Zwei zentrale Figuren des Münchner Aufschwungs: Trainer Hansi Flick und Nationalspieler Joshua Kimmich. (imago images)

Hansi Flick hat den Bayern wieder Schärfe und Wucht verliehen und sie in Teilaspekten zu den Besten der Liga gemacht. Aber der Trainer selbst hat auch eine Schwachstelle.

Das sind Bayerns Stärken:

Mit dem Wechsel von Niko Kovac zu Hansi Flick auf der Trainerbank haben die Bayern in einigen Kernkompetenzen des Spiels deutlich nachjustiert und wirken in gruppen- und mannschaftstaktischen Abläufen wieder deutlich disziplinierter und schärfer. Der Schlüssel zur wiederkehrenden Dominanz im Münchener Spiel ist aber nicht, wie zu vermuten wäre, das Ballbesitzspiel - sondern das Pressing und das Gegenpressing.

Flick erfindet dabei nichts Neues, sondern nutzt die ohnehin schon überragenden individuellen Fähigkeiten und das Tempo seiner Spieler schlicht aus, um mit ein paar anderen Ansätzen derzeit eine der besten Mannschaften der Liga im Spiel gegen den Ball zu formen. Das ist ein bisschen eine Reminiszenz an die Guardiola-Zeit, als die Momente ohne Ball in den eigenen Reihen deutlich weniger Beachtung fanden, für den Grundgedanken der Dominanz und Kontrolle aber unabdingbar sind.

Die Bayern haben ihr Anlaufverhalten und die Anlaufhöhe in der Art angepasst, dass nun nicht mehr der Sicherheitsgedanke im Vordergrund steht, sondern die Gier auf den möglichst frühen Ballgewinn. Dafür schieben drei, manchmal sogar vier Spieler auf die Aufbaulinie des Gegners, dahinter werden der oder die Sechser quasi in Manndeckung genommen. Überhaupt wird kaum noch geleitet, sondern sehr direkt angelaufen. Das führt auf Bayern-Seite zu vielen direkten Mannorientierungen und für den Gegner zu einem sehr frühen, sehr unangenehmen Entscheidungszwang. Die fehlenden kurzen Anspielstationen im Zentrum verstärken das zusätzlich, was in der Regel einen unkontrollierten Schlag in die Spitze zur Folge hat. Selbst ballsichere Mannschaften wie zuletzt Leverkusen oder Gladbach pressten die Bayern auf diese Art sehr scharf.

Im Gegenpressing sind die Fortschritte unter Flick ebenso augenscheinlich. Im engen Zusammenhang mit der Offensivstruktur im eigenen Ballbesitz haben sich sowohl die Zonen als auch die Intensität und Beharrlichkeit im Gegenpressing doch massiv verändert. Die Münchener setzen - aufgrund ihrer besseren Staffelungen in den Halbräumen - genau dort aggressiv und mit mehreren Spielern nach und lassen auch dann nicht vom Gegner ab, wenn der sich mit dem ersten oder zweiten Ball ein wenig Luft verschaffen konnte. Das klassische Fallen und Ordnung finden sieht man bei den Bayern dann erst in wirklich aussichtslosen Situationen. Ist der Ball aber noch nicht sauber gesichert, das Blickfeld für den Gegner schlecht, die Spielrichtung nicht nach vorne gerichtet und sind mögliche Anspielstationen kontrolliert, dann gilt bei Bayern: totale Attacke auf den Ball!

Im Spiel mit dem Ball bestechen nun wieder jene ursprünglichen Komponenten, die in den letzten Monaten immer mehr verschütt gegangen waren: Linienbrechen, Gegnerbindung, Rochaden, Mut und Risiko. Die vielen langen Bälle vom Außenverteidiger zum Flügelangreifer die Linie entlang sind in der Mottenkiste verschwunden, stattdessen spielen die Bayern nun wieder über das Zentrum und dann in die Halbräume.

Anders als noch unter Kovac, wo viele Spiele wie Handballspiele anmuteten, weil die Bayern immer um den gegnerischen Pressingblock gespielt hatten, wird nun wieder mitten hinein kombiniert, um die Kompaktheit des Gegners zu brechen und ihn sozusagen ins Springen zu bekommen. Der Gegner kann nun nicht mehr vergleichsweise leicht von innen nach außen pressen und dann auf dem Flügel auf den Ballgewinn gehen, sondern er muss sein Zentrum schützen - was den Bayern automatisch mehr Platz und Zeit auf den Flügeln gibt, um dann ihre Eins-gegen-Eins-Spieler, ihr fantastisches Hinterlaufen oder den diagonalen Zug ins Zentrum samt Torabschluss ins Spiel zu bringen. Dafür werden auch wieder mehr Spieler auf der letzten gegnerischen Linie postiert, um sich durch die krasse Gegnerbindung für die Kombinationen in tieferen Bereichen des Spielfelds mehr Platz zu schaffen.

