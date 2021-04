Erlebte gegen Union Berlin einen rabenschwarzen Tag: Maximilian Eggestein (Annegret Hilse / dpa)

Jiri Pavlenka: Seine Vorderleute ließen ihn wieder einmal im Stich. Und bei den Gegentoren fehlte dem Tschechen auch ein bisschen das Glück für die ganz große Parade. Verhinderte allerdings auch noch eine höhere Pleite. Note 3

Theodor Gebre Selassie: Viertes Saisontor, doch der Kopfball zum 1:3 (82.) wird ihn wenig trösten. Agierte sehr lange sehr vorsichtig auf seiner rechten Seite, hatte dort aber wenigstens meistens alles im Griff. Trieb sein Team nach dem Tor noch mal an, vergeblich. Note 3,5

Marco Friedl (bis 63.): Der Linksfuß musste aus Personalnot rechts in der Innenverteidigung aushelfen. Kassierte früh einen Volltreffer, als er sich in Andrichs Geschoss warf (16.). Machte seine Sache eigentlich noch recht ordentlich, bis er beim 0:3 zum letzten Glied in einer Bremer Fehlerkette wurde. Note 4,5

Christian Groß: Als Pendler zwischen Abwehr und Mittelfeld nicht nur sehr aufmerksam wie kurz vor der Pause gegen Kruse, sondern auch viel mutiger als seine Kollegen. Leitete mit einem Solo Werders erste Chance von Rashica ein (22.). War lange Zeit bester Bremer, bis er vor dem 0:2 nicht konsequent genug in den Zweikampf ging und vor dem 0:3 ungenau auf Eggestein passte. Note 4,5

Mehr zum Thema Abstiegskampf in der Bundesliga 1:3 bei Union Berlin - Werder am Tiefpunkt Werder Bremen steckt weiterhin mitten im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Bei Union Berlin verloren die Bremer 1:3. Darf Trainer Florian Kohfeldt trotzdem bleiben? mehr »

Niklas Moisander: Der 35-Jährige verteidigt inzwischen lieber mit Abstand, weil er nicht mehr schnell genug ist. Oder er schiebt seine Gegner weg, was zu Freistößen führt. Ganz große Fehler blieben ihm so zwar in Berlin erspart, aber ein Stabilisator der Abwehr ist er damit nicht. Und in der Spieleröffnung agierte er auch zu bieder. Note 4

Ludwig Augustinsson: Wirkte total verunsichert, war offensichtlich froh über jeden Ball, den er los wurde. Beim 0:1 hätte er sich auch um Torschütze Pohjanpalo kümmern können. Note 5,5

Maximilian Eggestein: Schwarzer Tag für den Mittelfeldspieler! Beim 0:1 ließ er Pohjanpalo einfach laufen, vor dem 0:3 verlor er den Ball. Gegen die knallharten Berliner hatte Eggestein in der Offensive nichts zu bestellen. Note 6

Kevin Möhwald (bis 63.): Bekam nach einer halben Stunde einen heftigen Schlag aufs linke Knie und musste länger behandelt werden. Das passte zu seinem unglücklichen Auftritt. Verlor in gefährlichen Zonen den Ball und nach vorne kam von ihm aus dem Mittelfeld gar nichts. Note 5

Mehr zum Thema Fußball-Bundesliga Der Liveticker zum Nachlesen: Werder verliert 1:3 bei Union Berlin Es ist die siebte Niederlage in Serie: Werder Bremen hat verdient mit 1:3 bei Union Berlin verloren. Die Sorgen im Abstiegskampf werden immer größer. Der Liveticker zum ... mehr »

Josh Sargent (88.): In der 74. Minute schoss er tatsächlich aufs Tor, allerdings weit vorbei. Was auch sonst? Bis dahin war der Mann hinter den Spitzen nur durch riesengroße Probleme bei der Ballannahme und seltsame Laufwege aufgefallen. Note 5,5

Niclas Füllkrug (bis 63.): Wo ist nur der Torjäger in ihm geblieben? Oder der Kämpfer, der keinen Ball aufgibt und es mit jedem aufnimmt? Beim Angreifer lief nichts zusammen, er brachte seine Körperlichkeit kaum auf den Platz und hatte enorme Probleme mit dem Ball. Note 5,5

Milot Rashica: Bewegte sich etwas besser als seine Offensivkollegen, war auch sicherer am Ball, doch ihm fehlten einfach die passenden Mitspieler. Bei seiner einzigen Chance nicht konsequent genug im Abschluss (22.). Immerhin leitete seine Flanke das 1:3 ein. Note 4

Philipp Bargfrede (ab 63.): Er ist wieder da! Feierte sein Bundesliga-Comeback, nachdem er im Sommer als Profi ausgemustert worden war. Kam beim Stand von 0:2, forderte sofort die Bälle, konnte die Pleite aber nicht mehr verhindern. Note -

Eren Dinkci (ab 63.): Schon sein achter Bundesligaeinsatz, doch der 19-Jährige konnte sich bei allem Bemühen nicht mehr entscheidend einbringen. Note -

Davie Selke (ab 63.): Erster Assist in dieser Saison, erste Torbeteiligung seit drei Monaten, persönlich wird ihm sein Einsatz vor dem 1:3 gut tun, für Werder war es nur noch ein Trostpflaster. Note -

Yuya Osako (ab 88.): Kam, als die Partie schon entschieden war. Note -