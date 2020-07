Der letzte Kontakt zwischen Max Kruse und Werder liegt gar nicht lange zurück. Am Abend des 6. Juli war es, einige Nachrichten flogen hin und her. Was Kruse in nächster Zeit machen will, für welchen Verein er sich entscheidet, war nicht das Thema. Das, was in den Whatsapp-Nachrichten mit einigen Bremer Spielern und Teilen des Trainerstabs ausgetauscht wurde, waren Glückwünsche. Glückwünsche, die Kruse zum gerade geschafften Klassenerhalt schickte.

Mehr war nicht bisher. Seit Fenerbahce Istanbul am 18. Juni per Pressemitteilung vermeldete, Kruse habe den Vertrag einseitig gekündigt, steht ja die Frage im Raum: Kehrt Kruse nach einem Jahr zurück? Kaum jemand, der Sympathien für Werder hegt, wird das einfach so abtun. Kruse steht für die letzte gute Zeit, die Saison 2018 bis 2019. Die Frage regt grün-weiße Fantasien an.

Frank Baumann macht, was er in diesen Situationen meistens macht. Er sagt, er werde „auch weiterhin keine Gerüchte kommentieren". Schließlich könne man „im Fußball grundsätzlich nichts ausschließen". Was nicht ganz stimmt. Baumann nimmt zu Gerüchten Stellung, wenn es ihm passt. Mitte Januar war es, schon damals wurde über Kruse spekuliert. „Es wird keine Rückkehr von Max Kruse zu Werder Bremen geben", sagte Baumann und beendete das Thema mit nur einem Satz. Selbst der Deutschen Presse-Agentur (DPA) war das eine Geschichte wert.

Bislang keine Überlegungen zu Kruse

So könnte Baumann jetzt auch verfahren, er tut es aber nicht. Vielleicht, weil die Diskussion nicht schadet, weil sie im Gegenteil von vielem ablenkt. Den negativen Geschichten der vergangenen Wochen und Monate, von denen es reichlich gab. Kruse steht für etwas Positives. Warum also einschreiten?

Konkret wird zu diesem Thema niemand im Verein, auch nicht außerhalb des Protokolls. Es gab bislang keine Gespräche, ja nicht einmal tiefere Überlegungen, Kruse zurückzuholen. So ist der aktuelle Stand. Was nicht bedeutet, dass das nicht mehr passiert in diesem Sommer. Ende Juli geht es weiter mit Werders Kaderplanung. Wobei, was heißt schon Planung? Niemand kann seriös beurteilen, wie der erste Transfermarkt in Corona-Zeiten verläuft. Wie viele Spieler wechseln, wann das sein wird und ob das alle Klubs betrifft. Mit welchem Kader Werder am 5. Oktober, dem letzten Tag der Transferperiode, dastehen wird, ist ein großes Rätsel.

Das Eingeständnis einer großen Fehleinschätzung

Wäre Kruse Teil davon, es wäre das Eingeständnis einer großen Fehleinschätzung. „Ein Ziel ist es, den Offensivbereich sehr facettenreich aufzustellen", sagte Florian Kohfeldt im Sommer 2019 auf die Frage, wie Werders Spiel ohne Kruse aussehen soll. Flexibler, weniger berechenbar sollte es werden. Das hat nicht geklappt. Vielmehr wurde Kruses Abschied im Laufe der Saison zum immer sichtbareren Kernproblem. Weil seine Tore, elf in seiner letzten Bremer Saison, und Assists, zehn an der Zahl, fehlten. Weil jemand fehlte, der problematische Entwicklungen im Team gegenüber Baumann und Kohfeldt ansprach. Und es wurde deutlich, wie wohl sich Davie Klaassen und Maximilian Eggestein im Schatten Kruses fühlten, der viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Beide konnten den sportlichen Verlust nicht kompensieren, auch nicht den als Führungsspieler.

Die Frage, ob eine Rückkehr aus Sicht des Klubs Sinn ergeben würde, ist vielschichtig. Verschiedene Aspekte sind zu berücksichtigen.

Es kann sportlich nur funktionieren, wenn Werder das entsprechende Umfeld bereitet. Das heißt, Kruse spielen zu lassen, was und wo er spielen will. Die restliche Mannschaft müsste um ihn herum gebaut werden. In den drei Bremer Jahren von 2016 bis 2019 hat es so funktioniert. Für Kohfeldt würde das bedeuten, erneut alles auf nur einen Spieler auszurichten. Das entspricht nicht seinen taktischen Vorstellungen, Erfolg hat er damit allerdings gehabt.

Zuletzt hat Kruse im März gespielt

Eine zweite Frage ist die nach der Fitness. Unvergessen, dass sich Kruse 2018 mit neun Kilo Übergewicht aus dem Urlaub zurückmeldete. Er ließ sich Fett absaugen, was ihn nicht fitter machte. Erst in der Rückrunde startete Kruse richtig durch, da allerdings gewaltig.

Am 19. März ist er 32 Jahre alt geworden. Kurz zuvor, am 7. März, hat er sein letztes Fußballspiel bestritten. 2:2 endete die Partie zwischen Fenerbahce und Denizlispor, für Kruse war bereits nach 31 Minute Schluss, ein Bänderriss war schuld. Als der Ligabetrieb nach der Corona-Pause wieder aufgenommen wurde, fehlte er aufgrund einer Blinddarm-OP. Es folgte ein Streit über Gehaltszahlungen und die Kündigung seitens Kruses. Wie und ob er sich seitdem auf professionellem Niveau fit hält, ist nicht bekannt. Es ist mindestens fraglich, dass das so ist.

Die dritte Frage ist die nach dem Geld. Er sei für fast jeden Bundesligisten bezahlbar, sagte Kruse vor ein paar Wochen in einem Fernseh-Talk. Am Geld sollte eine Vertragsverlängerung bei Werder jedoch auch im Frühjahr 2019 nicht scheitern. Wichtig sei die sportliche Perspektive, erklärte Kruse. Am Ende unterschrieb er in Istanbul für kolportierte 2,5 Millionen Euro netto, bei einem Klub, der sich nicht für den Europapokal qualifiziert hatte. Vielleicht sehen interessierte Vereine und Kruse seine Bezahlbarkeit unterschiedlich. Es ist davon auszugehen, dass er so viel wie möglich verdienen will.

Kruse will sich wohlfühlen

Hinzu kommt, dass Fenerbahce angekündigt hat, juristische Schritte gegen die Kündigung des bis 2022 laufenden Vertrags einzuleiten. Es bleibt abzuwarten, ob Kruse am Ende tatsächlich ablösefrei ist oder nachträglich Geld für einen Wechsel zu bezahlen ist.

Via Instagram erklärte Kruse gerade, über seine Zukunft noch nicht entschieden zu haben. „Ich muss mich wohlfühlen", postete er. In Berlin wäre das wohl der Fall, Union Berlin soll interessiert sein. Ein Kultklub in einer tollen Stadt. Ähnliches trifft auf den 1. FC Köln zu, der angeblich auch angeklopft hat. Werder muss sich erst überlegen, ob für Kruse eine Wohlfühl-Oase gebaut werden soll.