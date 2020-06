Mit vollem Schwung ins Weserstadion: Auch als krasser Außenseiter will sich Werder gegen die Bayern nicht so leicht geschlagen geben. (gumzmedia/nordphoto)

Da ist er wieder, der Tag, an dem eigentlich nicht allzu viel geht. So jedenfalls die weitläufige Meinung. Und in dieser Saison ist sie vielleicht noch etwas verbreiteter als sonst. In den vergangenen Jahren war es stets das gleiche Bild: Wann immer es Werder mit dem FC Bayern München zu tun bekam, gab es eine Niederlage. Im September 2010 reichte es mal zu einem Remis (0:0), der letzte Bremer Sieg ist sogar noch 24 weitere Monate her. Warum also sollte ausgerechnet jetzt, wo Werder gegen den Abstiegs kämpft und der Rekordmeister vor dem nächsten Titelgewinn steht, alles anders werden?

Eine passende Antwort darauf haben sie auch bei Werder nicht parat. „Über Statistiken sollten wir uns lieber nicht unterhalten“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Montag. Trotzdem ist er nicht erpicht darauf, die 90 Minuten schon abzuhaken, ehe sie überhaupt gespielt sind. „Ich will die Mannschaft so vorbereiten, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Da kann ich mich ja nicht hinstellen und den Jungs sagen, dass sie bitte nicht 6:0 verlieren sollen“, bekräftigte er. „Dann bin ich unglaubwürdig. Natürlich ist das eine besonders schwierige Aufgabe, aber vorher nur über das Torverhältnis und die Höhe der Niederlage zu diskutieren, das geht nicht.“

Oben gegen unten

Nun bringt es die Kuriosität des Spielplans mit, dass spätestens am Mittwochabend genau darüber geredet werden wird. Ligaweit. Denn Werder trifft an diesem 32. Spieltag nicht nur auf die Bayern, exakt 24 Stunden später müssen die direkten Konkurrenten aus Mainz (in Dortmund) und Düsseldorf (in Leipzig) ebenfalls gegen zwei Schwergewichte ran. Wer sich am besten verkauft, verbessert automatisch auch seine Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt. „Es spielt keine Rolle, gegen wen die anderen Mannschaften spielen“, sagt Sportchef Frank Baumann dennoch. „Natürlich sind das auch schwere Spiele, aber man hat ja zuletzt gesehen, dass ein Abstiegskandidat gegen einen Klub aus der oberen Tabellenregion nah dran war etwas mitzunehmen.“ Gemeint ist Fortuna Düsseldorf, das spät und unglücklich gegen die Borussia aus Dortmund verlor. „Das ist Ansporn für uns – aber auch Warnung, dass die anderen Teams ebenfalls punkten können.“

Nun haben die Bremer innerhalb dieses Trios die vermeintlich schwierigste Aufgabe. Der Branchenprimus eilt aktuell von Sieg zu Sieg und dominiert die Liga. „Es ist relativ sicher, dass die Bayern auch dieses Mal Deutscher Meister werden – das muss aber nicht unbedingt schon am Dienstag der Fall sein“, sagt Frank Baumann, der nur ungern den Gastgeber der nächsten Meisterfeier spielen will. „Von unserer Seite ist nichts vorbereitet.“

Keine Meister-Geschenke

Das ändert aber nichts daran, dass die Wahrscheinlichkeit auf bajuwarische Jubelszenen im Weserstadion recht groß ist. „Die Ausgangslage gibt es jetzt nicht her, dass ich sagen kann: ,Wir werden die Bayern schlagen'. Das wird man von mir nicht hören“, sagte Florian Kohfeldt. „Natürlich wollen wir dieses Spiel aber gewinnen, das ist ja gar keine Frage.“

Folglich wird Werders Cheftrainer seine Spieler jetzt auch nicht in Watte packen, um sie möglichst ausgeruht in die entscheidenden Duelle an den beiden kommenden Wochenenden zu schicken. „Ich werde keinen Spieler schonen und jetzt schon mit einem halben Auge auf Mainz schauen“, kündigte Kohfeldt unmissverständlich an. „Es ist ein Bundesliga-Spiel, in dem man Punkte holen kann. Und wir brauchen Punkte.“

Zuspruch für Rashica

So wird mit großer Sicherheit also auch Kevin Vogt wieder mit dabei sein. Der Defensivakteur hat bereits vier Gelbe Karten auf dem Konto, eine weitere Verwarnung könnte sich im brisanten Endspurt also doppelt rächen. „Kevin schafft es schon eine gewisse Zeit, mit vier Gelben Karten zu spielen. Es ist keine Überlegung, ihn deswegen rauszunehmen“, sagte Kohfeldt und wiederholte: „Ich werde die Mannschaft auf den Platz schicken, die meiner Meinung nach die größte Chance hat, gegen Bayern zu punkten.“

Helfen könnte dabei Milot Rashica. Der 23-Jährige hat immerhin in den beiden vergangenen Partien gegen die Bayern jeweils sehenswert getroffen – schleppt sich aber gerade durch ein gewaltiges Formtief. Zuletzt verschoss er auch noch einen Strafstoß. „Ich habe schon und werde auch nochmal das Gespräch mit Milot suchen. Wir wollen ihn schnellstmöglich in eine Verfassung bringen, in der er seine Qualitäten abrufen kann. Die hat er ja nicht verloren“, sagte Florian Kohfeldt, der abgesehen von Ömer Toprak und Kevin Möhwald keine Ausfälle zu beklagen hat. „Er war gegen Paderborn bis zum Elfmeter gut im Spiel – dann verschießt er den und das Zutrauen ist etwas weniger geworden. Gerade für einen Offensivspieler ist es aber wichtig, dass ich ihn weiter darin bekräftige, dass er das Risiko suchen soll. Er ist für uns sehr wichtig, wir brauchen seine Qualitäten in den letzten drei Spielen unbedingt.“

Ebenso wie eine gute Stimmung. Nach dem jüngsten Kantersieg war durchaus zu spüren, dass sich die Atmosphäre rund um den Osterdeich und im Fanlager wieder etwas gewandelt hat. Das Prickeln ist zurück. „Es ist ganz normal, dass die Woche nach einem Sieg leichter fällt und die Stimmung besser ist“, sagte Frank Baumann. „Das war schon nach den Siegen gegen Freiburg und Schalke so. Deshalb sind wir aber auch gewarnt, dass wir uns das immer wieder neu erkämpfen müssen.“ Vielleicht ja schon gegen feierwillige Bayern.