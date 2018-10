Es ist gerade mal zwei Wochen her, da waren die Werder-Fußballerinnen erfolgreich mit einem 3:0 bei Borussia Mönchengladbach in die 1. Bundesliga gestartet. Der Auftakterfolg nährte die Hoffnungen auf eine vergleichsweise ruhige Saison. Das hatten sich die Bremerinnen schließlich vorgenommen: Sie wollen sich am liebsten raushalten aus dem Abstiegskampf, nichts zu tun haben mit dem Tabellenkeller. Mittlerweile dürfte feststehen, dass vorerst nichts wird aus diesem Vorhaben: Dem Sieg in Gladbach war schließlich eine 0:1-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen gefolgt, und nun verlor Werder mit 0:3 (0:1) beim MSV Duisburg.

Es passierte, was auch den männlichen Werder-Bundesligaspielern am Vortag zum Verhängnis geworden war: Werder kassierte frühzeitig einen Platzverweis. Es gab keinen Zweifel, dass die Rote Karte gegen Lina Hausicke nach gut einer halben Stunde einen maßgeblichen Einfluss auf die Partie genommen hatte. Aber vertretbar war die Karte schon. Schließlich hatte die Innenverteidigerin die österreichische Nationalspielerin Lisa Makas im Laufduell gefoult und der Gegnerin damit eine gute Möglichkeit genommen. „Für mich war die Rote Karte gegen Lina nicht zwingend notwendig, Gelb hätte in der Situation auch gereicht“, kommentierte jedoch Carmen Roth die vorentscheidende Szene.

Werders Trainerin musste allerdings einräumen, dass mit dem Platzverweis nur der „nächste Rückschlag“ verbunden war – ihr Team hatte sich nämlich zuvor bereits in Schwierigkeiten gebracht. Diese kamen allerdings nicht völlig unerwartet. War Werder noch relativ locker zum Duell mit dem Aufsteiger in Gladbach gereist, hatte bereits die schwache Leistung bei der Niederlage gegen Leverkusen unterstrichen, dass die Roth-Elf unter Druck offenbar Probleme bekommt. So hatte sie die Chance auf drei Punkte gegen den zweiten Neuling aus der Hand gegeben. In Duisburg ging es gegen den dritten potenziellen Abstiegskandidaten und deshalb auch dringend um eine Rehabilitation – eine Situation, der die Bremerinnen bereits in den ersten Minuten nicht standhielten. Ein Ballverlust im Mittelfeld hatte die Führung eingeleitet, die Yvonne Zielinski schließlich aus wenigen Metern erzielte.

Und nun wartet Wolfsburg

„Wir haben Duisburg zur Führung eingeladen“, musste Carmen Roth erkennen. Als ihr Team dann noch in Unterzahl geriet, standen die Zeichen endgültig auf Niederlage. Dabei hatte der Platzverweis sogar einen positiven Effekt gehabt: Anschließend gab Werder seine selbst auferlegte Zurückhaltung auf und trat mutiger an. Es reichte allerdings nicht, um das Tor des Gegners ernsthaft in Gefahr zu bringen. Insofern war die Analyse des gegnerischen Trainers durchaus treffend. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. Bereits vor der Roten Karte haben wir uns einige Tormöglichkeiten erspielt und dann in den richtigen Momenten zugeschlagen“, meinte Thomas Gerstner.

Seine Mannschaft traf gegen den aufgerückten, aber ungefährlichen Gast aus Bremen durch Makas und Dörthe Hoppius zum 3:0-Endstand. Angesichts seines klaren Chancenplus hätte der MSV aber durchaus noch mehr Treffer erzielen können. Doch auch so stand am Ende eine herbe Enttäuschung, von der sich Werder nun schnell erholen sollte. Nach einer Pause steht am 14. Oktober das Heimspiel gegen den Spitzenreiter aus Wolfsburg auf dem Plan. Der hat am Sonntag Pokalfinalist FC Bayern München mal eben mit 6:0 düpiert.