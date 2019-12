Alle Hände voll zu tun: Trainer Achim Beierlorzer wechselte nach seinem Aus beim 1. FC Köln direkt zu Mainz 05. (dpa)

Mainz hat vom Trainerwechsel kurzzeitig profitiert, sieht sich derzeit aber mit einem Sack an Problemen konfrontiert - und so einiges erinnert dabei an die großen Bremer Schwächen.

Das sind die Mainzer Stärken:

Mainz hat seine Kernkompetenzen der letzten Jahre, Intensität, Mentalität, Aggressivität, Gegenpressing und Umschaltverhalten beibehalten, muss diese aber unter dem immer noch relativ neuen Trainer Achim Beierlorzer neu justieren. Beierlorzer selbst ist ein „Spross“ der Leipziger Pressing- und Umschaltschule und passt damit auf dem Papier sehr gut zu den Tugenden und Ansätzen, die Mainz seit mehreren Jahren verfolgt.

Die Mannschaft deshalb aber lediglich auf die Kernpunkte eines radikalen Geschwindigkeitsfußballs zu reduzieren, wäre falsch. Vielmehr hat es das Team in den letzten beiden Jahren unter Ex-Trainer Sandro Schwarz mit einem deutlich spielerischen, auch auf Ballbesitz angelegten Fußball versucht, der sich auf das schwierigere Bespielen des Zentrums verlegt hatte.

Grundsätzlich kann die Mannschaft also beides, wobei der Fokus von Beierlorzer in dessen ersten Spielen in Mainz doch wieder stärker auf eine kompakte Defensivformation mit schnellen Umschaltmomenten nach Ballgewinn ausgelegt war. Der Neue vertraute dabei bisher, anders als Schwarz, fast ausschließlich Grundformationen mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette in der letzten Linie. In der Regel wird daraus dann ein sehr massives 3-5-2, dass sowohl den Stärken der Mannschaft als auch den Stärken der meisten Einzelspieler entgegen kommen soll.

Die beiden Flügelspieler Öztunali und Aaron können aus ihrer Position guten Druck nach vorne entwickeln und das bevorzugte Flügelspiel forcieren, im Zentrum ist Kunde als klarer Abräumer auf seine Paraderolle vor der Abwehr festgelegt und der beste Fußballspieler im Kader, Boetius, im halblinken Halbraum etwas weiter weg vom Zugriff der gegnerischen Sechser und Innenverteidiger, als der das noch unter Schwarz war, als Boetius in der Raute oft auf der Zehn spielte. Dabei ist der Niederländer gerade dann stark, wenn er mit etwas mehr Tempo ins Dribbling gehen kann. Die Flügelspieler rücken gerne weiter mit auf und binden den Gegner in dessen Verteidigungsdrittel, was wiederum Platz schaffen soll für die Mittelfeldspieler.

Der tiefe Spielaufbau über die Dreierkette nimmt nicht besonders viel Zeit in Anspruch oder soll den Gegner zurechtlegen. Mainz spielt stattdessen schnell auf die Flügel oder sucht Kunde. Sind die Anlaufstellen zugedeckt, dann helfen in vorderster Linie die Brecher Quaison und Szalai (oder Mateta). Die ungeheure körperliche Wicht der Angreifer bietet der Mannschaft nicht nur bestimmte Momente im letzten Drittel mit kleinen Steil-Klatsch-Kombinationen, weil beide auch den Ball ganz gut behaupten, sondern auch ablegen können - und immer auch einen Plan B, wenn der tiefe Spielaufbau stockt. Dann greift die Mannschaft doch auf das klassische Mittel der langen Bälle direkt in die letzte Linie zurück und rückt energisch nach, um die zweiten Bälle zu erobern.

Die Flügelspieler sind in der Regel so eingesetzt, dass der Rechtsfuß auf rechts und der Linksfuß auf links spielen. Das ist zunächst wenig überraschend, verstärkt aber den Flankenfokus zur Not enorm, weil sich Aaron und auch Öztunali durch die gute Besetzung des Strafraums immer eine schnelle Option bietet: Neben den beiden wuchtigen Angreifern rückt mindestens noch ein Mittelfeldspieler nach, während ein anderer am Strafraum lauert, um einen zweiten Ball abzugreifen. Gerade Öztunali streut aber immer wieder auch einen Überraschungseffekt ein und zieht plötzlich mit dem Ball zur Mitte, um dann den Doppelpass oder selbst den Abschluss zu suchen.

