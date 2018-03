Jesper Verlaat könnte Werder im Sommer verlassen. (nordphoto)

Herr Verlaat, kürzlich haben Sie bei Instagram ein Foto veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie Sie als Kind mit Ihrem Vater Frank Verlaat durch den Kabinengang des Weserstadions laufen, beide im Werder-Trikot mit der Nummer 14. Haben Sie das Bild aus einem bestimmten Grund veröffentlicht?

Jesper Verlaat: Nein, ich finde das Bild einfach richtig schön. Mein Vater hat bei Werder gespielt, ich spiele jetzt bei Werder. Deswegen hat das ganz gut gepasst.

Das Bild gefällt vielen Fans, weil es zeigt, dass Sie schon lange mit dem Verein verbunden sind. War es damals als kleiner Junge schon Ihr Traum, einmal für Werder in der Bundesliga zu spielen?

Ich habe mit vier Jahren in Bremen angefangen, Fußball zu spielen. Beim FC Oberneuland. Ich habe früher gesagt: Ich will mal bei Werder spielen. Ob das damit zu tun hatte, dass mein Vater auch hier gespielt hat, ist die Frage. Aber es war auf jeden Fall ein Traum.

Aktuell sieht es allerdings nicht danach aus, als sollte dieser Traum noch wahr werden. Sportchef Frank Baumann hat gesagt, dass für Sie in der kommenden Saison kein Platz im Profikader frei ist, weil Werder in der Abwehr sehr gut besetzt ist. Wie wird es für Sie weitergehen?

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder verlängere ich meinen Vertrag und werde ausgeliehen. Oder ich gehe ganz weg. Wir müssen am Ende der Saison gucken, was für mich sportlich und persönlich der beste Schritt ist.

Und wie gehen Sie jetzt damit um, dass mit Ihnen bei den Profis nicht mehr geplant wird?

Die Nachricht hatte sich angedeutet, das war also kein Schlag ins Gesicht. Für mich persönlich muss jetzt eben der nächste Schritt kommen.

Bei welcher der zwei Optionen haben Sie das bessere Bauchgefühl? Bei einer Ausleihe oder bei einem Vereinswechsel?

Das hängt davon ab, welcher Verein es werden wird. Da muss es vom Gefühl her passen. Ich muss es aus dem Bauch heraus entscheiden, zusammen mit meiner Familie und meinen Beratern.

Gibt es denn schon Angebote, mit denen Sie sich beschäftigen?

Es gibt Anfragen, aber woher die kommen, verrate ich natürlich nicht. (lacht)

Sie sind in den Niederlanden geboren. Gibt es neben dem Traum, einmal für die Werder-Profis zu spielen, auch den Traum, in der Ehrendivision aufzulaufen?

Ja, natürlich. Ich habe früher immer die niederländische Liga im Fernsehen geguckt. Ich bin ein Fan von Ajax. Die Eredivisie ist eine Liga, in die ich mal will. Ob das in vier, fünf Jahren passiert oder später, wird sich zeigen. Jetzt wäre es für mich optimal, erst einmal in Deutschland zu bleiben.

Klar ist aber, dass Sie Bremen im Sommer zumindest vorerst den Rücken kehren. Wie schwer wird es ihnen fallen, die Stadt zu verlassen, in der Sie einen Teil Ihrer Kindheit verbracht haben?

Ich bin jetzt insgesamt das sechste Jahr in Bremen. Das ist mein zweites Zuhause. Ich habe eine starke Verbindung zum Verein aufgebaut, habe hier meine Freunde. Wie sich der Abschied anfühlen wird, ist jetzt schwer zu sagen. Das hängt auch davon ab, ob ich ausgeliehen werde oder ganz weggehe.

Im Sommer 2017 waren Sie mit den Profis im Trainingslager im Zillertal. Sie waren sehr nah dran am Bundesligakader, erst recht nach der Verletzung von Niklas Moisander. Warum hat es trotzdem nicht gereicht?

