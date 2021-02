Auch Frank Baumann gerät bei den Gladbach-Gerüchten um Florian Kohfeldt nicht aus der Ruhe. (nordphoto / Kokenge)

Als die Gretchenfrage gestellt wurde, holte Ex-Profi Frank Baumann die Grätsche raus. Mit den Worten „Entschuldigung, dass ich da reingrätsche“, schnappte sich der Werder-Sportchef eine klar an Florian Kohfeldt gerichtete Frage so konsequent wie früher den Ball vom Gegner. Bei der Video-Pressekonferenz vor dem Bremer Bundesligaspiel am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim (18 Uhr) hatte Baumann genug von den Fragen zu den Gerüchten, Kohfeldt könne Nachfolger von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach werden. Für Klarheit sorgte der Sportchef mit seiner Antwort aber ebenso wenig wie zuvor der Trainer. Der hatte bei seiner Liebeserklärung an Werder auf ein Treuebekenntnis verzichtet. Ob Kohfeldt über den Sommer hinaus bleibt, ist deshalb völlig offen.

„Im Sommer bin ich 20 Jahre bei Werder. Und ich muss wirklich sagen: Jeder Tag hier ist wunderschön. Ich bin sehr, sehr, sehr, sehr gerne Werder-Trainer“, betonte Kohfeldt – und ja, es waren tatsächlich vier „sehr“, die er dabei benutzt hatte. Es war eben ein äußerst emotionales Statement, das damit auch noch nicht endete: „Ich weiß, was es für ein Privileg ist, dass ich hier arbeiten darf. Ich bin voll fokussiert darauf, das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Und ich weiß um die besondere Verbindung, die wir haben. So empfinde ich das zumindest. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, weil damit alles gesagt ist.“

Die Journalisten sahen das etwas anders. Schließlich war die Frage zur Zukunft nicht beantwortet worden. Kohfeldt reagierte professionell, verwies umgehend auf sein Arbeitspapier. „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und bin sehr glücklich hier. Selbst im letzten Jahr, wo es alles andere als toll lief, gab es immer wieder Gerüchte. Immer wieder gab es Fragen nach meiner Zukunft. Und ich sitze immer noch hier.“ Deswegen sehe er jetzt keinen Grund darin, sich anders zu äußern. Seine Medienstrategie bleibt also bestehen: Bloß nichts Konkretes zur Zukunft sagen, wenn Gerüchte aufploppen. So ist es Usus in der Branche. Aus gutem Grund, wie Baumann später noch erklären sollte.

Aber zunächst war erneut Kohfeldt dran. Wenn Rose eine Ausstiegsklausel habe, die ihm im Sommer den Wechsel zu Borussia Dortmund ermögliche, dann könne das doch auch bei ihm der Fall sein, wurde der Werder-Coach gefragt. Da musste der 38-Jährige, der bis dahin sehr konzentriert gewirkt hatte, lachen. „Ich glaube, es wäre eine Weltpremiere, wenn ich hier auf einer Pressekonferenz über Vertragsdetails sprechen würde. Das werde ich garantiert nicht machen“, sagte Kohfeldt und wehrte damit einen weiteren Versuch, ihn zu knacken, grinsend ab.

Der neben ihm sitzende Baumann lächelte zwar auch, aber wenig später fand er die ganze Nachfragerei dann nicht mehr so lustig. Zunächst hatte er noch betont, wie entspannt er aufgrund der Vertragslage sei, aber dabei auch darauf hingewiesen: „Es gibt immer wieder Gerüchte und Spekulationen. Das gehört dazu. Aber man sollte es auch respektieren, wenn sich die Beteiligten entsprechend geäußert haben.“ Als dann Kohfeldt die Gretchenfrage gestellt bekam, grätschte Baumann plötzlich dazwischen – wie selten zuvor bei einer Pressekonferenz. „Was ist eigentlich so schwer daran, Herr Kohfeldt, einfach zu sagen, dass Sie nicht Trainer in Gladbach werden? Dann wäre das Thema doch vom Tisch“, hatte ein Reporter gefragt und damit den Kameramann auf Kohfeldts Gesicht zoomen lassen.

Schon im nächsten Augenblick musste er jedoch zu Baumann schwenken, der erst höflich, dann aber deutlich das ganze Dilemma bei diesem Thema beschrieb: „Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, aber dann sucht in zwei Wochen ein anderer Klub einen Trainer. Dann kommen wieder Spekulationen auf, und es gibt die nächsten Fragen.“ Eine Endlosschleife. Außerdem habe Kohfeldt in der Vergangenheit „eindrucksvoll gezeigt“, wie er zu Werder stehe: „Er war nie auf dem Sprung in den letzten Jahren, als es auch schon mal die eine oder andere Spekulation oder auch Möglichkeit zum Vereinswechsel gab.“ Ob gewollt oder auch nicht: Baumann bestätigte damit indirekt, dass es schon häufiger Interesse anderer Klubs an Kohfeldt gegeben hat.

So wie eben jetzt auch aus Mönchengladbach. Manager Max Eberl will allerdings keinen Schnellschuss landen, sondern sich bei der Trainersuche durchaus etwas Zeit lassen. Das kann also dauern. Und bis zur Bekanntgabe der Gladbacher Entscheidung wird es auch ein Bremer Thema bleiben. Es sei denn, Kohfeldt sorgt zuvor für Klarheit. Doch danach sieht es nicht aus – und Baumann hilft ihm mit seinen verbalen Grätschen dabei, nicht zu sehr ins Kreuzverhör zu geraten. Das ist der Job eines Sportchefs, der zwar um seinen Trainer bangen muss, aber noch mehr dafür verantwortlich ist, dass die Unruhe im Umfeld, im Klub und vor allem in der Mannschaft nicht zu groß wird.