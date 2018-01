Und plötzlich ist er mittendrin. Zwischen all den großen Bremer Namen wie Max Kruse, Thomas Delaney oder Zlatko Junuzovic. Jannes Vollert ist vermutlich der überraschendste Trainingsgast in Algorfa. Der 19 Jahre alte Defensivallrounder darf zum ersten Mal eine Vorbereitung mit dem Profi-Team unternehmen. Entsprechend zurückhaltend geht er das Unternehmen auf den ersten Blick noch an. Als Neuling will er sich natürlich sportlich zeigen, genau dabei belässt er es aber. Schauen und lernen lautet also die erste Devise.

Erst im Sommer war Vollert, der 2013 von Holstein Kiel an die Weser wechselte, aus der Bremer A-Jugend in die U23 aufgestiegen. Auch aufgrund personeller Engpässe eroberte er dort gleich einen Stammplatz. In der Regel wurde er als rechter Halbverteidiger in einer Dreierkette aufgeboten. Ausgebildet wurde Vollert, der zuletzt im November 2015 für die deutsche U18-Nationalmannschaft auflief und seitdem auf eine weitere Nominierung wartet, allerdings als zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Entsprechend stark ist der 1,86 Meter große Rechtsfuß am Ball, im Aufbau beweist Vollert oft ein gutes Auge und kann, so man ihm denn die Zeit gibt, das Spiel präzise und über mehrere Linien eröffnen.

Dafür wirkt das Abwehrtalent, das im Oktober beim 3:3 im Testspiel gegen Meppen für die Profis als rechter Flügelverteidiger in der Dreierkette agierte, mitunter noch etwas schmächtig für die Anforderungen seiner Position: In der körperlich anspruchsvollen dritten Liga schlägt Vollert sich zwar weitestgehend wacker, kommt aber auch noch relativ häufig an seine Grenzen. Genau dieses körperliche Erscheinungsbild ist es wahrscheinlich auch, das ihn noch etwas zurückhaltend wirken lässt. Auch sein Timing im Herausrücken aus der Kette kann Vollert noch verbessern.

Für den Verteidiger kommt die Bundesliga in der Rückrunde auf jeden Fall noch zu früh, perspektivisch kann Vollert jedoch eine interessante Option werden: Als moderner, vielseitiger Verteidiger ist der 19-Jährige ein Spieler, dessen weitere Entwicklung man bei Werder aufmerksam verfolgen wird. Und genau deshalb ist er auch in Spanien dabei. Böse Zungen würden sagen, er füllt den Kader auf. Florian Kohfeldt denkt anders: Stetiges Heranführen an ein höheres Niveau erleichtert den späteren Einstieg in die mitunter raue, harte Profiwelt. Wo also besser einsteigen als in einem Trainingslager?

Ein Rückhalt für die Zukunft

Der jüngste und vielleicht spannendste Nachwuchsspieler, der im Werder-Trainingslager dabei ist, ist Luca Plogmann. Schon im Sommer durfte sich der 17-Jährige im Zillertal in der Vorbereitung der Profis beweisen, im Oktober 2017 spielte Plogmann für Deutschlands U17 bei der Weltmeisterschaft in Indien. Die Wertschätzung für den Keeper, der im März seinen ersten Profivertrag bei Werder unterschreibt, ist in Bremen und bundesweit immens.

Plogmann soll schon kommende Spielzeit mit gerade einmal 18 Jahren den Kasten der Bremer U23 hüten. Sollte Jiri Pavlenka also eines Tages eine neue Herausforderung suchen, könnte Plogmann bereitstehen. Dabei ist er ein ganz anderer Spielertyp als Pavlenka: Bis zur U14 spielte Plogmann noch im Feld. Seine Idole sind Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen – nicht nur, weil beide aus Deutschland stammen (und mit ihrem Karriereverlauf ein Beispiel für jeden U-Nationaltorhüter liefern), vor allem wegen ihrer modernen, fast revolutionären Spielweise. Plogmann ist problemlos in den Spielaufbau einzubinden, beidfüßig stark und aufmerksam, ganz gleich ob sein Team im Ballbesitz ist oder der Angriff auf das eigene Tor läuft.

Er pariert mitunter auch stark, zeigt keine Scheu vor großen Namen. Als Torhüter, besonders als junger, steht er automatisch im Fokus, und er agiert, als würde ihm diese Rolle nichts ausmachen. Das zeigt er auch in Algorfa. Florian Kohfeldt gefällt das: Schon mehrfach hallte ein „Schönes Ding, Luca“ über den Platz. Es hätte Verteidiger Caldirola gelten können. Tat es aber nicht. Es galt einem jungen Mann zwischen den Pfosten.

In Teil zwei der „Küken von Algorfa“ werden morgen die Werderaner Ole Käuper und Thore Jacobsen näher vorgestellt.