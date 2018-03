Wie das bei Freundschaften eben so ist, entstehen sie einfach, ganz ungeplant. Irgendwann haben Zlatko Junuzovic und Florian Kohfeldt gemerkt, dass sie sich gut verstehen. Kohfeldt war damals Co-Trainer unter Viktor Skripnik, und als er in dieser Position gehen musste, blieb die Freundschaft bestehen. Auch, als er kurz darauf den Job des U23-Trainers übernahm. Es besaß ja für niemanden Relevanz, wie gut sich beide verstehen. Oder ihre Ehefrauen.

Jetzt, als Junuzovic‘ direkter Vorgesetzter, ist das anders. Kohfeldt stellt Spieler auf oder eben nicht, und dabei könnte er sich von persönlichen Gefühlen wie Freundschaft leiten lassen. Wer könnte nicht nachvollziehen, dass ein Spezi anders behandelt wird?

Zu beobachten ist das Gegenteil. Kohfeldt setzt Junuzovic auf die Bank, wenn er das Gefühl hat, im Sinne des sportlichen Erfolgs zu entscheiden. In der Rückrunde musste Junuzovic in Gelsenkirchen, Gladbach und Augsburg zuschauen. Zweimal, gegen Schalke und Augsburg, kam er noch zu Kurzeinsätzen.

Symptome eines Generationenwechsels?

Es ist natürlich nicht die Freundschaft zwischen Spieler und Trainer, durch die Junuzovic‘ neue Rolle so viel Aufmerksamkeit erfährt. Der lange Zeit Unantastbare ist plötzlich nicht mehr gesetzt. Der Kapitän, über Jahre eine der prägenden Figuren des Klubs, hat plötzlich keinen festen Platz mehr im Gefüge. Und da Junuzovic im September 31 Jahre alt wird, ist absehbar, dass er diesen auch nicht mehr einnehmen wird.

Junuzovic nimmt in der Rückrunde eine neue, andere, eine kleinere Rolle ein. Und alle schauen gespannt, ob er diese Rolle akzeptiert. Ob er mit ihr zurechtkommt. Oder ob er protestiert, öffentlich und lautstark.

Es ist nicht einfach, diese Entwicklung zu moderieren. Die Art, wie Kohfeldt das tut, sagt viel über seinen Führungsstil. Freitagabend, am Tag vor dem Spiel in Augsburg, trafen sich Trainer und Spieler auf dem Hotelzimmer des Kapitäns und besprachen, dass Junuzovic in Augsburg zunächst wieder auf der Bank sitzen würde. „Ich glaube, dass Ehrlichkeit ein wichtiger Punkt ist“, sagte Kohfeldt nach dem Spiel über das Zusammentreffen. „Spieler haben ein gutes Gespür dafür, ob du sie verarschen willst oder die Wahrheit erzählst. Zladdi und ich tauschen uns ehrlich aus.“

Junuzovic: "Eine Entscheidung von uns beiden"

Junuzovic gehört zur sensibleren Sorte der Fußball-Profis. Kritik nimmt er durchaus mal persönlich und blockt nach negativer Berichterstattung für längere Zeit Interview-Termine. Nach dem Sieg in Augsburg aber erschien ein ziemlich aufgeräumter Junuzovic zum Gespräch mit den Journalisten. „Es war abgesprochen, es hat alles gepasst“, sagte er zu seinem Platz auf der Bank. Und führte dann weiter aus: „Es war eine Entscheidung von uns beiden. Zwischen uns ist alles gut.“ Und Junuzovic machte klar, auch in Zukunft seinen Platz zu akzeptieren: „Ich erfülle meinen Teil. Ob von Anfang an, oder wenn ich von der Bank komme. Ich versuche, mein Bestes zu geben.“

Das gilt zumindest für den Rest dieser Saison. Was danach passiert, wird man sehen. Der Vertrag von Junuzovic, seit Januar 2012 in Bremen, läuft Ende Juni aus. Es gibt seit Monaten Gespräche über eine weitere gemeinsame Zukunft, erst in der vergangenen Woche wurde erneut verhandelt. Ein Ergebnis aber liegt noch immer nicht vor. „Es gibt nichts Neues“, sagt Frank Baumann. Der Sportchef ist bemüht, Druck rauszunehmen. Er lässt Junuzovic die nötige Zeit, sich zu entscheiden.

Am Ende geht es um die Frage, ob Junuzovic die jetzige Rolle auch künftig akzeptieren würde – oder ob er bei einem anderen Klub versucht, sich einen Stammplatz zu erspielen. Anfragen liegen ihm vor. Bremen bietet weniger Gehalt als die 2,4 Millionen Euro, auf die Junuzovic im allergünstigsten Fall derzeit kommen kann. Viel Verhandlungsspielraum gibt es nicht mehr. „Die Vorstellungen beider Parteien liegen auf dem Tisch“, sagt Baumann.