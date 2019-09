Florian Kohfeldt wollte lieber nichts sagen. Nach dem Abschlusstraining am Freitag schwieg der Werder-Trainer - aus verständlichen Gründen. Er dürfte gerade ziemlich bedient sein und sich fragen, womit er das alles verdient hat. Im Vorfeld der Einheit hatte ihn nämlich die nächste Hiobsbotschaft ereilt: Maximilian Eggestein fällt mit Rückenproblemen für das Spiel bei Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) aus. Damit sind es jetzt zehn verletzte Werder-Profis, fast eine ganze Fußballmannschaft also. Selbst langjährige Werder-Beobachter können sich nicht an eine vergleichbare Pechsträhne erinnern, zumal die Ausfälle in erster Linie die Defensive betreffen.

Eggesteins Verletzung sei bitter, ließ sich Kohfeldt in einer Vereinsmitteilung zitieren. Jammern wollte der Coach aber auch nach dem zehnten Ausfall nicht: „Wir werden in Berlin mit einer sehr guten Mannschaft antreten, die das Spiel gewinnen kann“, betonte er. Doch wie soll diese Mannschaft aussehen? Speziell in der Abwehr muss Kohfeldt sich einiges überlegen. Ihm bereite dieses Suchen nach Lösungen durchaus Spaß, hatte er am Donnerstag gesagt. Da wusste er aber noch nicht, dass auch Eggestein passen muss.

Dreierkette oder Viererkette?

Kohfeldt hatte während der Pressekonferenz zum Union-Spiel eine Dreierkette als Option für die Abwehr ins Gespräch gebracht, in dem Fall hätte er aber wohl Maximilian Eggestein auf der rechten Außenbahn oder im defensiven Mittelfeld gebraucht. Jetzt erscheint eine Viererkette wahrscheinlicher, denn dafür müsste Kohfeldt nicht so viele Spieler auf andere Positionen verschieben. Diese Variante würde die Chancen von Christian Groß auf seinen ersten Bundesliga-Einsatz von Beginn an drastisch erhöhen. Erst kürzlich hatte Kohfeldt überlegt, ob er dem U23-Kapitän nicht Unrecht getan hatte, indem er ihn nicht spielen ließ. Nun könnte Groß mit Theo Gebre Selassie die Innenverteidigung bilden. Mit Marco Friedl auf der linken Seite und Michael Groß auf der rechten Seite stehen immerhin noch zwei bundesligaerprobte Außenverteidiger bereit.

Das Mittelfeld dürfte trotz der Ausfälle noch recht namhaft besetzt sein. Nuri Sahin könnte die Sechser-Rolle übernehmen und sich bei Bedarf auch in die Abwehrkette zurückfallen lassen. Für die Achter-Positionen bieten sich Davy Klaassen und Last-Minute-Zugang Leonardo Bittencourt an. Yuya Osako könnte wie gewohnt hinter den Spitzen agieren. Im Sturm ist Niclas Füllkrug gesetzt. Da Josh Sargent eine lange Reise zur US-Nationalmannschaft hinter sich hat, besitzt Johannes Eggestein wohl bessere Karten im Kampf um den Platz neben Füllkrug.

Auf der Bank hat Kohfeldt mit Claudio Pizarro noch einen echten Trumpf für die Offensive in der Hinterhand. Falls er im Defensivbereich umstellen müsste, würde es aber kritisch werden. Mit Ilia Gruev, Simon Straudi und David Philipp stünden für das Mittelfeld lediglich drei junge U23-Akteure bereit. Straudi kann auch Außenverteidiger spielen, ansonsten gibt es keine Abwehrspieler mehr im voraussichtlichen Werder-Kader, der noch durch Offensivmann Benjamin Goller ergänzt wird.