In den letzten beiden Jahren hat der Ruf des Amts ein wenig gelitten. Vorvergangene Saison wurde Zlatko Junuzovic zu Werders Kapitän ernannt, am Ende der Spielzeit verließ er Bremen Richtung Salzburg. Dann übernahm Max Kruse im vergangenen Sommer – und wechselte bekanntlich vor Kurzem zu Fenerbahce Istanbul. Ist der Job des Spielführers bei Werder einer mit extrem kurzem Haltbarkeitsdatum? Die Beantwortung der K-Frage ist bei Werder Chef-Sache. Florian Kohfeldt wird den Kapitän auswählen, so hat er es bereits in der Vergangenheit gehandhabt. Nach dem zweiten Trainingslager, das vom 26. Juli bis 2. August in Grassau am Chiemsee stattfindet, will der Trainer sich ­entscheiden. Optionen hat er einige, der ­WESER-KURIER beleuchtet sie.

Niklas Moisander

Selbst mit 40 Jahren und ganz viel Erfahrung kann so etwas mal passieren: Claudio Pizarro verplapperte sich kürzlich während einer Medienrunde. „Es sieht so aus, dass Niklas Moisander der Kapitän wird“, sagte Werders Sturmlegende. Dann merkte Pizarro, dass er etwas zu viel verraten hatte, und fügte grinsend hinzu: „Das glaube ich.“ Offiziell verkündet wurde noch nichts, doch im Prinzip läuft alles auf Moisander hinaus. Schon mehrere Spieler haben sich für den Finnen ausgesprochen, Pizarros Hinweis war daher halb so schlimm. Moisander ist hoch angesehen in der Mannschaft. Er sagt seine Meinung, bleibt dabei aber immer sachlich. Im Umgang mit den Journalisten ist der Abwehrchef höflich und verbindlich, Deutsch hat er schnell gelernt.

In seiner Karriere war der 33-Jährige bereits Kapitän bei Ajax Amsterdam und im finnischen Nationalteam. Vor einem Jahr galt er als Anwärter auf dieses Amt bei Werder, doch die Wahl fiel auf Max Kruse. Moisander nahm das klaglos hin und meldet auch jetzt keine lautstarken Ansprüche an. „Ich war Vize-­Kapitän, da ist es normal, dass ich als Option gesehen werde. Automatisch geht das aber nicht“, sagte der Finne nur. Zu Werder bekannt hat sich Moisander schon einmal. Seinen Vertrag, der am Saisonende ausläuft, wird er voraussichtlich verlängern. Wenn das erledigt ist, könnte er zwei oder drei Jahre die Kapitänsbinde tragen, ehe einer der jüngeren Spieler übernimmt.

Maximilian Eggestein

Irgendwann wird Maximilian Eggestein der Werder-Kapitän sein, das glauben viele. Aber ist der 22-Jährige jetzt schon reif für dieses verantwortungsvolle Amt? Kohfeldt muss diese Frage demnächst beantworten. Dass er viel von Eggestein hält und ihn als absoluten Führungsspieler sieht, ist bekannt. Dem Mannschaftsrat gehört der Mittelfeldspieler bereits an. Leistungsträger ist er auch und wurde sogar schon für die A-Nationalmannschaft nominiert. „Er stellt jetzt etwas dar“, betonte Kohfeldt. Der nächste Schritt bei Werder wäre das Kapitänsamt. Zum Verein bekannt hat sich Maximilian Eggestein, indem er seinen Vertrag verlängerte. Er ist zudem ein Bremer Eigengewächs. Solch einen Spieler würden viele Fans gerne mit der Kapitänsbinde am Arm sehen.

Mit seiner ruhigen, bodenständigen Art wäre der U 21-Vize-Europameister, der sich schon jetzt häufig den Fragen der Journalisten stellt, diesem Amt wohl auch gewachsen. Dazu würde Eggestein die Beförderung noch enger an Werder binden.

Davy Klaassen

Ausländische Spieler sind mitunter verwundert, welchen Stellenwert das Amt des Kapitäns in Deutschland einnimmt. „Wir haben ein paar Spieler in der Mannschaft, die die Rolle auch ausfüllen“, sagte Davy Klaassen kürzlich. „Es gibt nicht nur einen Kapitän, wir haben vier, fünf.“ Dass es am Ende er selbst wird, der die Kapitänsbinde am Arm trägt, ist durchaus möglich.

Kohfeldt schätzt die Einstellung des Niederländers, die Bereitschaft, immer alles abzurufen, egal in welcher Phase das Spiel sich befindet. Das ist eine Eigenschaft, die ihn für das Amt prädestiniert. Klaassen ist jemand, der auf dem Platz vorangeht, der sich nicht versteckt. Manchmal neigt er ein wenig dazu, seine Emotionen zu sehr auszuleben und ­liefert sich kleine Scharmützel mit dem Schiedsrichter. Aber das kann auch gut sein in bestimmten Situationen eines Spiels, wenn es erforderlich ist, Signale an die Mitspieler zu setzen, nicht klein beizugeben. Erfahrung in dem Amt bringt er auch mit, bei Ajax ­Amsterdam war Klaassen bereits im Alter von 22 Kapitän.

Ludwig Augustinsson

Bei Werder hat der Linksverteidiger den Spitznamen „24/Pro“, weil er 24 Stunden des Tages eine professionelle Einstellung hat. Ein Musterprofi also. Eine besonders große Rolle spielt das Thema Ernährung. Augustinsson würde sogar seine Butter abwiegen, heißt es bei Werder. Ganz ernst ist das natürlich nicht gemeint, verdeutlicht aber den Respekt, den er für seine Einstellung zum Beruf genießt.

Deutsch spricht Augustinsson mittlerweile passabel, verstehen tut er alles. Das ist wichtig als Kapitän. Es wäre zugleich die Möglichkeit, ihn ein Stück weit an den Klub zu binden, trotz Vertrag bis 2022 gilt er als Verkaufskandidat. Auch wenn das, siehe Junuzovic und Kruse, zuletzt nicht funktioniert hat.