Die Vorbereitung im Zillertal lief gut. Es war aber abgemacht, dass ich meine Spielpraxis in der U 23 sammele und bei den Profis mittrainiere. Ich habe alles gegeben, aber letztendlich liegt die Entscheidung bei den Verantwortlichen. Wir waren im Austausch. Alexander Nouri (damals Werder-Trainer; Anm. d. Red.) hat mir gesagt, dass ich den Ball manchmal noch zu lange halte. Darauf habe ich dann geachtet, und es lief auch gefühlt besser.

Ihr Vater Frank Verlaat hat einst für Werder in der Bundesliga gespielt. Empfinden Sie Ihren Familiennamen manchmal als Druck?

Nein. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass die Verantwortlichen von Werder gedacht haben: Okay, Jesper ist der Sohn von Frank Verlaat, er muss auch so gut sein. Ich bin einfach nur ein Fußballspieler mit einem ganz normalen Vater.

Und sprechen Sie mit Ihrem Vater auch über Ihre sportliche Zukunft?

Klar, er kann mir da mit seiner Erfahrung viele Tipps geben. Er unterstützt mich, wo er nur kann, und dafür bin ich dankbar.

Ist die sportliche Situation in der U 23 auch mal Thema zwischen Vater und Sohn?

Natürlich. (macht eine Pause) Das ist natürlich alles andere als zufriedenstellend. Wir müssen endlich mal wieder gewinnen, das würde uns allen guttun.

Werders U 23 hat seit Anfang August kein Spiel mehr in der dritten Liga gewonnen. Ist die Mannschaft nicht gut genug?

Das würde ich nicht sagen. Wir haben bestimmt die Hälfte unserer Spiele sehr knapp verloren, und es lag immer nur an Kleinigkeiten. Und wenn man 26 Spiele lang nicht mehr gewonnen hat, strotzt man nicht gerade vor Selbstvertrauen.

Der unglückliche Saisonverlauf macht es für Sie nicht leichter, sich für einen neuen Klub zu empfehlen.

Ich bin nicht der Typ, der nur auf sich guckt. Sonst würde ich Tennis spielen. Ich versuche, mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, und wenn das klappt, dann sehe ich dabei auch gut aus.

Aktuell können Sie der Mannschaft jedoch nicht helfen. Sie sind am Rücken verletzt. Wie geht es Ihnen?

Besser. Ich habe in dieser Woche teilweise mittrainiert, und es fühlt sich momentan ganz gut an. Aber es ist schwer zu sagen, wann ich wieder spielen kann. Ich will erst mal schmerzfrei sein, dann sehen wir weiter. Mein Ziel ist aber, noch in dieser Saison wieder zu spielen.

Florian Kohfeldt, der bis zu seiner Beförderung Ihr Trainer in der U 23 war, hat vor einiger Zeit gesagt: „Jesper hinterfragt zu viel. Im Fußball gibt es nicht für alle Dinge eine Erklärung.“ Sind Sie zu schlau für den Profifußball?

Das will ich jetzt so nicht sagen. (lacht) Früher hab ich zu viel nachgedacht, aber mittlerweile bin ich weiter und viel reifer. Seit meinem Gespräch mit Florian versuche ich, die Dinge etwas lockerer zu sehen, und ich merke, dass mir das hilft. Natürlich denke ich auch nach, aber nicht nur über Fußball, sondern auch über das Leben selbst. Das macht mich zu dem, was ich bin.

Wenn Sie aber so viel über alles nachdenken: Haben Sie auch mal darüber nachgedacht, vielleicht etwas ganz anderes zu machen, wenn es im Sommer nicht so mit der Fußballkarriere weitergeht wie erhofft?

Nein, den Gedanken gibt es nicht. Ich versuche, mich voll und ganz auf Fußball zu konzentrieren und den nächsten Schritt zu machen. Von anderen Gedanken will ich mich nicht ablenken lassen.

Das Gespräch führten Christoph Bähr und Patrick Hoffmann.

Jesper Verlaat

wechselte 2012 aus Portugal zu Werders U 17-Mannschaft. Der Innenverteidiger schaffte über die U 19 den Sprung in die U 23 und in den erweiterten Profikader. In der Fußball-Bundesliga kam der 21-Jährige bisher nicht zum Einsatz. In der dritten Liga bestritt er 72 Partien. Derzeit setzt ihn ein Haarriss im Lendenwirbelbereich außer Gefecht.

