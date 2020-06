Werders Sportchef Frank Baumann hat auf die Kritik aus Wolfsburg reagiert. (gumzmedia/nordphoto)

Die besondere Atmosphäre im Weserstadion ist bestens bekannt in der Bundesliga, schon viele Trainer haben vor den Spielen in Bremen davor gewarnt. „Dass es solche Warnungen jetzt auch vor Spielen ohne Zuschauer gibt, lässt mich etwas schmunzeln“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Sonnabend und wurde dann ernst, als es um den Trainer des kommenden Gegners Wolfsburg ging. „Oliver Glasner hat sportlich und menschlich einen sehr guten Ruf, aber ein, zwei Aussagen von ihm kann ich so nicht stehen lassen.“

Wie schon Frankfurts Coach Adi Hütter hatte Glasner kritisiert, dass die Bremer Ersatzspieler und das Trainerteam während der Geisterspiele bisher recht lautstark auftraten. Glasner sagte: „Gerade Werder Bremen hat während der Corona-Pause sehr häufig von Solidarität gesprochen. Deshalb wäre es jetzt auch ein Zeichen der Solidarität, die Atmosphäre in den Stadien nicht zu den eigenen Gunsten auszunutzen.“ Baumann entgegnete darauf nun: „Da wird etwas in Zusammenhang gebracht, was so nicht zusammenpasst. Dass wir uns für einen ligaweit einheitlichen Einstieg ins Mannschaftstraining ausgesprochen haben, war fair und legitim. Aber jetzt wollen wir Leidenschaft und Zusammenhalt durch die Ersatzspieler auf das Feld projizieren. Das zu kritisieren ist abenteuerlich und ein Stück weit absurd.“

Das Thema Schiedsrichter

Baumann betonte, dass es immer nur darum gehe, die Mannschaft anzufeuern. „Und wir würden vor einem Auswärtsspiel mit Zuschauern in Dortmund die Südtribüne auch nicht bitten, etwas leiser sein.“ Den Vorwurf, dass durch die Stimmung auf der Ersatzbank der Schiedsrichter beeinflusst werden solle, wies Werders Sportchef ebenfalls entschieden zurück. „Wir haben uns abgesprochen, dass wir Schiedsrichterentscheidungen nicht kommentieren. Das ist uns bis auf zwei, drei Szenen gelungen. Das war nicht immer leicht in den vergangenen Spielen. Wir hatten mehrere wichtige Schiedsrichterentscheidungen, die gegen uns entschieden wurden. Die Reaktionen während des Spiels und nach dem Spiel waren trotzdem vorbildlich. Wir haben die Schiedsrichter eher in Schutz genommen. Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir den Schiedsrichter beeinflussen wollen.“

Gegen Frankfurt hatte vor allem das Verhalten von André da Silva, der Marco Friedl angegangen war, für Ärger auf der Bremer Bank gesorgt. „Dabei haben wir vielleicht kurz überreagiert, aber wir haben nicht versucht, Schiedsrichterentscheidungen zu beeinflussen“, betonte Baumann. Werder wird also auch weiterhin von der Bank und Tribüne aus Lärm machen. Baumann: „Dass man sich gegenseitig unterstützt auf dem Platz und außerhalb des Platzes ist ganz normal. Wir werden weiterhin versuchen, die Leidenschaft auf dem Platz und außerhalb des Platzes zu dokumentieren. Aber das wird alles im Rahmen bleiben und geht in keinster Weise in Richtung Schiedsrichter. Das sollte man so auch akzeptieren.“