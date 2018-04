Frank Lenk ist Kommunikationsexperte, und einen Trainerschein, die B-Lizenz, hat er auch. Deshalb schaut er mit einem doppelt interessierten Blick auf Florian Kohfeldt. Der Hobbytrainer Frank Lenk will wissen, was der Profi-Trainer Florian Kohfeldt in jedem Spiel so ausknobelt. Und der PR-Stratege Frank Lenk, dessen Agentur "team neusta" mit Werder zusammenarbeitet, will sehen, wie sich Florian Kohfeldt auf der medialen Bühne Fußball-Bundesliga so verkauft. Sein Urteil nach vier Monaten Kohfeldt bei Werder: „Er ist ein Glücksfall für den Verein, für die Zuhörer und die Medien.“

Florian Kohfeldt sagt tatsächlich regelmäßig Sätze, die beim Zuhörer länger als gewöhnlich im Gedächtnis bleiben. „Wer zufrieden ist, bekommt Ärger mit mir“, war so ein Satz, ausgesprochen nach dem jüngsten Sieg gegen Wolfsburg. Lenk findet den Satz gut. Er ist prägnant, „man hätte auch zehn Sätze daraus machen können, aber er transportiert seine Botschaft in einem“.

Wenn Frank Lenk über Kommunikation und Kommunikationsmodelle spricht, dann fällt häufig der Begriff Botschaft. „Florian Kohfeldt“, sagt Lenk, „Florian Kohfeldt kommt sehr über den Inhalt.“ Aha, ist das denn nicht selbstverständlich? „Überhaupt nicht“, sagt Lenk, „es gibt Sätze, die gehen gar nicht. ,Wir sind für unsere Leistung nicht belohnt worden‘ ist so einer. 1000 Mal gehört, aber völlig inhaltslos, der vermittelt nichts. Kein ,normaler‘ Arbeitnehmer dürfte so etwas sagen, wenn ein Projekt kein Erfolg war.“ Für Lenk gilt: Wer etwas sagt, muss auch etwas zu sagen haben.

„Charmant“ und „erfrischend“

Florian Kohfeldt hatte vor ein paar Wochen das Gefühl, etwas sagen zu müssen. Die Pressekonferenz vor dem Rückrundenstart gegen 1899 Hoffenheim war schon so gut wie vorbei, da ergriff Kohfeldt von sich aus noch einmal das Wort und hielt ein flammendes Plädoyer für seinen Spieler Florian Kainz, der mehr sei als nur ein Ersatz für den verletzten Fin Bartels. „Großartig“ nennt Lenk dieses Vorgehen, „das hat einen unmittelbaren Effekt“. Auf den Spieler, der gelobt wird, ohne dass es andere Spieler im Team abwertet. Auf die Zuschauer, deren Erwartungshaltung gesteuert wird, und auch auf die Medien, die ihre Einschätzung, Kainz = Bartels-Ersatz, womöglich überdenken. Und das Beste aus Lenks Sicht: „Spätestens im Wolfsburg-Spiel hat jeder gesehen, dass Kohfeldt auch noch recht gehabt hat.“

Wer Pressekonferenzen länger verfolgt, merkt schnell, wie oft um die Deutungshoheit der Worte gerungen wird. Selbst Selbstverständlichkeiten werden wortreich erklärt, oder man flüchtet sich gleich in Allgemeinplätze. „Alle Spieler sind gleich“, sagen Trainer gern, um allen Spielern das Gefühl zu geben, wichtig zu sein. „Es sind aber nicht alle gleich“, sagt Lenk, und deshalb fand er es „stark“, als Kohfeldt kürzlich darlegte, dass Max Kruse eine Sonderstellung bei ihm habe. „Endlich spricht das, was sowieso alle vermuten, mal einer aus“, sagt Lenk. Er findet das „erfrischend“ und „charmant“.

Zurzeit läuft es bei Werder wieder besser, da lässt es sich natürlich leichter erfrischend und charmant sein. Aber was ist in der Krise? Was für einen Florian Kohfeldt erlebt die Öffentlichkeit, wenn er Misserfolge zu verantworten hat? „Ich wage die Prognose“, sagt Lenk, „dass ihn seine Art – diese Unaufgeregtheit, dieses In-sich-Ruhen – auch in schwierigen Phasen tragen wird.“