Es sind zuletzt viele nette Worte über Werder gesagt worden. Die Spielweise, die Mentalität, der Trainer – alles Dinge, die für reichlich Lob sorgten. Mitunter war kaum zu glauben, dass tatsächlich über einen Abstiegskandidaten gesprochen wurde. Wenn es also nach diesen Worten geht, dann besteht kein Zweifel daran, wer am Sonnabend beim SC Freiburg (15.30 Uhr) die Punkte holt: das Team aus Bremen. Es dürfte wenig überraschen, dass die Aufregung genau dort am geringsten ist.

„Auf der einen Seite freut man sich, dass die Jungs die Anerkennung bekommen, die sie sich über die letzten Monate verdient haben“, sagte Florian Kohfeldt am Donnerstag. „Sie können ein Stück weit stolz sein, dass sie es mit einer etwas anderen Form von Fußball als vielleicht üblich in diesen Tabellenregionen geschafft haben, sich in eine Position zu bringen, in der der Klassenerhalt ein realistisches Ziel ist.“

Es gibt da aber eben auch die andere Seite, die wichtigere. Der Blick auf die Tabelle gibt Anlass zur Hoffnung, mehr aber auch nicht. Werder ist Tabellen-15., hat 23 Punkte auf dem Konto und entsprechend viel Arbeit vor der Brust. „Wir müssen jedes Spiel mit maximaler Intensität angehen, dürfen uns keine Sekunde Luftholen erlauben“, betonte Kohfeldt. „Wir müssen weiter arbeiten – und das haben wir diese Woche auch getan.“ Ohnehin habe der Coach nicht das Gefühl, dass seine Spieler Gefahr laufen, sich auf den jüngsten Siegen auszuruhen. „Ich glaube nicht, dass ich auf die Euphoriebremse treten muss“, sagte er und fügte mit einem schelmischen Lächeln an: „Ich hab's aber trotzdem nochmal erwähnt.“

Die Bremer wissen um die große Chance, die sie haben. Den direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg haben sie bereits bezwungen, nun sollen flugs der SC Freiburg und Hamburger SV folgen. Weitere sechs Punkte, die enorm helfen würden, den Nichtabstieg vielleicht schon früher als gedacht zu realisieren. So weit die Theorie. Dazwischen liegt enorm viel Praxis. Da ist es auch egal, dass Werder in Freiburg zuletzt häufig ganz gut aussah. Doch selbst das famose 5:2 aus dem Vorjahr ist in diesen Tagen nichts mehr wert. So schade, so wahr.

Delaneys Dreierpack

Damals war Thomas Delaney der gefeierte Held, der Däne traf gleich dreifach. Nach seiner Auszeit zuletzt gegen Wolfsburg wird nun wieder von Beginn an mit ihm geplant. „Thomas ist unumstrittener Stammspieler und eine absolute Vertrauensperson für mich. Es muss schon viel passieren, damit er am Samstag nicht spielt“, sagte Kohfeldt. Insbesondere nach dem Ausfall von Zlatko Junuzovic wird Werder die Führungsqualität und Einsatzfreude des 26-Jährigen gut gebrauchen können.

Die anstehende Aufgabe ist nämlich von spezieller Natur. Für Florian Kohfeldt steht fest, dass es keine normale Bundesliga-Partie wird. Die Atmosphäre, der Gegner, das Stadion – eine Kombination, die in Deutschlands Fußball-Oberhaus nicht alltäglich ist. „Wir müssen uns auf etwas Besonderes einstellen, denn Freiburg ist zu Hause noch einmal etwas ganz anderes als auswärts“, sagte er. „Es hat aus meiner Sicht auch mit dem speziellen Ambiente dort zu tun, der Platz ist gefühlt ein Quadrat.“ Und dann kommen ja auch noch die gegnerischen Akteure dazu. „Sie agieren sehr kompakt in den verschiedensten Grundordnungen. Deshalb werden wir uns auch eine hohe taktische Flexibilität bewahren müssen“, sagte Kohfeldt. Heißt: Er braucht Spieler, die nicht nur nach Schema F agieren, sondern gern auch noch ein paar Alternativen mehr zu bieten haben. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass genau das der Fall ist. Werder spielt längst nicht mehr monoton, sondern vielseitig und variabel.

Respekt vor Streich

Diese Stärke soll nun erneut zutrage kommen, an einem Standort, der nicht so recht ins schwerreiche Profigeschäft passen will. Dass es die Freiburger mit ihren Mitteln, ihrer Spielweise und ihrer Philosophie trotzdem schaffen, hat ihnen viele Sympathien eingebracht. Und Respekt. „Ich finde, dass sie es Jahr für Jahr hinbekommen, eine richtige Mannschaft auf den Platz zu stellen. Jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, was zu tun ist“, sagte Florian Kohfeldt. Ähnlich wie in Bremen gilt ein derartiges Lob meist auch dem Trainer, in diesem Fall Christian Streich. „Ich habe sehr großen Respekt vor dem Kollegen, wie er das über Jahre hinbekommen hat und sich da auch nicht von den Wellentälern der Öffentlichkeit und den sportlichen Ergebnissen hat beeinflussen lassen.“

Bislang ist es Christian Streich und seiner Mannschaft mal wieder ganz gut gelungen. Mit 25 Zählern stehen sie auf Rang zwölf, könnten bei einer Niederlage aber von Werder überholt werden. Florian Kohfeldt hätte nichts dagegen – im doppelten Sinne: „Wenn wir nicht drei Punkte holen in Freiburg, dann haben wir danach gegen den HSV schon wieder ein Mega-Druck-Spiel.“ Und darauf hat er überhaupt keine Lust.

