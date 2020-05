Werders Ersatzspieler hatten im Freiburger Stadion einen eigenen Block. (dpa)

Sie schrien, sie jubelten, sie feuerten an. Keine Frage, ein echter Bremer Gästeblock wäre noch um ein Vielfaches lauter gewesen, doch in den Stadien herrschen momentan nun einmal andere Gesetze. Und deshalb ist Erfindergeist gefragt. Wie der aussehen kann, haben Werders Profis eindrucksvoll bewiesen. Nicht die, die auf dem Platz standen. Sondern die, die es nicht taten. In der Schlussphase sorgten sie für reichlich Rabatz auf der Tribüne, die aufgrund der neuen Hygienevorschriften nun Heimstätte der ausgedehnten Auswechselbank ist. Wenn es auch keinen echten zwölften Mann an diesem Nachmittag in Freiburg gab, eine kleine Kopie war zum Leben erweckt worden.

„Die ganze Mannschaft hat gearbeitet“, lobte Davy Klaassen. „Diese Intensität müssen wir in jedem Spiel an den Tag legen.“ Natürlich galten diese Worte in erster Linie dem Einsatz auf dem Rasen, aber natürlich auch dem Geschehen daneben. Werder entdeckt gerade eine neue Art der Emotionalität, die noch richtig hilfreich werden kann. Es sind Szenen, die andernorts ganz alltäglich sind. Im Handball zum Beispiel. Eben jene Sportart, in der es Motivationscoach Jörg Löhr einst bis zum Nationalspieler brachte. Dort springen die Teamkollegen an der Seitenlinie wie selbstverständlich auf, wenn es auf dem Feld etwas zu bejubeln gibt. Lautstark werden Abwehraktionen gefeiert, der Gegner so ein bisschen mehr zum Nachdenken gebracht. Im Fußball passiert das eher selten – in Bremen scheint sich das gerade zu ändern. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Jörg Löhr daran zumindest einen gewissen Anteil hätte. „Wir wussten alle um die Wichtigkeit des Spiels, das hat man uns angesehen“, sagte Leonardo Bittencourt. Und vor allem hat man es gehört.

Die Fans wären Kohfeldt lieber

Nun ist Trainer Florian Kohfeldt ohnehin als Lautsprecher während der Arbeit bekannt. Die kompletten 90 Minuten über schallt seine Stimme durch das Stadion. Während der jetzigen Geisterspiele ist sie natürlich besonders gut zu hören, mal versteht man ihn besser, mal schlechter. Im Weserstadion beispielsweise hallen seine Rufe deutlich mehr, im kleineren Schwarzwaldstadion zu Freiburg blieb die Stimme klar und deutlich. Die Aufmunterungen und Hilfestellungen für seine Spieler erreichten die Ohren also noch ein wenig direkter. „Ich würde aber jedes Mittel der Kommunikation für einen Eingriff aufs Spiel tauschen, wenn wir wieder die Fans hätten“, sagte Kohfeldt hinterher. „Leider ist es aber so, wie es ist und wir müssen das so durchziehen.“ Und so wird er sein Team weiter antreiben, um zum Erfolg zu kommen. „Ich weiß nicht, inwiefern mein Rufen Einfluss genommen hat“, sagte er. „Ich hatte das Gefühl, dass es in manchen Situationen hilft, deshalb habe ich es getan. Ich würde diesen Faktor aber nicht überbewerten.“

Solange das Ergebnis am Ende stimmt, gibt es aber auch keinen Grund nachzulassen. Und das gilt im Besonderen auch für seine Spieler. Egal, ob sie nun auf dem Platz stehen oder auf der Tribüne. „Die Mentalität müssen wir transportieren und dann bin ich mir sicher, dass wir auch die fußballerische Qualität haben, um in den nächsten Wochen weitere Punkte folgen zu lassen“, sagte Kohfeldt.