Borussia Mönchengladbach verfügt über eine hohe Qualität, doch es gibt auch Schwächen, die Werder nutzen könnte. (gumzmedia/nordphoto)

Es gibt Trainer, die pressen ihre Spieler in ein bestehendes Korsett und drücken damit ihren Plan durch. Und es gibt Trainer wie Marco Rose. Der hat zwar auch einen Plan, vermutlich sogar mehrere. Und auch Rose gibt seinen Spielern klare Handlungsanweisungen an die Hand. Die große Stärke von Gladbachs Coach besteht aber darin, jeden Spieler in die für ihn bestmöglichen Situationen zu bringen, in denen er sein Talent und seine Fähigkeiten perfekt ausschöpfen kann.

Es hilft Rose dabei ungemein, dass im Prinzip sein ganzer Kader aus besonders vielseitigen Spielern besteht, die immer wieder in andere Rollen schlüpfen und eine am Reißbrett vorbereitete Idee auf dem Rasen umsetzen können. Was sich etwas sperrig anhört, ist eigentlich ganz einfach: Borussia Mönchengladbach hält sich nicht so sehr mit Normen und Konventionen auf, sondern konzentriert sich vielmehr an festgelegten Prinzipien.

Rose gilt zwar grundsätzlich als Vertreter des 4-4-2 oder 4-3-3, lässt seine Mannschaft je nach Stärken und Schwächen des Gegners aber auch schon mal in einer Dreierkettenformation auflaufen. Und ohnehin ist das allenfalls Beiwerk, die Grundordnung eine Marginalie. Viel wichtiger sind die Verbindungen zwischen und die Einbindungen der Spieler untereinander – und die funktionieren nach wiederkehrenden Schemata.

Gegen den Ball gibt es nur wenige Mannschaften, die so aktiv, mutig und aggressiv im Pressing und Gegenpressing sind wie Gladbach. Die Anlaufhöhe wird dabei gerne bis an den gegnerischen Strafraum verlegt, verbunden mit einem sehr riskanten Nachschieben der absichernden Reihen. In diesen Phasen verlegt sich die Mannschaft gerne auf direkte Mannorientierungen und verteidigt teilweise extrem nach vorne.

Gladbach kann im Ballbesitz alles

Noch interessanter sind aber die Mechanismen im eigenen Ballbesitz. Als Gegner kann man sich nur unglaublich schwer auf die Borussia einstellen. Die Umschaltsituationen nach einem Ballgewinn erklären sich noch von selbst, dann geht es auf direktem Weg und mit vollem Tempo Richtung gegnerisches Tor. Die Variationen im geordneten Aufbau sind aber deutlich bemerkenswerter.

Die Variation des Spieltempos ist ein entscheidender Aspekt. Ruhigere Aufbauphasen wechseln sich ab mit langen Bällen direkt in die Spitze oder in den Zehnerraum, die abgelegt werden sollen und so Dynamik für die nachrückenden Mittelfeldspieler schafft. Diagonalbälle aus der Abwehr sind ebenfalls ein Rezept. Dafür lauern die Angreifer im Rücken der Gegenspieler und an der Abseitsgrenze, um sich für eines dieser hohen Zuspiele zu positionieren.

Geht der Ball am Boden und über die Halbräume nach vorne, bedient sich die Borussia dank ihrer hervorragen den Raumaufteilung günstiger Passwinkel und kommt über Dreiecks- oder Rautenformationen und vielen Steil-Klatsch-Phasen nach vorne. Im letzten Drittel wiederum dominieren zwei andere klassische Stilmittel: Dribblings sind ausdrücklich erwünscht, um Gegnerdruck in der kleinsten Einheit, dem Eins-gegen-Eins, aufzubrechen. Dafür weichen die Angreifer gerne auch weit auf die Flügel aus und drängen dann mit Tempo zur Mitte.

Stindl als Fixpunkt

Und dann ist da noch Lars Stindl. Der Prototyp des schwimmenden Angreifers und im wahrsten Sinne des Wortes der „dritte Mann“ für eine entscheidende Zutat. Das Spiel über den Dritten ist ein Markenzeichen Stindls und der Borussia, damit lassen sich auch enge und tiefe Formationen scheinbar spielend leicht aufknacken. Über Stindl wird das Tempo im letzten Drittel verschärft, wenn es flach und kontrolliert in den Rücken der Abwehr gehen soll.

Mit weiten Bällen auf ein laufende Spieler wie Jonas Hoffmann wird der Raum hinter der letzten Linie attackiert, Zuspiele auf die wuchtigen Angreifer wie Breel Embolo oder Alassane Plea lassen den Rest der Mannschaft nachrücken, die Dribblings und der direkte Zug zum Tor von Florian Neuhaus oder Denis Zakaria sind wieder ganz andere Waffen. Diese offensive Variabilität zeichnet die Borussia aus und macht es dem Gegner so schwer, das Spiel zu lesen.

Und trotzdem steht die Mannschaft derzeit nur auf Rang acht. 26 Gegentore und damit mehr als Werder sind für eine Spitzenmannschaft deutlich zu viele. Gladbach hatte einige Personalsorgen und immer noch die Dreifachbelastung. Vielleicht sind das die Gründe für eine fast schon unheimliche Schwäche: 14 Mal ging die Mannschaft in der Bundesliga in Führung, so oft wie kein andere Team. Aber nur in sechs dieser Spiele ging Gladbach am Ende auch als Sieger vom Platz.

18 Punkte hat die Borussia bereits nach Führungen verspielt, viele davon in der Schlussphase einer Partie, so wie zuletzt auch gegen Stuttgart. Auf das Prinzip „späte Gegentore“ könnte Marco Rose aber ausnahmsweise auch verzichten.