Enttäuschte Spieler, leere Ränge: Bei der 0:1-Niederlage gegen Paderborn gab es einige Pfiffe von der Tribüne, viele Fans traten bereits vor der Verabschiedung der Mannschaft die Heimreise an. (nordphoto)

Auf den Tag genau vor 26 Jahren hatten die Werder-Fans ein legendäres „Wunder von der Weser“ erlebt. Der 8. Dezember 1993 ist unzertrennlich mit dem magischen 5:3-Erfolg über den RSC Anderlecht verbunden und der großen Feier danach. Der 8. Dezember 2019 war dagegen alles andere als magisch, hier erlebten die Zuschauer allenfalls ein blaues Wunder. Kurzum: Es war ein Abend zum Vergessen. Und das bekam die Mannschaft zu spüren. Ein kurzes, aber lautes Pfeifkonzert rauschte durch die Arena, das Binnenverhältnis zwischen Team und Anhang ist empfindlich gestört.

Es war im ersten Moment nicht ganz klar, ob die Pfiffe nun der Leistung der Spieler galten oder dem Schiedsrichtergespann. Auf jeden Fall waren sie Ausdruck einer riesigen Enttäuschung. Sportchef Frank Baumann versuchte noch, die Unmutsbekundungen auf den Rängen nicht allzu nah an sich heranzulassen. „Ich war relativ früh drin, ich kann das schlecht werten“, sagte er nur und wich dem Thema somit erst einmal aus.

Niklas Moisander tat das nicht. Werders ­Kapitän hatte ziemlich genau vernommen, was da akustisch auf ihn und seine Kollegen einprasselte. Und auch wenn es nur Teile des Publikums waren und die schrille Einlage recht schnell wieder abebbte, wusste auch der Finne nur zu genau, dass die Gefahr besteht, dass die Stimmung jetzt kippen könnte, der Kredit allmählich aufgebraucht ist. „Das kann natürlich so sein“, räumte er ein. „Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre hier, vor allem in den ersten beiden habe ich schwierige Situationen erlebt. Die Fans haben uns dabei immer unterstützt und ich hoffe, dass sie das auch weiterhin ­machen.“

Zumindest gegen Paderborn taten viele Zuschauer genau das mit angezogener Handbremse. Die vergangenen Wochen haben Spuren hinterlassen, das ständige Auf und Ab sowie die vielen Fehler fordern ihren Tribut. Es wird mehr geraunt und geschimpft als geklatscht. Das Entsetzen darüber, auch den Tabellenletzten aus Paderborn nicht vernünftig bespielen zu können und eher mut- und ideenlos über den Rasen zu wanken, sorgt für unterstützende Lähmungserscheinungen. Das ist nur zu verständlich, Niklas Moisander wünscht sich trotzdem, dass der „12. Mann“ auch künftig zur Stelle ist. „Natürlich ist das jetzt gerade eine riesige Enttäuschung – für uns, für die Fans und für die ganze Stadt. Aber wir müssen jetzt zusammenhalten, denn das ist der einzig richtige Weg.“

Nun sind aber gerade in diesen Tagen klare Wege nicht gerade eine Werder-Stärke. Mitunter wirkt es so, als würde die Mannschaft vielmehr durch ein Labyrinth irren und dabei die ein oder andere Abzweigung zu viel nehmen. Deshalb hat Trainer Florian Kohfeldt vollstes Verständnis für die Reaktion der Fans. „Wir selbst haben die Erwartungen durch unsere Leistungen in den letzten zwei Jahren so hoch geschraubt“, sagte er. „Wir standen zwei Jahre lang für sehr begeisternde Spiele.“

Momentan bietet der Ausflug ins Weserstadion vor allem Tristesse. Gepaart mit den enttäuschten Ambitionen, mit denen der Klub in die Saison gestartet ist und das Umfeld angefixt hat, ergibt sich so eine explosive emotionale Mischung, die sich nun erstmals lauter entladen hat. „Ich bin weit davon entfernt, von den Fans mehr Geduld zu fordern“, sagte Kohfeldt. „Ich weiß, dass sie grundsätzlich hinter uns stehen. Dass sie dieses Mal unzufrieden waren und es am Ende auch Pfiffe gab – damit müssen wir leben.“