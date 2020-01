Milot Rashica war ein Gewinner der Hinrunde, Yuya Osako war einer der Verlierer. (nordphoto)

Aufsteiger, Absteiger, Grenzfälle: In Werders Kader dokumentierten einige Spieler mit ihren Leistungen den Absturz, während andere unabhängig von der negativen Entwicklung der Mannschaft in der Hinrunde überzeugten. Ein Zwischenfazit.

Die Gewinner

Christian Groß: Er tauchte aus dem Nichts auf und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Als Neuling in der Bundesliga in eine von Verletzungen gebeutelte Defensive geworfen zu werden, ist einer der undankbarsten Jobs überhaupt. Ständig wechselnde Mitspieler in diesem hochsensiblen Bereich des Spiels, das dramatisch höhere Tempo im Vergleich zur Regionalliga, das ungewohnte Umfeld, die Aufregung und womöglich auch die Skepsis der Mitspieler in die eigenen Fähigkeiten hätten große Störfaktoren sein können - Groß blieb davon aber völlig unbeeindruckt und spielte einfach sein Spiel. Aus dem Notnagel wurde im Laufe der Halbserie eine echte Alternative für die Startelf, weil Groß vernünftige Arbeit ablieferte. „Er ist komplett drin in der Verlosung, auch wenn die anderen wiederkommen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Milot Rashica: Es ist genau ein Jahr her, da galt Milot Rashica als eines der Sorgenkinder im Bremer Kader. Der Angreifer hatte massive Probleme mit dem Toreschießen, er mutierte in den letzten Partien vor der Winterpause zum Chancentod. Die gezielte Arbeit an seinen Schwächen im folgenden Trainingslager lohnte sich, seitdem hat Rashica einen unglaublichen Entwicklungssprung hingelegt. 15 Tore und sieben Vorlagen sind die Ausbeute im Kalenderjahr 2019, trotz einer Muskelverletzung und der Talfahrt seiner Mannschaft in der Hinserie kam Rashica auch da auch sieben Tore und drei Assists. Das weist ihn nicht nur als mit Abstand besten Bremer Angreifer aus, sondern zeigt auch, das selbst in der Krise eine sportliche Weiterentwicklung einzelner Spieler möglich ist. Rashica ist die Lebensversicherung im Abstiegskampf und der Spieler, der am besten gar nicht mehr verletzt ausfällt. Und er dürfte auf Sicht derjenige sein, der Werder einen satten Reibach im Falle eines Verkaufs garantiert. Während andere junge oder Führungsspieler in ihrer Entwicklung stagnieren, hat Rashica sein Tempo nicht nur gehalten, sondern nochmals erhöht. Das macht ihn derzeit zum besten Pferd im Werder-Stall.

Die Verlierer

Maximilian Eggestein: Fast anderthalb Jahre hat Eggestein mehr oder weniger durchgehend Fußball gespielt. Die U21-Europameisterschaft im vergangenen Sommer verlief zwar äußerst erfolgreich, raubte ihm aber unheimlich viele Ressourcen und verkürzte die dringend notwendige Ruhephase vor der wichtigen Sommervorbereitung. So stieß der Mittelfeldspieler nach lediglich ein paar Tagen der Regeneration als Letzter zum Tross und hinkt seitdem hinterher. Auf der Halbposition im Mittelfeld ist Eggestein gesetzt und hat trotz erheblicher Leistungsschwankungen seinen Stammplatz bis zum Schluss behalten. Zudem musste er einige Male als Rechtsverteidiger aushelfen. Sein Einfluss auf das Bremer Spiel hat sich beträchtlich verringert. Eggestein war in der Hinserie allenfalls noch einer unter vielen.

Johannes Eggestein: Für den jüngeren Eggestein-Bruder hatte Kohfeldt eine spezielle Idee entwickelt. Der gelernte Angreifer sollte neben der Position auf der Außenbahn auch als Achter im Mittelfeld agieren. Der Gedanke: Mit Abstand zu den gegnerischen Verteidigern sollte Eggestein seinen Torriecher als nachstoßender Spieler im Strafraum noch besser zur Geltung bringen. Bisher muss das kleine Experiment wohl eher als gescheitert betrachtet werden. Eggestein war zuletzt nur noch ein Schatten seiner selbst. Es bleibt abzuwarten, wie er aus diesem ersten veritablen Leistungsloch wieder herausfindet.

Yuya Osako: Man hätte es sich ja denken können, aber nur zur Sicherheit noch einmal: Yuya Osako ist nicht Max Kruse. Der Japaner spielt nicht wie der ehemalige Werder-Kapitän. Deshalb wollte Kohfeldt das Bremer Offensivspiel umgestalten, anders anspielen, den Zielspieler in höheren Positionen finden, um von dort aus Richtung Tor zu gelangen. Osako ist dafür immer noch ein ziemlich geeigneter Spieler - er hat seine Begabungen zuletzt nur so gut unter Verschluss gehalten, dass die öffentliche Kritik enorme Ausmaße annehm. Mit dem Tief der Mannschaft sackte auch Osakos Leistungskurve merklich ab. Er verzettelte sich in sinnlosen Debatten mit den Schiedsrichtern, verlor erst seine Fähigkeiten am Ball und am Ende so gut wie jeden Zweikampf. Kaum ein Bremer Spieler benötigte die Winterpause so sehr wie Osako, der aber weiterhin eine zentrale Figur im Bremer Offensivspiel sein kann, auf welcher Position auch immer.