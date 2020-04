Mit einem Magazin würdigt der WESER-KURIER die große Karriere von Claudio Pizarro. (Grafik/Foto: Kremer/Matthey)

Claudio Pizarro hat in seiner Karriere mit vielen großartigen Stürmern gespielt, darunter Marco Bode, Ailton, Miroslav Klose, Giovane Elber, Didier Drogba oder Mario Mandzukic. „Ich hatte grundsätzlich immer Spieler mit einer enormen Qualität an meiner Seite, das war ein großes Glück. Sehr gute Spieler, die mir oft auch ähnlich waren“, erklärt Pizarro im Magazin „Pizarro – Würdigung einer Legende“ des WESER-KURIER.

Einen Sturmpartner hebt Werders Torjäger-Legende aber besonders hervor: Kugelblitz Ailton. „Mit ihm hat das schon außergewöhnlich gut funktioniert“, schwärmt Pizarro, „die Kombination passte einfach perfekt. Ailton war der schnelle und kräftige Sprinter, der immer in die Tiefe ging. Damit war er der perfekte Sturmpartner für mich. Ich wollte immer den Ball haben, ich liebte auch das Passspiel. Und wenn ich zum Beispiel den Ball mit dem Rücken zum Tor annahm, was ich sehr gerne machte, dann war ich noch in der Drehung und wusste schon genau, dass ich den Ball jetzt steil in die Tiefe spielen konnte. Denn Ailton war schon gestartet, und hat diese Bälle durch seine außergewöhnliche Geschwindigkeit auch bekommen. Das war ein tolles Zusammenspiel.“

Höflicher Drogba

Der afrikanische Chelsea-Stürmer Didier Drogba sei ebenfalls ein besonderer Kollege gewesen. „Seine Kraft war einfach beeindruckend, ein wahnsinnig starker Stürmer, der immer seine Tore gemacht hat“, sagt Pizarro, „er war größer als ich, sehr kräftig gebaut – aber ein sehr netter und höflicher Mensch, auch in der Kabine ein ganz toller Mitspieler.“

Wesentlich mehr als ein Sturmpartner sei der südamerikanische Bayern-Kollege Giovane Elber für ihn, berichtet Pizarro: „Giovane Elber und ich, das ist viel mehr als Fußball gewesen, daraus ist eine echte Freundschaft entstanden, die bis heute hält. Wir haben uns auf dem Feld sofort genauso gut verstanden wie außerhalb des Platzes.“ Kein Wunder. Pizarro kommt aus Peru, Elber aus dem Nachbarland Brasilien.

In seiner Jugend, das verrät Werders Sturmlegende ebenfalls, wäre Pizarro beinahe gar kein Fußballer geworden, sondern Tennisspieler: „Ich war generell ganz gut in verschiedenen Sportarten. Tennis gefiel mir auch recht gut, ich habe auch einige Tennisturniere in Peru gespielt und sogar gewonnen. Aber das hat mich nicht so gepackt wie der Fußball.“ Zum Glück ...

Das Pizarro-Magazin

Viele Interviews, Anekdoten und Geschichten über Claudio Pizarro gibt es im neuen Magazin des WESER-KURIER über die außergewöhnliche Karriere der Werder-Legende. Das Heft ist in unserem Online-Shop unter www.weser-kurier.de/shop erhältlich, auch eine telefonische Bestellung ist in Corona-Zeiten natürlich möglich unter 0421-3671-6616. Außerdem gibt es das Heft im Zeitschriftenregal vieler Supermärkte in Bremen und Umgebung. Der Preis für das 100 Seiten starke Magazin: 9,80 Euro.