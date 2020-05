Die Corona-Krise im Nacken: Klaus Filbry muss Werder Bremen durch eine schwierige Zeit führen. (nordphoto)

Es gibt auch in der Bundesliga nicht nur das Husten und Niesen in die Armbeuge. Es gibt auch das Reden hinter vorgehaltener Hand. Quer durch alle Klubs, und deshalb auch bei Werder Bremen. Dann wird über Sachen gesprochen, die man offiziell nicht sagen darf, weil sich viele Spieler oder Funktionäre als Teil des Systems Profifußball verstehen und bloß keinen Ärger bekommen wollen für ihre eigene Meinung. Vor allem in der Corona-Krise.

Deshalb war schon seit ein paar Tagen klar, dass in der Bundesliga keineswegs nur stupide Sportmaschinen unterwegs sind, die nur darauf warten, dass sie von den Ligabossen und der Politik wieder in die Stadien gelassen werden. Für Werders Mannschaft gilt, was auf viele Kader der Bundesliga zutrifft: Es gibt sehr differenzierte Meinungen darüber, ob man den Spielbetrieb in der Corona-Krise aus rein wirtschaftlichen Gründen wieder aufnehmen soll und wie groß das gesundheitliche Risiko für die Spieler und Trainer, aber auch für ihre Familien ist. Auch deshalb richteten sich viele Blicke sehr gespannt aus Bremen nach Köln, wo zwei Profis und ein Physiotherapeut positiv auf Corona getestet wurden. Nur die Betroffenen mussten in Quarantäne, der Rest trainiert dort weiter in Kleingruppen.

Starke Worte von Verstraete

In Köln traute sich nun der erste Bundesligaprofis aus der von oben streng verordneten Deckung: Der belgische Mittelfeldspieler Birger Vertraete gab in seiner Heimat dem TV-Sender „VTM“ ein bemerkenswertes Interview über das Spannungsfeld, in dem er sich gerade befindet: Verstraete lebt mit einer herzkranken Freundin zusammen, trainierte beim 1. FC Köln aber noch am Donnerstag im Kraftraum mit einem der jetzt infizierten Spieler als Duo und wurde auch von dem erkrankten Physiotherapeuten mehrfach behandelt. Trotzdem soll er laut Kölner Gesundheitsamt nicht in Quarantäne.

Es sei aber ja „nicht ganz richtig“, dass kein anderer aus dem Team mit den Betroffenen in Kontakt gekommen sei, sagte Verstraete. Ihm stehe der Sinn derzeit nicht nach Fußball. Eine schnelle Wiederaufnahme der Saison hält Verstraete für „naiv“ und sagt offen: Die Gesundheit seiner Familie und seiner Freundin seien für ihn „von größter Bedeutung“. Dies würden auch viele andere Spieler so sehen. „Fußball ist nicht das Wichtigste“, betonte er und sprach dabei nach eigenem Bekunden ausdrücklich auch im Namen vieler anderer Bundesligaprofis: „Wenn jeder Spieler anonym entscheiden könnte - ohne, dass der Verein dir etwas übel nehmen könnte - wäre ich sehr gespannt, wie das Stimmungsbild aussehen würde. Alle sagen das Gleiche: Die Gesundheit der Familie steht an erster Stelle.“

Filbry will überzeugen

Werders Geschäftsführer Klaus Filbry sagte dazu am Sonntag in der Fernsehsendung „Sport1-Doppelpass“: „Wir haben die Meldungen aus Köln mit Interesse aufgenommen.“ Die Werder-Spieler und der engste Mitarbeiterstab waren ebenfalls am Donnerstag getestet wurden, jedoch ohne einen positiven Befund, wie es aus dem zuständigen Labor hieß. Am Sonntag gab es einen zweiten Test, den Vorgaben der „Medizinischen Task-Force“ der Bundesliga entsprechend. Derweil entwickelte sich zuletzt auch eine Diskussion darüber, ob man Bundesliga-Profis überhaupt zum Trainieren und Spielen zwingen könne. Während Liga-Chef Christian Seifert davon ausgeht, „dass wir keinen Spieler zwingen können“, argumentieren Arbeitsrechtler, dass die Spieler zum Dienst erscheinen müssen, wenn das Gesundheitsamt das Hygienekonzept der Liga und der Vereine akzeptiert.

