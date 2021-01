Stark gemacht: Josh Sargent klärt nach einer Ecke im eigenen Strafraum. (dpa)

Vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen bekundete Werder-Trainer Florian Kohfeldt seinen großen Respekt vor Peter Bosz. Leverkusens Trainer habe die Mannschaft zu einem Spitzenteam geformt. Kohfeldt imponiere Boszs offensiver Stil. „Wir erwarten eine Mannschaft mit viel Tempo, individueller Qualität, Spielwitz im Zentrum und vielen tiefen Läufen“, sagte er vor der Partie.

Davon war beim 1:1 zwischen Werder und Leverkusen nicht viel zu sehen. Die hochgelobten Leverkusener blieben offensiv harmlos. Das lag auch an einer starken Bremer Defensive – aber eben nicht nur.

5-3-2 gegen 4-3-3

Vom System her blieb Bayer-Coach Bosz seinem offensiven Ansatz treu: Seine Elf begann in einem 4-3-3. Die Außenstürmer rückten weit nach vorne, um Breite auf dem Flügel zu schaffen. Die Doppelacht aus Kerem Demirbay und Nadiem Amiri sollte für Kreativität und Tiefenläufe sorgen.

Werder-Coach Kohfeldt hielt seinem Kontrahenten ein 5-3-2-System entgegen. Im Zentrum agierte ein kompaktes Dreier-Mittelfeld vor einer Fünfer-Abwehrkette. Etwas überraschend übernahm Jean-Manuel Mbom die zentrale Position vor der Abwehr. Kevin Möhwald und Maximilian Eggestein agierten in den Halbräumen neben Mbom. Vorne sollte der Doppelsturm aus Joshua Sargent und Tahith Chong für Tempo sorgen bei Konteraktionen.

Diese Konter waren aber eher ein untergeordneter Teil der Bremer Strategie. Im Vordergrund stand die defensive Stabilität. Werder wollte den Spielaufbau der Leverkusener auf die Außenverteidiger lenken. Diese sollten im Anschluss den Ball nicht ins Mittelfeldzentrum spielen dürfen. Stattdessen provozierte Bremen lange Bälle den Flügel entlang oder zu Stürmer Patrik Schick.

Werders Plus auf den Flügeln

Leverkusen ließ sich jedoch selten zu risikoreichen Aktionen verleiten. Meistens wählten die Außenverteidiger den einfachen Weg: Sie spielten den Ball zurück zum Innenverteidiger. Bayers Verteidiger ließen den Ball lange in den eigenen Reihen zirkulieren. Allein Edmond Tapsoba und Rechtsverteidiger Aleksandr Dragovic spielten 236 Pässe im Verlauf der Partie, von denen rund 90% beim Mitspieler ankamen. Die gesamte Bremer Mannschaft kam auf 261 Zuspiele (wohlgemerkt bei einer wesentlich geringeren Passgenauigkeit von knapp 60%).

Diese Zahlen beschreiben die Dynamik der Partie recht treffend. Oder besser gesagt: Sie beschreiben die nicht vorhandene Dynamik. Leverkusen wählte fast immer den risikoarmen Weg, ließ Ball und Gegner laufen. Werder verharrte im eigenen 5-3-2-System und rückte erst dann auf den Gegner, wenn dieser Raumgewinn auf dem Flügel erlangte.

Der Zugriff auf den Flügeln war indes eine absolute Bremer Stärke an diesem Nachmittag. Eggestein und Möhwald rückten weit heraus, um zusammen mit den Außenverteidigern die gegnerischen Außenstürmer zu isolieren. Besonders Ludwig Augustinsson überzeugte im direkten Duell gegen Leon Bailey.

Werder verteidigte dabei clever: Die Bremer versuchten stets einen Schritt tiefer zu stehen, um keine Flanken zu Ecken abzufälschen. Neun Treffer hatten die Leverkusener in dieser Saison bereits nach Eckbällen geschossen. Zwischen der 15. und 77. Minute ließ Werder keine einzige Ecke zu.

Zwei Chancen, zwei Tore

Trotz der defensiv starken Vorstellung kam die Bremer Führung kurz nach der Pause überraschend. Werder hatte zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen Torschuss abgegeben. Chong und Sargent konnten sich bei Umschaltsituationen selten durchsetzen. Durch die tiefe Ballzirkulation und die dadurch recht tiefe Rolle der Leverkusener Außenverteidiger gab es keine Räume, die Werder in Kontersituationen hätte bespielen können. Der Führungstreffer fiel folgerichtig nicht aus dem Spiel, sondern nach einem Standard (52.).

Bosz löste nach dem Bremer 1:0 seine Viererkette in der Abwehr auf. Fortan agierten die Leverkusener aus einem 3-4-3-System. Florian Kohfeldt zog Sargent auf die linke Seite, um das neue Leverkusener System zu kontern. Das neu formierte 5-4-1 sollte die Flügel besser sichern. Selbst Niklas Füllkrug musste nach seiner Einwechslung (81., für Sargent) defensiv auf dem linken Flügel aushelfen.

Leverkusen fiel offensiv gegen die Bremer nicht viel ein. Diese zogen sich an den eigenen Strafraum zurück. Bayer schlug Flanke um Flanke, um irgendwie in den Bremer Strafraum zu gelangen. Von Erfolg gekrönt war nur eine Hereingabe – und diese führte prompt zum Ausgleich (70.). Es war die einzige Großchance, die Werder an diesem Nachmittag zuließ.

Gerade einmal zwei Schüsse gab Werder ab

Das Fazit der Partie ist entsprechend ein altbekanntes: Bremens Defensive gebührt (mal wieder) ein Lob. Gegen eine der stärksten Offensivreihen der Liga ließen die Bremer kaum Schüsse zu. Offensiv war Werder hingegen abermals komplett harmlos. Zwei mickrige Schüsse gaben die Bremer in Richtung Leverkusener Kasten ab; Negativrekord in dieser Saison.

Für den Punktgewinn darf sich Bremen bei der eigenen Defensive bedanken. Und bei einer Leverkusener Mannschaft, die nichts gemein hatte mit jenem Team, das Kohfeldt unter der Woche noch gelobt hatte.