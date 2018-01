Ole Käuper (links) klaut im Training Thomas Delaney den Ball. (nordphoto)

Dass Thore Jacobsen irgendwann näher ans Bremer Profiteam rücken würde, war abzusehen. Der 20 Jahre alte Linksverteidiger, der in der Jugend noch in der defensiven Mittelfeldzentrale spielte, ist eine Konstante in der U23 und mit vier Assists zur Winterpause dort bester Vorbereiter. Dazu kommen zwei eigene Treffer. Dennoch ist Jacobsen keiner dieser verkappten Flügelstürmer, die auf den Außenverteidigerpositionen wilde Läufe nach vorne zeigen. Tatsächlich spielt Jacobsen in der Regel bei allem Offensivdrang sehr rational, sucht das Zusammenspiel statt die Einzelaktion und orientiert sich gut im Raum – eine Stärke, die noch von der koordinativ anspruchsvolleren Ausbildung auf der „Sechs“ herrühren könnte.

Jacobsen könnte in der Rückrunde auch deshalb ein Thema für die erste Mannschaft werden, weil mit Ulisses Garcia ein Linksverteidiger aus dem Profikader verliehen werden könnte. Garcia, Jacobsen und der bis zum Saisonende nach Kaiserslautern verliehene Leon Guwara kämpfen perspektivisch um den Platz hinter Ludwig Augustinsson. Und Jacobsens Chancen stehen gar nicht so schlecht: Zwar bringt er nicht ganz die Physis seiner internen Konkurrenz mit, dafür bringt er sich beidfüßig, technisch zumeist sauber und mit einer guten Grundschnelligkeit ein.

Kohfeldt bremst Erwartungen

Keine von Jacobsens Stärken fällt allzu sehr ins Auge, seine Zuverlässigkeit und die gute Balance zwischen Offensive und Defensive in seinem Spiel machen ihn allerdings zu einer durchaus ernst zu nehmenden Alternative auf der Linksverteidigerposition – womöglich auch über sein Vertragsende im Sommer 2018 hinaus. „Wir sind auf seiner Position mit Ludwig und Ulisses aktuell gut besetzt, daher hat es wenig Sinn, ihn jetzt dauerhaft mitzunehmen“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt nach den ersten Eindrücken in Algorfa. „Er ist aber auf jeden Fall jemand, dem ich jetzt schon zutraue, näher an der Bundesliga-Mannschaft zu sein. Von ihm halte ich sehr viel, auch wenn er jetzt nicht der Spieler ist, von dem alle gleich sagen: Wow. Aber er ist extrem solide, hat ein gutes Passspiel und viel Gefühl für den Raum. Er muss aber noch viel an seinem Kettenverhalten arbeiten.“

Die besten Chancen auf regelmäßige Einsatzminuten in der Bundesliga dürfte von den Neulingen Ole Käuper haben. Der 20-Jährige soll zur ersten Alternative hinter Philipp Bargfrede auf der „Sechs“, der tiefsten Mittelfeldposition, werden. So kann Florian Kohfeldt die laufstarken Maximilian Eggestein und Thomas Delaney dort aufstellen, wo er sie am stärksten sieht – nämlich eine Linie weiter vorne. Käuper, in der U23 bereits Kapitän, wenn Routinier Rafael Kazior auf der Bank sitzt, hat in seiner Spielweise allerdings wenig mit Bargfrede gemein. Dafür passt er hervorragend zu dem besseren Positionsspiel, das Kohfeldt sich mittelfristig für Werder vorgenommen hat: Käuper ist ein fußballerisch hervorragender Sechser, der sich gut freiläuft, in Ballnähe den Mitspielern aktiv hilft, Passdreiecke herzustellen, und vor allem eine Reichweite in seinen öffnenden und attackierenden Pässen besitzt, über die im Kader sonst nur Thomas Delaney an guten Tagen oder ein ins Mittelfeld zurückfallender Max Kruse verfügt.

Käuper und der „Zitterfuß“

Nicht immer wählt der 1,87 Meter große gebürtige Bremer den richtigen Pass in der richtigen Situation, reift aber nach und nach in seiner Entscheidungsfindung. Als „Quarterback“ kann Käuper schon jetzt ein neues Element ins Bremer Spiel einbringen, wenn es ihm gelingt, seine Anfangsnervosität abzulegen. Auch in Algorfa, so viel wurde schnell klar, brauchte Käuper eine gewisse Anlaufzeit. Am ersten Trainingstag war „Ole“ eines der am häufigsten gebrauchten Worte von Florian Kohfeldt. Mal gelang der Pass nicht, dann stand Käuper zu tief, später wieder zu hoch oder völlig falsch im Raum. „Da hatte er noch einen Zitterfuß“, nennt es der Coach schmunzelnd in der Nachbetrachtung.

Bei seinem Bundesligadebüt gegen Bayer 04 Leverkusen kam Käuper gerade auf der rechten Halbposition im Mittelfeld noch nicht ganz mit dem hohen Druck des formstarken Gegners zurecht, später, in der defensiven Zentrale, kämpfte er sich dann allerdings erfolgreich in die Partie. Käuper, der lieber geschickt im Raum verteidigt als aggressiv gegen den Gegenspieler herauszurücken, dürfte auch langfristig am ehesten diese Spielfeldzone besetzen.

Sollte es ihm gelingen, seine strategischen und technischen Fähigkeiten auf den Platz zu bringen, könnte Käuper schon in der Rückrunde das umsetzen, was Kohfeldt sich von ihm verspricht – und Werder verstärken, wenn es darum geht, bessere Lösungen bei eigenem Ballbesitz zu finden. „Ole hat eine unheimlich hohe spielerische Qualität, er ist viel besser geworden im Defensivverhalten, und ich traue ihm die Sechs auch alleine zu“, schwärmt Kohfeldt. „Wir müssen den Anspruch haben, auch diese Spieler zu entwickeln, um Alternativen zu haben. Diese Maximilian Eggesteins, die müssen wir häufiger haben. Und Ole ist jemand, dem ich diesen Schritt absolut zutraue.„ Für die U23 ist Käuper nicht mehr vorgesehen. Kohfeldt sagt: “Er muss sich jetzt hier durchsetzen.“