Werder-Chef Filbry hat dazu eine eigene Meinung. „Der Weg der Überzeugung ist der richtige“, glaubt er, „wir haben ein engmaschiges Konzept, das von der Politik und vom Gesundheitsamt geprüft wurde. Dann muss man mit dem Spieler vernünftig reden und versuchen, ihn zu überzeugen. Wenn es Konstellationen gibt, wo Spieler in ihrem engsten Familienkreis Risikogruppen haben, dann muss man damit verantwortungsvoll umgehen. Da wäre es der falsche Weg, die juristische Keule herauszuholen. Der Weg muss sein, mit dem Spieler zu reden und ihm ein gutes Gefühl zu geben. Das geschieht bei uns in Bremen, für andere Standorte kann ich nicht sprechen.“

Gesundheitsamt wichtig

Es sei normal, dass es auch positive Fälle gebe, „wenn 2000 Menschen getestet werden“, erklärte Filbry mit Blick auf die Liga. Wer dann in Quarantäne müsse, sei keine Frage an die Vereine: „Darüber muss das Gesundheitsamt entscheiden, wie in Köln geschehen.“

Sollte es auch bei Werder den Fall geben, dass ein Physiotherapeut oder Betreuer positiv getestet würde, wäre das für Filbry eine relativ klare Angelegenheit: „Auch da entscheidet das Gesundheitsamt, nicht der Verein. Wir haben einen Hygienebeauftragten im Klub, der auch auf das Thema schaut. Und wenn der die Meinung hat, dass es besser ist, den Physiotherapeuten herauszunehmen, würden wir das machen. Aber grundsätzlich folgen wir dem Weg, dass wir dem Rat und der Meinung des Gesundheitsamtes vertrauen. Dafür ist das Gesundheitsamt da.“

Werder setzt auf Kommunikation

Die Zusammenarbeit mit dem Amt sei sehr vertrauensvoll, alles werde sorgfältig dokumentiert. Filbry sagte aber auch, dass die Ämter auf die Mitteilungen aus den Vereinen und die Auskünfte der Hygienebeauftragten angewiesen seien: „Ich glaube, es wäre für ein Gesundheitsamt nicht leistbar, in alle Unternehmen zu gehen und dann vor Ort noch einmal zu überprüfen. Da muss die Kommunikation einfach funktionieren und transparent sein – und ich glaube, das ist sie auch überall.“ Der aktuelle Fall in Köln lässt genau daran aber zweifeln. Auch unter Spielern, Betreuern und Trainern nimmt die Skepsis zu.

„Unser Konzept ist durch drei Ministerien gegangen. Dort wurde gesagt, dass es ein gutes Konzept ist. Wenn es Menschen gibt, die sagen, es gehe noch besser – dann hören wir uns das als Bundesliga gerne an“, wehrt Filbry die öffentliche Kritik ab. Es gebe keine hundertprozentige Sicherheit, das hätten auch die Mediziner des DFB immer gesagt, aber es gebe „die hohe Wahrscheinlichkeit einer hohen Sicherheit“, erklärt der Werder-Chef, der hinzufügt: „Wir versuchen den Kreis der Beteiligten bei Werder so eng wie möglich zu halten, und natürlich werden auch die Familien der Spieler getestet. Wir versuchen also, das Netz so engmaschig wie möglich zu halten, um jedes Risiko – soweit es geht – auszuschließen. Mit der Betonung auf: soweit es geht.“

Keine achtwöchige Quarantäne

Sollte der Spielbetrieb mit Partien ohne Zuschauer wieder aufgenommen werden, sei es aktuell nicht geplant, die Mannschaft für sechs bis acht Wochen von der Außenwelt abzuschirmen. Filbry: „Es soll eine Kurz-Quarantäne vor den Spielen geben, vor allem vor dem ersten Spiel. Dann müssen alle Hygiene-Vorschriften eingehalten werden und auch das Umfeld der Spieler regelmäßig getestet werden. Ich glaube, dass eine achtwöchige Quarantäne nicht realistisch ist.“

Filbry hofft, dass die Bundesliga „zeitnah“ mit Spielen ohne Zuschauer wieder loslegen kann und nennt den 16. oder 23. Mai als mögliche Startdaten. „Aber das entscheidet die Politik“, betont Filbry, „die das auch gesellschaftlich einordnen muss.“