Das sind die Mainzer Schwächen:

Die Mannschaft und ihr neuer Trainer müssen sich erst aneinander gewöhnen. Zwar gab es in den ersten beiden Spielen zwei Siege, dabei hatte Mainz aber aus verschiedensten Gründen auch eine gehörige Portion Glück; in den letzten beiden Partien gegen Augsburg und Dortmund war die Mannschaft dann auch relativ klar unterlegen und verlor beide Male völlig zu Recht.

Die Defensivbewegung bleibt die ganz große Schwachstelle der Mannschaft. 38 Gegentore sind der schlechteste Wert der Liga, gegen Augsburg und Dortmund und selbst beim 5:1-Sieg in Hoffenheim hatten die jeweiligen Gegner auch Torchancen en masse. Wie Schwarz arbeitet auch Beierlorzer gerne mit direkten Zuordnungen, die im Prinzip in einer Manndeckung münden. Das kann gut funktionieren, ist aber auch ein sehr anfälliges Rezept: Bricht der Gegner mit einem Dribbling durch, entsteht sofort ein ordentliches Chaos. Geht die Mannschaft in das extreme Verschieben über, ist die ballferne Seite immer ein Angriffspunkt für den Gegner.

Einige vermeintliche Vorteile des Mainzer Spiels wurden in den letzten Wochen und Monaten schon zu echten Problemen: Zwar bringt sich die Mannschaft ziemlich oft in Abschlusspositionen und sucht dann auch den Torschuss - besonders gut vorbereitet sind die meisten dieser Angriffe aber nicht. Stattdessen gibt es erstaunlich viele Fernschüsse und Versuche aus schlechten Winkeln oder mit vielen Gegenspielern zwischen Ball und Tor. Mainz schafft es einfach nicht, sich in die gefährliche Zone zwischen Fünfmeterraum und Elfmeterpunkt zu spielen und nimmt deshalb viele „schlechte“ Schüsse.

Die vielen groß gewachsenen Spieler in der Innenverteidigung und im Angriff sollten eigentlich für eine gewisse Lufthoheit gerade bei Standardsituationen sorgen. Aber weder offensiv und schon gar nicht defensiv ist davon bisher viel zu sehen, im Gegenteil. Zehn Gegentore nach einem ruhenden Ball entspricht in etwa der Bremer Schwäche bei Standards.

Die ganz große inhaltliche Schwierigkeit derzeit ist der Spagat zwischen dem Schwarz-Fußball und jenem, der Beierlorzer vorschwebt. Mainz geht augenscheinlich wieder einen Schritt zurück, nachdem Schwarz ja einen sehr pro-aktiven, auf Ballbesitz ausgelegten Fußball versucht hat. Mit Beierlorzer sind nun wieder andere Elemente gefragt und trotz der vernünftigen Bilanz von sechs Punkten aus bisher vier Spielen bleiben da doch mehr Fragen als bisher Antworten geliefert wurden, in welche Richtung sich die Mannschaft entwickeln will. Mainz ist eine Wundertüte, die sich irgendwie in die Winterpause retten muss, um dann den „echten“ Neustart zu versuchen.

Das ist der Schlüsselspieler:

Jean-Paul Boetius übernimmt im 3-5-2 die doch recht fest installierte Position des Zehners und soll mit seinen Fähigkeiten ein Gegengewicht zum ansonsten sehr auf Tempo (die Flügelspieler) und Wucht (die Angreifer) ausgelegten Spiel darstellen. Der Niederländer ist nicht nur flink auf den Beinen, sondern auch ein guter Tempodribbler und ausgesprochen kreativ in seiner Entscheidungsfindung. Sechs Scorerpunkt (drei Tore, drei Assists) sind ordentlich, aber noch ausbaufähig. Trotzdem ist Boetius einer der wenigen echten Unterschiedspieler beim FSV.