und ist jeweils hervorragend auf den Gegner eingestellt in die Partien gegangen“, lobte unlängst Sportchef Frank Baumann. Unter Alexander Nouri wurde die Basis dafür geschaffen, Florian Kohfeldt hat die Umstrukturierung optimiert und dafür gesorgt, dass selbst bei eingelegtem Vorwärtsgang die eigene Abwehr nicht entblößt wird.

Der Druck ist weg

Gebetsmühlenartig betonen Vorstand, Trainerteam und Spieler, dass trotz der beiden Heimsiege noch gar nichts erreicht ist. Ein Umstand, der allein beim Blick auf die Tabelle mehr als einleuchtet. Und doch haben die Erfolge dafür gesorgt, dass die Gemütslage eine andere ist. Da ist einerseits das oft beschworene gestiegene Selbstvertrauen, andererseits – und das ist im Grunde noch viel wichtiger – der geschrumpfte Druck. Zwei Aspekte, die unweigerlich zusammenhängen und in der richtigen Dosierung bestens harmonieren. Ja, Werder braucht dringend weitere Punkte. Die Pflicht, diese aber unbedingt in Dortmund holen zu müssen, ist nicht mehr ganz so groß. Und Hand aufs Herz: Wer rechnet schon wirklich damit, dass ausgerechnet der abstiegsbedrohte Klub aus dem Norden beim Champions-League-Teilnehmer gewinnt? Obwohl ...

Kriselnde Dortmunder

Die Partie kommt für die Bremer zu einem idealen Zeitpunkt. Die eigene Formkurve zeigt nach oben – während die der Gastgeber einen recht unvorhersehbaren Verlauf nimmt. Insbesondere Trainer Peter Bosz steht in der Kritik, nach einem guten Start haben die Dortmunder inzwischen zehn Zähler Rückstand auf die Spitze. International lief es nicht wie gewünscht, als Sahnehäubchen gab es in der Liga das katastrophale 4:4 nach 4:0-Führung gegen den Erzrivalen aus Gelsenkirchen. Dieses Remis hat gezeigt, dass auch vor einer derart imposanten Kulisse fast alles möglich ist, solange man sich nicht aufgibt. Der Rückhalt für Bosz bröckelte, die Mechanismen der Branche haben dazu geführt, dass längst über das Schicksal des Coaches spekuliert wird. Der Verein steht öffentlich weiterhin zum Niederländer. Noch. Es ist schwerlich vorstellbar, dass dies nach einem Bremer Sieg noch immer so sein würde. Wenn es also aktuell Unruhe gibt, dann eher nicht beim Team aus der Abstiegszone, sondern bei der Borussia. Luxusprobleme, mag da manch Werder-Fan denken.

Werder ist einfach dran

Der Blick auf den bisherigen Saisonverlauf verrät: Die Bremer Tabellennachbarn stehen allein deshalb etwas besser da, weil ihnen ab und an Unerwartetes gelungen ist. Der Hamburger SV und der SC Freiburg schlugen jeweils Hoffenheim, Mainz 05 düpierte Bayer Leverkusen. Auf eine derartige Überraschung wartete Werder bislang vergeblich. Hannover 96 hat vorgemacht, dass man auch als Außenseiter die Dortmunder Borussia schlagen kann. Und damals waren die dortigen Sorgen noch nicht einmal ganz so groß. Man möchte also sagen: Wenn nicht jetzt, wann dann?! Das Problem: Dazwischen liegen eben noch 90 Minuten. Und in denen kann bekanntlich alles passieren. Sogar Dinge, die nun wirklich niemand erwartet hat. Immerhin gehört auch ein Werder-Sieg dazu.