Vereinfacht formuliert sind die Bayern im Pressing und Gegenpressing zwar vorhersehbar, setzen diese Momente aber in der Regel sehr sauber und aufmerksam um. Im Spiel mit dem Ball aber wird nun wieder alles abgerufen, was man von den Bayern aus ihren besten Tagen kennt. Die durchgängig hohe individuelle Qualität jedes einzelnen Spielers verstärkt diese Effekte.

Das sind Bayerns Schwächen:

Man muss lange suchen, um an der bayerischen Maschine ein paar Macken zu entdecken. Sehr ersichtlich war in den letzten drei Spielen die ganz schwache Chancenverwertung der Mannschaft. Selbst Robert Lewandowski, der in allen Wettbewerben in dieser Saison fast alles kurz und klein schießt, hatte da so seine Aussetzer. Gegen Leverkusen, Gladbach und zuletzt auch Tottenham vergaben die Bayern mehr als ein Dutzend klarster Torchancen und trafen dazu noch achtmal den Pfosten oder die Latte. Darauf zu vertrauen, dass die Inkonsequenz vor dem Tor weiter anhält, wäre allerdings der falsche Weg.

Stattdessen zeigten sich die Münchener auch anfällig für Konter, wenn das Gegenpressing entweder zu spät ausgelöst wird oder durch das riskante Durchschieben der Spieler im Raum vor den Innenverteidigern nicht gesichert ist. Mit Spielern, die zum einen ein Tiefenzuspiel sauber ablegen und dann zum anderen mit Geschwindigkeit wieder selbst in die Tiefe starten können, haben Bayerns Innenverteidiger einige Probleme.

Mit Niklas Süle fehlt der mit Abstand schnellste Spieler, Javi Marinez oder Jerome Boateng sind altgediente Veteranen, die in engen Zonen immer noch weltklasse sein können - sobald das Feld aber aufgeht, bekommen sie Probleme. Da auch Martinez gesperrt fehlen wird, dürfte Benjamin Pavard in die Zentrale rücken. Der Franzose hat zwar gutes Tempo, ist aber immer auch für einen kleinen oder großen Stellungsfehler gut.

Der erste Plan der Mannschaft und ihre individuelle Qualität reichen in der Regel aus, um die Spiele in der Bundesliga auch wieder zu gewinnen. Gleichzeitig sind beide Merkmale aber auch Ansatzpunkte für den Gegner: Dem ohnehin schon dünnen Kader fehlen sechs verletzte oder gesperrte potenzielle Stammspieler, vermutlich wird die Bank am Samstag mit Spielern aus der Regionalligamannschaft aufgestockt. Das erschwert - zumindest ein wenig - das Reagieren auf bestimmte Spielverläufe.

Noch wichtiger aus Bremer Sicht dürfte aber der Umstand sein, dass die Bayern zwar einen herausragenden Plan A haben - aber erstaunlicherweise immer noch keine vernünftigen Alternativen dazu in der Hinterhand. Was sich unter Kovac (wie etwa beim Remis in Leipzig) angedeutet hatte, setzt sich mit Flick fort. Die Bayern reagieren nicht besonders flexibel auf Umstellungen oder Anpassungen der Gegner, sondern prügeln ihre Idee gnadenlos durch. Das funktioniert in neun von zehn Fällen, es lässt aber zumindest einen kleinen Raum für ein paar kreative Ideen der Gegenseite…

Das ist der Schlüsselspieler:

Vermutlich wird Joshua Kimmich wegen der angespannten Personallage in der Defensive wieder vom Mittelfeldzentrum nach rechts hinten in die Viererkette rücken (müssen). Damit fehlt den Bayern zwar ihr spielintelligentester Spieler im Mittelfeld, aber auch von der oftmals zu Unrecht verkannten Position rechts hinten kann der Nationalspieler das Spiel seiner Mannschaft sehr gut steuern. Kimmich rückt dann immer wieder mit dem Ball am Fuß einfach ein in seine bevorzugte Zone und bricht damit das Pressing auf. Oder er bleibt auf seiner Seite, schiebt energisch nach, flankt oder zieht selbst zum Tor. Kimmich ist dabei nicht nur besonders ballsicher, sondern auch bissig im Gegenpressing und ein steter Antreiber der Mannschaft, der auch verbal nach vorne drängt und eine Mentalität an den Tag legt, die absolut perfekt zum Klub-Motto des „mia san mia“ passt.