„Die OP ist gut verlaufen. Ich geb alles dafür, bald wieder auf dem Platz stehen zu können“ schrieb Möhwald am frühen Montagabend auf Instagram und postete dazu ein Bild aus dem Krankenbett. Zudem bedankte sich Werders verletzter Mittelfeldspieler für die zahlreichen Genesungswünsche.

Der renommierte Kniespezialist Ulrich Boenisch hatte zuvor den Eingriff an Möhwalds Knie vorgenommen. Wann Möhwald Werder wieder auf dem Platz zur Verfügung steht, ist noch unklar. Eine offizielle Diagnose und auch eine etwas genauere Prognose der Ausfallzeit steht noch aus. Klar ist allerdings, dass der 26-Jährige mindestens mehrere Monate fehlen wird. "Er fällt mehrere Monate aus und wird in der Hinrunde mit Sicherheit nicht mehr spielen“, hatte Trainer Florian Kohfeldt bereits am vergangenen Freitag erklärt.