Elf Punkte aus fünf Spielen sind eine Startbilanz, über die sich Werder in der Form lange nicht mehr freuen konnte. „Wenn uns das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte wir das gerne genommen“, sagte Maximilian Eggestein am Morgen nach dem 3:1 gegen Hertha BSC.

Insbesondere das Spiel gegen die Berliner machte deutlich, zu welchen Leistungen Werder fähig ist, und wie flexibel die Mannschaft mittlerweile agieren kann. So setzte Florian Kohfeldt gegen Hertha auf eine Raute im Mittelfeld und Nuri Sahin als Sechser. Eggestein ist aber der Überzeugung, dass die Raute kein dauerhaftes Comeback bei Werder feiern wird, „weil die Flügel zu sehr vernachlässigt werden“. Gegen Hertha habe es aber gut funktioniert.

Zu Sahins Startelfdebüt sagte Eggestein: „Nuri hat versucht, das Spiel an sich zu reißen.“ Etwas, das dem früheren Dortmunder überaus gut gelang, denn in die ersten beiden Bremer Treffer war Sahin direkt involviert. Doch auch wenn sich die Zugänge bereits gut eingefügt haben, sieht Eggestein Werder noch lange nicht am Ziel: „Wir haben viele neue Spieler und es ist klar, dass wir da Zeit brauchen, aber es wird immer besser.“

Und so wie Eggestein das mannschaftliche Potenzial noch nicht ausgeschöpft sieht, möchte er auch den Start in die Saison nicht überbewerten. „Wir wissen, das einzuordnen“, sagte er und mahnte: „Die großen Gegner kommen noch.“

