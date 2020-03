Davy Klaassen handelte sich in Berlin eine Gelbsperre ein. (nordphoto)

Es ist wohl nicht das größte Problem in der aktuellen Werder-Krise, aber es ist eines der vielen Probleme, die die Bremer einfach nicht in den Griff kriegen. In der Rückrunde fehlen immer wieder Spieler wegen unnötiger Sperren. In Berlin holte sich nun Davy Klaassen seine fünfte Gelbe Karte wegen Meckerns ab und muss am kommenden Montag zuschauen, wenn Werder Bayer Leverkusen empfängt.

Kapitän Niklas Moisander machte den Anfang, als er im ersten Spiel nach der Winterpause in Düsseldorf eine Gelb-Rote Karte wegen Reklamierens kassierte. Marco Friedl sah seine fünfte Gelbe Karte wegen Meckerns, Davie Selke wegen einer Schwalbe. Nur Maximilian Eggestein handelte sich seine Gelbsperre wegen eines Foulspiels im Zweikampf ein.

Klaassen stand bislang in allen 28 Pflichtspielen der Saison auf dem Platz, wegen seiner Sperre fehlt der Vize-Kapitän nun erstmals. Trainer Florian Kohfeldt muss somit das Mittelfeld umbauen, eine Achter-Position wird frei. Leo Bittencourt könnte dort spielen, eventuell auch Johannes Eggestein.

Philipp Bargfrede wäre nach seiner Verletzungspause schon gegen Hertha fit für einen 45-minütigen Einsatz gewesen, wie Kohfeldt erklärte. Der Spielverlauf habe eine Einwechslung aber nicht hergegeben. Gegen Leverkusen dürfte Bargfrede ein Kandidat für die Startelf sein. Er würde allerdings nicht die Achter-Position übernehmen, sondern könnte alleine auf der Sechser-Position spielen oder eine Doppel-Sechs mit Kevin Vogt bilden. Auch Nuri Sahin, der zuletzt nicht mehr zum Zug kam, ist eine Alternative für das Mittelfeld.