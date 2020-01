Niklas Moisander, Kevin Vogt und Ömer Toprak bildeten gegen Düsseldorf die Dreierkette. (nordphoto)

Florian Kohfeldt war regelrecht perplex. „Ich habe das jetzt erst realisiert. Das ist ein neues Gefühl, das langsam in mich hineinsickert“, sagte Werders Chefcoach und schaute ein wenig ungläubig in die Ferne. Tatsächlich, seine Mannschaft hatte es beim 1:0-Sieg gegen Düsseldorf erstmals in dieser Saison geschafft, kein Gegentor zu bekommen. „Das Thema ist jetzt endlich weg, das haben wir geschafft.“

Besonders erleichtert war Jiri Pavlenka, der erst kürzlich zerknirscht eingeräumt hatte, eine derartige Saison noch nie erlebt zu haben. „Ich bin sehr glücklich, dass wir endlich zu Null gespielt haben“, sagte er und lächelte zufrieden. Der Tscheche weiß nur zu genau, dass auch seine eigenen Unsicherheiten während der Hinrunde zum Gegentor-Dilemma beigetragen haben, er nicht die erwünschte Souveränität ausstrahlte. Da tut Zuspruch gut, wenn es mal nicht so läuft. Auch in Düsseldorf gab es wieder eine aufmunternde Szene, als sich Florian Kohfeldt nach einem verunglückten Abspiel seines Keepers ausnahmsweise aus dem Stuhl erhob und mit beiden Fäusten symbolisch auf den Oberkörper klopfte. Sein Torhüter sollte, so die Geste, jetzt bloß nicht eine breite Brust vermissen lassen und mutlos agieren. Letztlich ging alles gut. Für Jiri Pavlenka. Für Werder.

Die Gründe für diesen mannschaftlichen Minimalerfolg sind vielfältig. Da war einerseits die neu formierte Dreierkette mit Niklas Moisander, Ömer Toprak und der Hoffenheimer Leihgabe Kevin Vogt. Ein paar Trainingseinheiten hatten die erfahrenen Akteure lediglich Zeit, um für so etwas wie Abstimmung zu sorgen. „Kevin hat Ruhe ausgestrahlt, einige wichtige Situationen geklärt“, sagte Sportchef Frank Baumann. „Grundsätzlich hat das Zusammenspiel mit Ömer und Niklas schon sehr gut funktioniert. Aber das ganze Drumherum war schon stabiler. Es jetzt nur an Kevin festzumachen, wäre nicht richtig.“

Als Mannschaft verteidigen

Tatsächlich profitierte das Bremer Abwehrtrio an jenem Nachmittag davon, dass sich die eigenen durchaus vorhandenen Fehler dieses Mal nicht rächten. Ein echtes Bollwerk ist die Werder-Defensive noch lange nicht, vielmehr half dem neuen Dreiergespann, dass es die ersehnte Unterstützung der Vorderleute bekam. „Wir haben als Mannschaft verteidigt – und das haben wir in der Hinrunde nicht immer gemacht“, meinte Abwehrchef Moisander. „Es beginnt bei Josh Sargent und Milot Rashica, und auch sie haben das gut gemacht.“ Letztlich warfen sich diverse Spieler in die Zweikämpfe und Abschlüsse der Fortuna, Werder hatte obendrein auch das Glück, dass Abpraller nicht doch noch irgendwie den Weg in Richtung Tor fanden, sondern der Ball tatsächlich stets aus der Gefahrenzone trudelte.

Wer in nur 17 Ligaspielen 41 Treffer eingeschenkt bekommt, muss sich zwangsläufig neu ausrichten. Oder wie es Leonardo Bittencourt ausdrückte: „Es ist Abstiegskampf, da musst du halt erst einmal sehen, dass du die Null hältst.“ Diesem Credo hat sich Werder mit aller Macht verschrieben. Die Konzentration auf das Toreverhindern hat allerdings auch dafür gesorgt, dass der Vorwärtsgang hakt. Wo bislang spielerische Mittel Gesetz waren, fehlte gegen Düsseldorf fast komplett eine offensive Struktur. Durchdachte Angriffszüge gab es kaum, meist mussten Einzelaktionen von Milot Rashica herhalten. Konteraktionen wurden bereits durch einfache Stockfehler erstickt. Im Mittelfeld gelang es viel zu selten, die Bälle zu sichern und gepflegt zu verteilen. „Natürlich können wir besser spielen“, sagte Frank Baumann. „Wenn wir allein dieses Spiel mit dem aus der Hinrunde gegen Düsseldorf vergleichen, waren wir damals um zwei Klassen besser. Aber die Ergebnisse kennen wir ja auch.“ Der Zweck heiligte also zumindest am Sonnabend die Mittel, ein eigenes 1:0 ist allen Beteiligten aus verständlichen Gründen doch lieber als eine 1:3-Niederlage wie im August 2019.

Werder-Weg mit Umleitung

Nichtsdestotrotz soll an der Weser auch weiterhin schöner Fußball geboten werden. Das ist das Fernziel, so soll die charakterliche Handschrift des Teams aussehen. Das Selbstvertrauen dazu müssen sich die Spieler erst einmal wieder mühsam verdienen. Auf dem eingeschlagenen Werder-Weg nimmt die Mannschaft also eine Art Umleitung. „Wir sind auf einem Abstiegsplatz gewesen, haben nicht so viele Spiele gewonnen zuvor. Da ist es klar, dass wir nicht so spielen, als wenn wir einen Champions-League-Platz hätten“, sagte Ömer Toprak. „Wir wissen, wo wir sind – und dann gehören solche Phasen in einem Spiel, in denen es nicht so leicht ist, einfach dazu.“

Der 30-Jährige wird sich obendrein erst einmal wieder auf Veränderungen einstellen müssen. Niklas Moisander ist nach seinem Platzverweis für das kommende Spiel gegen die TSG Hoffenheim gesperrt, Kevin Vogt muss sich von seiner Gehirnerschütterung erholen. Er unterzieht sich nun in Bremen weiteren Untersuchungen, dann soll feststehen, wie lange er ausfällt. Gut möglich, dass von der Dreierkette, die in Düsseldorf überzeugte, gegen Hoffenheim nur noch Toprak übrig bleibt. Milos Veljkovic, gegen die Fortuna bereits eingewechselt, ist wohl der erste Nachrücker in der Innenverteidigung.

Toprak hofft vor allem darauf, dass die Unterstützung seiner Teamkollegen auch am Sonntag vorhanden sein wird, ganz gleich, wie die Abwehrkette letztlich aussehen mag. Denn ohne die Hilfe geht es nicht. „Genau so funktioniert das – und nicht anders“, betonte er. Florian Kohfeldt hatte derweil schnell Gefallen an dem ebenso knappen wie erfreulichen 1:0 gefunden und war sogar zum Scherzen aufgelegt. Folglich kündigte er augenzwinkernd die Marschroute für den Rest der Rückrunde an: „Wir werden jetzt die neuen Minimalisten.“