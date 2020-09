Ömer Toprak und Niklas Moisander (hinten, von links) bildeten in Jena die Werder-Innenverteidigung. (nordphoto)

Sie grätschten, klärten und hatten zwischenzeitlich deutlich mehr zu tun als gedacht. Aber am Ende stand die Null, folglich war es für Werders Innenverteidiger-Duo Ömer Toprak und Niklas Moisander insgesamt ein gelungener Arbeitstag. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit wäre es keine Frage gewesen, dass diese beiden Profis auch künftig in der Abwehrzentrale spielen – der eine ist schließlich der Chef der Defensive, der andere extra geholt worden, um dort für noch mehr Qualität zu sorgen. Doch das war vor einem Jahr. Seither ist viel passiert. Es gab Verletzungen und allerlei andere Probleme. Und Teamkollegen, die sich ebenfalls in Position brachten. Folglich könnte das Gespann Moisander/Toprak auch nur ein temporäres sein.

„Es war eine Entscheidung für diese Woche“, sagte auch Trainer Florian Kohfeldt, der nicht verheimlichte, dass insbesondere Marco Friedl berechtigte Ansprüche anmeldet. „Er war jetzt zwölf Tage weg, die anderen haben immer zusammen trainiert. Deshalb war das für mich der Faktor, weshalb Ömer und Niklas gegen Jena angefangen haben. Das kann gegen Hertha aber anders sein. Marco hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, er drängt richtig in die Mannschaft.“

Veljkovic nicht im Kader

Doch damit nicht genug. Es gibt ja auch noch Milos Veljkovic, der in Thüringen allerdings gar nicht erst im Kader stand. „Ich durfte nur 20 Spieler mitnehmen“, begründete Kohfeldt diese Entscheidung. „Bei Milos hat sich die Pause – ähnlich wie bei Davy Klaassen in der vergangenen Woche – einfach angeboten. Er ist aufgrund seines Muskelfaserrisses sehr spät eingestiegen in die Vorbereitung, im Zillertal hat er fast gar nicht trainiert.“ Das klingt im ersten Moment danach, als sei der serbische Nationalspieler der große Verlierer in diesem Fünfkampf, zu dem auch noch Christian Groß gehört. Doch so ist es nicht. „Milos ist jetzt ein klarer Kaderkandidat für das Spiel gegen Berlin. Er wird noch eine sehr wichtige Rolle spielen, das war dieses Mal keine sportliche Entscheidung“, betonte Kohfeldt.

Es sieht also danach aus, als würde Werder ausgerechnet auf zwei Kernpositionen erst einmal weiterrotieren. In der Vorsaison war das aufgrund der vielen Verletzungen vonnöten, nun aus rein sportlichen Aspekten. Niemand kann sich sicher sein, nicht einmal Kapitän Niklas Moisander. „Irgendwann ist es das Ziel, Stabilität in eine Paarung hineinzubekommen. Wann dieser Zeitpunkt ist, darauf will ich mich nicht festlegen“, sagte Kohfeldt. „Wir werden aber auch sehr viele Spieler brauchen. Ich weiß, das sagen Trainer immer. Bis Weihnachten ist es für uns ja auch eine ganz normale Saison, weil wir im Wochenrhythmus spielen und nicht wieder viele Englische Wochen haben. Aber spätestens danach wird man nicht durchspielen können.“

Und deshalb gelten in dieser coronabedingten Ausnahmesituation auch andere Regeln. „In einer normalen Saison würde ich auch sagen, dass ich ein festes Innenverteidiger-Duo so schnell wie möglich haben möchte. In einer Saison wie dieser lasse ich mir zumindest sämtliche Möglichkeiten offen“, sagte Kohfeldt. „Ich wünsche mir im allerpositivsten Sinne, dass zwei Spieler irgendwann so stabil sind, dass man irgendwann nicht mehr über dieses Thema redet.“