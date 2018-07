Wenn Roger Federer Schmerzen hat, ist Christoph Engelke nicht weit. Zumindest dann, wenn der Schweizer Tennisstar im westfälischen Halle spielt. Und das tut er beinahe jährlich. Beim dortigen Rasen-Event im Frühjahr ist Engelke als Turnierarzt im Einsatz. Künftig wird er seine Expertise auch bei Werder einbringen. Dabei ist er eigentlich auf einem völlig anderen Terrain tätig: Christoph Engelke ist Landarzt in Fischerhude.

Es ist ein ziemlich breites Spektrum, das Engelke abdeckt. Mal ist er mittendrin in der großen Sportwelt, in der mitunter Millionen Euro verdient werden, dann wieder behandelt er die ältere Dame von nebenan. Und Letzteres will er auf keinen Fall missen. „Das Hauptaugenmerk liegt auch weiterhin auf der Praxis im Dorf“, betont Engelke im Gespräch mit Mein Werder. „Die dortige Arbeit soll unter keinen Umständen darunter leiden, dass ich nun auch mit Werder zusammenarbeite.“ Die Sportmedizin fungiert quasi als idealer Ausgleich zum beruflichen Alltag. Klingt komisch, ist aber so.

Und genau deshalb wagt er auch die neue Herausforderung bei den Bremern. Nicht einfach so, sondern aus Überzeugung. Gemeinsam mit dem Physiotherapeuten Uwe Schellhammer, der zuletzt beim Hamburger SV arbeitete, stößt er im Sommer zum bestehenden Team hinzu, in dem Dr. Philipp Heitmann, Dr. Daniel Hellermann sowie Florian Lauerer, Adis Lovic und Claas Bente aktuell für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Profis zuständig sind.

Fachkundige Unterstützung

Engelke weiß um die hohen Kompetenzen, die bereits bei Werder vorhanden sind. Er schätzt die Arbeit der Kollegen und möchte dennoch dabei helfen, dass die medizinische Abteilung künftig vielleicht noch ein bisschen besser daherkommt. Trotzdem gilt: „Ich bin kein alleiniger Glücklichmacher“, sagt Engelke, „sondern eher einer, der guckt, wo er sich noch einbringen und seine Erfahrung weitergeben kann.“ Einer, der demnach ziemlich gut in das familiäre Werder-Gefüge passen könnte. Einer, der nicht Kollegen verdrängen, sondern sie unterstützen will.

Genau aus diesem Grund wird Engelke bei den Spielen nicht dabei sein. So lautet die Absprache, so ist es sein Wunsch. „Ich sehe mich nicht als derjenige, der die Notfallversorgung auf dem Platz gemacht“, erzählt er. „Das habe ich vor knapp 20 Jahren mal beim SV Atlas Delmenhorst zu Regionalliga-Zeiten getan, da war ich zwei Jahre Teamarzt. Doch jetzt möchte ich das nicht mehr.“ Stattdessen wird er nach derzeitigem Stand einmal pro Woche für Werder im Einsatz sein und dem Klub mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Für Christoph Engelke ist Fußball also kein Neuland, so groß die Tennis-Affinität auch ist. Er spielt noch in der Nordliga mit den Herren 40 des Ottersberger TC, in Halle ist er zudem viel mehr als nur ein einwöchiger Turnierdoc. Die dortige Breakpoint-Base, ein Trainingsstützpunkt für Profis und vielversprechende Talente, hat er einst mit aufgebaut und besucht sie noch immer regelmäßig.

Auf Grundlage dieser Arbeit entstand zwischen Werder und dem westfälischen Leistungszentrum ein langfristiger Erfahrungsaustausch. So lernten sich Engelke und der Verein kennen, im vergangenen halben Jahr seien der Kontakt und die Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit dann intensiviert worden, sagt der 54-Jährige.

Unterschiedliche Belastungen

Nichtsdestotrotz wird der neue, zusätzliche Aufgabenbereich eine Umstellung mit sich bringen. Tennisspieler und Fußballprofis üben ihren Sport dann einfach doch zu unterschiedlich aus. Bei einem optimalen Turnierverlauf, sodass binnen nicht einmal 24 Stunden schon die nächste Herausforderung auf dem Platz ansteht, ist die Belastung für Federer und Co. deutlich höher als für einen Profikicker. Sie müssen innerhalb weniger Tage mit relativ knappen Pausen dennoch langfristig ihre Leistung bringen, um erfolgreich zu sein.

Darüber hinaus gilt es, die eigene Psyche möglichst konstant im Griff zu haben, um auch leichte Schwächephasen auf dem Platz zu überstehen. Da ein Coaching offiziell verboten ist, helfen allenfalls kleine versteckte Hinweise der Trainer dabei, das Nervenkostüm im Zaum zu halten. Ansonsten ist der Protagonist auf sich allein gestellt. „Tennis ist viel anspruchsvoller, was das Emotionale betrifft“, sagt Engelke, „ein Spieler muss da sehr viel aushalten.“

Ein Fußballer arbeite dagegen zielgerichtet auf das Wochenende hin, manchmal zusätzlich noch auf ein einziges Spiel unter der Woche, so Engelke. Auch der Körper werde anders geschult als bei den tennisspielenden Kollegen. „Dennoch kann man nicht sagen, dass einer von beiden besser trainiert ist als der andere“, sagt Engelke.

Christoph Engelke

wurde 1964 in Braunlage geboren und studierte in Göttingen. Nach Stationen als Assistenzarzt am Klinikum Lippe Detmold und als Praxisassistent in einer orthopädisch/chirurgischen Großraumpraxis und in einer großen Allgemeinarztpraxis ging er nach Fischerhude, wo er seit dem Jahr 1999 praktiziert. Seit 1997 ist er zudem betreuender Teamarzt des Gerry-Weber-Breakpoint-Tennis-Teams in Halle/Westfalen. Im fußballerischen Bereich war er ebenfalls im Einsatz. Von 1996 bis 1998 fungierte er als Mannschaftsarzt des damaligen Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst, später auch beim einstigen Oberligisten TSV Ottersberg.

