Werder ist nach den Siegen gegen Augsburg und Union Berlin wieder zurück in der Spur und hat einen kompletten Fehlstart nach den Niederlagen zum Auftakt (Düsseldorf und Hoffenheim) verhindert. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Grün-Weißen aber nicht. Bereits am Sonnabend (18.30 Uhr) wartet mit Leipzig ein dicker Brocken auf die Bremer. RB reist als ungeschlagener Tabellenführer an die Weser. Für Werder Zugang Michael Lang ist das aber noch lange kein Grund, nicht an einen eigenen Sieg zu glauben: „Jeder Spieler freut sich auf das Spiel. Wir haben den Glauben, dass wir gewinnen können. Die Mentalität wird wieder wichtig sein. Wir müssen uns genauso präsentieren wie am letzten Wochenende“, sagte der Schweizer am Dienstag in einer Medienrunde.

Der Sieg am vergangenen Wochenende bei Union Berlin sei dabei extrem wichtig gewesen, „der Erfolg hat uns noch mal zusammengeschweißt. Wir haben als Team gekämpft und es war ein geiles Gefühl als Sieger vom Platz zu gehen“, so Lang, der insgesamt mit seinen ersten Wochen bei Werder absolut zufrieden ist. „Man merkt zwar, dass noch Luft nach oben ist - aber meinen Start hätte ich von den Leistungen und den Ergebnissen her vorher so unterschrieben“, erklärte der Schweizer.

Der 28-Jährige war Ende August von Borussia Mönchengladbach zu Werder gewechselt. Während der Abwehrspieler bei der Borussia zuletzt kaum bis gar nicht mehr zum Einsatz gekommen war, zählt Lang in Bremen - aufgrund der zahlreichen Ausfälle - direkt zum aktuellen Stammpersonal. „Mir selbst war nicht bewusst, wie lange ich gar nicht mehr gespielt habe – es war dann aber so, als wenn man nach einer langen Verletzung zurückkommt, da merkt man, wofür man lebt“, so Lang.