Die Werder-Spieler sollen nach dem Wunsch der Geschäftsführung auf Gehalt verzichten, doch eine Einigung darüber gab es bislang nicht. (nordphoto)

Es ist ein Thema, das schnell für viel Aufregung sorgen kann. Entsprechend emotional reagierte Clemens Fritz am Mittwoch, als es in einer Medienrunde um einen möglichen Gehaltsverzicht der Werder-Profis ging. „Es ist völliger Quatsch, dass die Mannschaft etwas abgelehnt hat“, betonte der Leiter Profifußball.

Wie berichtet, sind die bisherigen Gespräche zwischen der Geschäftsführung und den Wortführern der Mannschaft nach WESER-KURIER-Informationen kompliziert und ergebnislos verlaufen. „Bei 25 Spielern hat jeder eine andere Auffassung zu dem Thema und eine andere Wahrnehmung für bestimmte Probleme“, verdeutlichte Fritz. Während der Corona-Zwangspause hatten die Werder-Profis von sich aus einen Gehaltsverzicht für die Zeit ohne Spiele angeboten, ein Teil des Geldes wurde gestundet. Es kam damals zu einer relativ zügigen Einigung. Jetzt ging die Initiative von der Geschäftsführung aus. Sportchef Frank Baumann kündigte entsprechende Gespräche frühzeitig öffentlich an, doch die Spieler stehen dem Thema Gehaltsverzicht anscheinend nicht mehr so offen gegenüber wie vor einigen Monaten. „Es gibt keine Absage und auch keine Zusage. Es gibt einen Austausch. Es ist eben ein Prozess, der etwas länger dauert“, sagte Fritz.

Unter Zeitdruck

Bei den Spielern sei durchaus Verständnis für die Lage des Vereins vorhanden. Fritz: „Es ist ein guter, vernünftiger, kommunikativer Austausch da. Da sollte von außen nicht zu viel hineininterpretiert werden.“ 30 Millionen Euro fehlen Werder nach eigenen Angaben durch die Corona-Krise. Da in Bremen bis auf Weiteres ohne Zuschauer gespielt werden muss, könnten die Verluste noch ansteigen. „Corona hat uns wirtschaftlich getroffen. Das ist ein Thema, über das man spricht. Das kann man aber nicht in drei, vier oder fünf Tagen abhandeln“, sagte Fritz.

Dass ein gewisser Zeitdruck vorhanden ist, musste er allerdings auch einräumen. Am Sonnabend startet für Werder die Saison mit dem Pokalspiel in Jena, eine Woche später geht die Bundesliga los. „Das Thema Gehaltsverzicht ist ein Thema, das man nicht in die Saison hineintragen möchte“, unterstrich Fritz. „Alle sind Profi genug und müssen andere Dinge ausblenden können, aber es ist natürlich ein Vorteil, wenn zum Saisonstart alles erledigt ist und sich alle zu 100 Prozent auf den Fußball konzentrieren können.“