Gemeinsam für Werder - nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. (nordphoto)

Dass die Werder-Profis bereit sind, in der Corona-Krise auf Teile ihres Gehalts zu verzichten, ist einerseits nicht selbstverständlich. Sie machen es schließlich freiwillig, der Verein hat keinen Rechtsanspruch darauf. Andererseits ist es eben doch selbstverständlich, dass jeder in dieser schwierigen Situation im Rahmen seiner Möglichkeiten hilft. Nicht nur die Spieler wollen auf Gehalt verzichten, auch die Geschäftsführer. Damit demonstrieren sie alle ihre Identifikation mit dem Verein.

Überhaupt zeigt die Werder-Mannschaft in dieser schwierigen und ungewissen Zeit eine große Identifikation mit Werder Bremen und der Stadt Bremen. Stefanos Kapino erklärte im WESER-KURIER-Interview, dass er auch im Falle eines Abstiegs bleiben würde. Niclas Füllkrug tat es ihm gleich. Kapitän Niklas Moisander betonte beim Thema Gehaltsverzicht, dass die Spieler den Verein und die ganze Stadt Bremen „geil“ finden. Diese Identifikation mit dem Klub gefällt mir sehr gut.

Über die Details des Gehaltsverzichts muss noch verhandelt werden. Ich glaube aber, dass es relativ schnell gehen wird, bis Geschäftsführung und Mannschaft auf einen Nenner kommen. Jeder Spieler dürfte bereit sein, sich einzubringen und Abstriche zu machen. Die schwierige Lage ist schließlich jedem bewusst. Es fehlen eingeplante Einnahmen, etwa aus dem Fernsehvertrag und dem Kartenverkauf. Dieses Problem plagt nicht nur Werder, sondern auch viele andere Vereine haben damit zu kämpfen.

Werder wird die Krise meistern

Wie hart es den SV Werder wirklich trifft, muss man abwarten. Vieles liegt zurzeit noch im Unklaren und es gibt viele Fragen, auf die es derzeit keine Antworten gibt. Wie geht es weiter und wann geht es weiter? Wie verhalten sich weitere Sponsoren, nachdem Wiesenhof und Wohninvest ihre Treue zu Werder bekundet haben? Ich bin mir aber sicher, dass Werder diese Krise überstehen wird, auch wenn es sicherlich Einschnitte in einigen Bereichen geben wird und einige Zukunftspläne erst einmal auf später verschoben werden.

Einschnitte gibt es momentan ohnehin in fast allen Bereichen. Die Corona-Krise trifft die gesamte Gesellschaft und hat unser derzeitiges Leben und unsere Verhaltensweisen stark verändert. Überall wird derzeit Hilfe gebraucht. Ein Riesendank gebührt all denjenigen, die das Land am Laufen halten. Viele arbeiten gerade am Limit. Dies sind zum Beispiel die Menschen, die in den Krankenhäusern tätig sind, die in den Supermärkten Regale auffüllen und an der Kasse sitzen, die Lebensmittel transportieren. Fantastisch finde ich auch, wie etwa Studenten bei der Tafel helfen, weil die sonstigen Helfer aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehören. Viele Jüngere gehen auch für ältere Nachbarn einkaufen. Momentan ist viel Solidarität unter den Menschen spürbar. Das ist eine großartige Sache. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, wenn die Krise irgendwann überstanden ist. Ich wünsche mir wirklich, dass dieses Verhalten - sich um den anderen zu kümmern und ihm zu zeigen: Du bist nicht allein, du wirst gesehen - nachhaltig anhält.