Dieter Eilts ist Werders Ehrenspielführer und WESER-KURIER-Experte. (WESER-KURIER)

Wo steht Werder vor dem Spiel in Leverkusen am Sonnabend (18.30 Uhr)? Rein tabellarisch auf Platz zwölf, bis zu den internationalen Rängen sind es fünf Punkte, bis zum Relegationsplatz nur drei Zähler. Nach unten schauen will WK Flutlicht-Experte Dieter Eilts trotzdem nicht. Er denke immer positiv, betont Werders Ehrenspielführer. „Ich finde die Zielsetzung Europa nach wie vor absolut in Ordnung. Die Mannschaft ist stark genug.“

Dass bisher weniger Punkte auf dem Konto sind als erwartet, hänge in erster Linie mit den vielen Verletzungen zusammen. „Es musste immer wieder umgestellt werden, die Spieler finden keinen Rhythmus“, sagt Eilts, betont aber: „Nur gegen Leipzig war Werder deutlich unterlegen. Die anderen Spiele hätten durchaus auch erfolgreicher gestaltet werden können.“ Dass die Bremer nach vier Partien ohne Sieg nun in Leverkusen mal wieder drei Punkte holen, hält Eilts für realistisch: „Die Mannschaft hat eine Qualität, mit der sie auch Leverkusen schlagen können.“